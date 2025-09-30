Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης
Με ανακοίνωση της η Super League έκανε γνωστό ότι αλλάζει έδρα η σαββατιάτικη αναμέτρηση των κιτρινόμαυρων με την ομάδα της Κρήτης και θα διεξαχθεί στην πόλη της Αρκαδίας, ενώ θα ξεκινήσει και μισή ώρα νωρίτερα (18.00).
Οριστικά στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη με τον ΟΦΗ, μετά και τη σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής της Super League.
Η Super League βρισκόταν από χθες (29/9) σε επαφές με τους ανθρώπους των δυο ομάδων, καθώς δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί η αναμέτρηση στο Παγκρήτιο, καθώς η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου εγκυμονούσε κινδύνους για τη σωματική ακεραιτότητα των παικτών και των δυο ομάδων. Ακόμα, ανακοινώθηκε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει, τελικά, μισή ώρα νωρίτερα (18.00).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:
«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο)».
