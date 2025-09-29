Ατρόμητος – ΑΕΛ 1-1: Πολύτιμος βαθμός για τους Θεσσαλούς (vid)

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΛ στο Περιστέρι, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1 στο παιχνίδι που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League.

Οι γηπεδούχοι ήταν εκείνοι με την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα, αφού οι φιλοξενούμενοι έμειναν νωρίς (23′) με παίκτη λιγότερο, και προηγήθηκαν στο πρώτο μέρος. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο οι «βυσσινί» βρήκαν τη λύση για να ισοφαρίσουν και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο Ατρόμητος ήταν ανώτερος στο πρώτο μέρος αφού διατηρούσε την πρωτοβουλία των κινήσεων και είχε τις πιο επικίνδυνες στιγμές. Μάλιστα η ΑΕΛ Novibet έμεινε με δέκα παίκτες στο 23′ λόγω αποβολής του Πασά. Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε στο 28′ όταν ο Κοβάτσεβιτς ανέτρεψε τον Μπακού και καταλογίστηκε πέναλτι.

Την ευθύνη ανέλαβε ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς που δεν λάθεψε και έκανε το 1-0. Οι Περιστεριώτες είχαν άλλη μια καλή ευκαιρία στο 43′ με τον Παλμεζάνο για να σκοράρουν, αλλά δεν τα κατάφεραν με το 1-0 να είναι το αποτέλεσμα του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βγαίνουν όλο και πιο μπροστά στην προσπάθειά τους να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα. Κάτι που εν τέλει κατάφεραν με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα (60′) με τον Πέρες. Ο Ατανάσοφ έβγαλε μαγική μακρινή πάσα στον Δεληγιαννίδη αυτός γύρισε στον σκόρερ που με σουτ έκανε το 1-1. Στη συνέχεια και οι δύο ομάδες κάποιες καλές στιγμές για να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα, δίχως όμως κάτι παραπάνω αφού το τελικό σκορ έμεινε στο 1-1.

Ατρόμητος (Λεωνίδας Βόκολος): Χουτεσιώτης, Μουντές (82′ Αϊτόρ Γκαρθία), Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας (69′ Τσαντίλας), Μουτουσάμι, Μίχορλ, Παλμεζάνο (60′ Γιουμπιτάνα), Μπάκου, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (59′ Κοσονού), Πέρες (85′ Στάικος), Ατανάσοφ, Χατζηστραβός (59′ Ουάρντα), Σαγκάλ (77′ Γκαράτε), Τούπτα (86′ Μπαγκαλιάνης), Πασάς.