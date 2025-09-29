Η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής (pic)
Με το παιχνίδι Ατρόμητος - ΑΕΛ 1-1 ολοκληρώθηκε η 5η αγωνιστική της Super League. Δείτε πως έχει η διαμορφωθεί η βαθμολογία στο πρωτάθλημα.
Η 5η στροφή της Super League «έκλεισε» μετά τη σημερινή (29/9) αναμέτρηση στο Περιστέρι. Ατρόμητος και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο τελευταίο ματς της αγωνιστικής, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται στην 9η θέση με 5 βαθμούς, ενώ οι φιλοξενούμενοι βρίσκονται χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, στην 10η θέση με 4 βαθμούς.
Από εκεί και πέρα στην πρώτη θέση βρίσκονται ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ με 13 βαθμούς έκαστος, ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 11, ο Άρης με 10, ενώ ο Λεβαδειακός και η Κηφισιά που έχουν κάνει καλό ξεκίνημα έπονται με 7.
Όσο για τον Παναθηναϊκό, έχοντας παιχνίδι λιγότερο (αυτό με τον ΟΦΗ) είναι 8ος με 5 βαθμούς.
Τέλος στην «ουρά» του βαθμολογικού πίνακα βρίσκονται ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός με 2 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής της Super League:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Βόλος 1-0
ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
Αστέρας – ΠΑΟΚ 3-3
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1
Η βαθμολογία της Super League
Η επόμενη (6η) αγωνιστική:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας
18:30 ΟΦΗ – Άρης
20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
