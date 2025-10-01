Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 6η αγωνιστική της Super League και στο μεγάλο ντέρμπι της Τούμπας, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, όρισε Γερμανό διαιτητή από την πρώτη κατηγορία της UEFA.

Ο λόγος για τον Χαρμ Όσμερς, τον 40χρονο ρέφερι που έχει διευθύνει κι άλλα παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα στο παρελθόν. Ο Όσμερς την περασμένη σεζόν σφύριξε τρία παιχνίδια, με τελευταίο χρονικά το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 στα πλέι οφ. Παράλληλα, ήταν ρέφερι στους αγώνες Άρης-Παναθηναϊκός 2-0 και Ολυμπιακός-ΑΕΚ 4-1.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Κρίστιαν Γκίτελμαν, 4ος ο Φωτιάς και στο VAR οι Γιόχαν Πφάιφερ, Τζήλος.Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια στο Παναθηναϊκός-Ατρόμητος θα είναι ο Πολυχρόνης (VAR ο Ευαγγέλου), στο Κηφισιά-ΑΕΚ ο Βεργέτης (VAR ο Σιδηρόπουλος) και στο ΟΦΗ-Άρης ο Τζήλος (VAR ο Τσακαλίδης).

Αναλυτικά οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 4/10

18:00 Πανσερραϊκός-Αστέρας: Κουκουλάς (Ψύλλος, Κομισοπούλου, 4ος Κατόπης, VAR: Κατσικογιάννης, Φωτιάς)

18:30 ΟΦΗ-Άρης: Τζήλος (Μηνούδης, Διαμαντής, 4ος Γεωργόπουλος, VAR: Τσακαλίδης, Γιουματζίδης)

20:30 Λάρισα-Βόλος: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Αρμακόλας, 4ος Κατοίκος, VAR: Παπαδόπουλος, Τομαράς)

Κυριακή 5/10

18:00 Κηφισιά-ΑΕΚ: Βεργέτης (Κωνσταντίνου, Μάτσας, 4ος Τικόζογλλου, VAR: Σιδηρόπουλος, Μόσχου)

18:00 Λεβαδειακός-Παναιτωλικός: Κόκκινος (Δέλλιος, Νίκζας, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ματσούκας, Παπαδόπουλος)

20:30 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Όσμερς (Σάαλ, Γκίτελμαν, 4ος Φωτιάς, VAR: Πφάιφερ, Τζήλος)

21:30 Παναθηναϊκός-Ατρόμητος: Πολυχρόνης (Πάτρας, Νταβέλας, 4ος Μυλοπούλου, VAR: Ευαγγέλου, Κατσικογιάννης)