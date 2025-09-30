Super League: Επίσημα στην Τρίπολη και με αλλαγή ώρας το ΟΦΗ – Άρης

Οριστικά στην Τρίπολη θα πραγματοποιηθεί το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι του Άρη με τον ΟΦΗ, μετά και τη σχετική ανακοίνωση της διοργανώτριας αρχής της Super League.

Η Super League βρισκόταν από χθες (29/9) σε επαφές με τους ανθρώπους των δυο ομάδων, καθώς δεν ήταν δυνατόν να διεξαχθεί η αναμέτρηση στο Παγκρήτιο, καθώς η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου εγκυμονούσε κινδύνους για τη σωματική ακεραιτότητα των παικτών και των δυο ομάδων. Ακόμα, ανακοινώθηκε ότι το παιχνίδι θα ξεκινήσει, τελικά, μισή ώρα νωρίτερα (18.00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

«Ανακοινώνεται ότι, ο αγώνας Ο.Φ.Η. – ΑΡΗΣ, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει έδρα και ώρα και θα διεξαχθεί το Σάββατο 04.10.25 και ώρα 18:00 στο γήπεδο ¨Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ¨ (αντί για τις 18:30 στο Παγκρήτιο Στάδιο)».