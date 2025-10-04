Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική
Τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Βόλος και ΟΦΗ – Άρης περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, το Σάββατο.
Σέντρα για την έκτη αγωνιστική της Super League, με τρεις αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρρες.
Πανσερραϊκός και Αστέρας Τρίπολης κοντράρονται στις Σέρρες, με τις δυο ομάδες να ισοβαθμούν στην τελευταία θέση και να αναζητούν το πρώτο φετινό «τρίποντο». Θεσσαλικό ντέρμπι στο AEL FC Arena με την ΑΕΛ Novibet να έρχεται από δυο… παλικαρίσιες ισοπαλίες (1-1 με την ΑΕΚ και 1-1 με τον Ατρόμητο) και τον Βόλο από την ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια (1-0).
Πέρασε από πολλά… κύματα το ΟΦΗ – Άρης για να καταλήξει εν τέλει στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, με τους Κρητικούς να αναζητούν βάλσαμο για τις πληγές τους – τρεις διαδοχικές ήττες – και τους Θεσσαλονικείς να θέλουν να επιστρέψουν στις επιτυχίες μετά τη γκέλα με τον Πανσερραϊκό στου Χαριλάου (1-1) – πρώτη απώλεια μετά από τέσσερις σερί νίκες με τον Μανόλο Χιμένεθ στον πάγκο.
Αναλυτικά τα ματς της ημέρας
18:00 ΟΦΗ – Άρης / COSMOTE SPORT 2 HD
18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης / Novasports 2HD
20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος / COSMOTE SPORT 1 HD
