Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής (pic)

Η 5η στροφή της Super League «έκλεισε» μετά τη σημερινή (29/9) αναμέτρηση στο Περιστέρι. Ατρόμητος και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, στην 10η θέση με 4 βαθμούς.

Από εκεί και πέρα στην πρώτη θέση βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με 13 βαθμούς έκαστος, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 11, ο Άρης με 10, ενώ ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά που έχουν κάνει καλό ξεκίνημα έπονται με 7.

Όσο για τον Παναθηναϊκό, έχοντας παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ) είναι 8ος με 5 βαθμούς.

Τέλος στην «ουρά» του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός με 2 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1

Η βαθμολογία της Super League

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας

18:30 ΟΦΗ – Άρης

20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος