Άρης: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει την Κηφισιά

Σεμπάστιαν Λέτο και Μανόλο Χιμένεθ έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα παραταχθούν Κηφισιά και Άρης στο γήπεδο του Παναιτωλικού στις 18:00, για την 4η αγωνιστική της Super League.

Συνταγή Ατρομήτου επιλέγει ο Μανόλο Χιμένεθ, σε ό,τι αφορά το βασικό σχήμα των κιτρινόμαυρων. Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε οκτώ αλλαγές, με τους βασικούς να επιστρέφουν.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την ίδια ενδεκάδα που είχε παρατάξει στο ματς με τον Ατρόμητο. Ο Άλβαρο κατάφερε να ξεπεράσει τη λοίμωξη στο πόδι που τον ταλαιπώρησε τις προηγούμενες μέρες και θα πάρει θέση στο βασικό σχήμα, ως παρτενέρ του Φαμπιάνο.

Ο Χιμένεθ παρατάσσει την ομάδα του με σύστημα 4-2-3-1 και τερματοφύλακα τον Διούδη. Ο Τεχέρο θα καλύψει το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής, ο Μεντίλ το αριστερό, ενώ Άλβαρο και Φαμπιάνο θα είναι το κεντρικό δίδυμο.

Οι Μόντσου και Ράτσιτς θα αγωνιστούν ως αμυντικοί χαφ, ο Μορουτσάν θα παίξει στη δεξιά πλευρά της μεσαίας γραμμής, ο Ντούντου στην αριστερή και ο Γαλανόπουλος πίσω από τον Μορόν, που θα ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τον Άρη βρίσκονται οι: Αθανασιάδης, Καράι, Φρίντεκ, Φατιγκά, Σούντμπεργκ, Ρόουζ, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο, Βοριαζίδης, Μισεουί και Παναγίδης.

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Σιμον, Χουχούμης, Πόμπο, Αντονίσε, Τεττέη, Παντελίδη, Βιγιαφάνιες, Πέρεθ, Σόουζα, Γιοκόρνι.

Στον πάγκο: Ραμίρες, Μποτία, Τζίμας, Έμπο Τιμιπερε, Ντίας, Πατήρας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Μουσιολικ, Χριστόπουλος, Λαρουτσι, Σμπώκος.