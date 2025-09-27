Άρης: Με Μορουτσάν και πολλές αλλαγές η αρχική σύνθεση κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Με εννιά αλλαγές σε σχέση με το πιο πρόσφατο ματς Κυπέλλου με το Μαρκό, παρατάσσεται ο Άρης από τον Μανόλο Χιμένεθ, ενώ ο Ισπανός ξεκινάει και τον Ολιμπίου Μορουτσάν, στο σημερινό (27/9, 20.30) παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού και μαζί με τον Ντούντου θα είναι οι δυο εξτρέμ. Ακόμα, ο προπονητής του Άρη επαναφέρει στην ενδεκάδα όλους τους διαθέσιμους βασικούς.

Ο Ισπανός τεχνικός επιλέγει σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Φρίντεκ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Ράτσιτς και Μόντσου θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που ξεκινάει στην κορυφή της επίθεσης.

Άρης: Διούδης, Τεχέρο, Φρίντεκ, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Γαλανόπουλος, Ράτσιτς, Μόντσου, Μορουτσάν, Ντούντου, Μορόν.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Παπασαραφιανός, Φαντιγκά, Νινγκ, Σούντμπεργκ, Βοριαζίδης, Γιαννιώτας, Παναγίδης, Μισεουί και Δώνης.

Πανσερραϊκός (Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκεσασβίλι, Ντε Μάρκο, Τσαούσης, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ, Νανέλι, Γκριν, Μπανζάκι, Ιβάν.

Στον πάγκο οι: Τσομπανίδης, Ουαγκέ, Καρασαλίδης, Καλινίν, Γεωργιάδης, Δοίρανλής, Μπρουκς, Μασκανάκης, Σοφιανός, Φαλε, Καρέλης, Μάρας.