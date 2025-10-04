Φωτογράφος του στολίσκου για τη Γάζα καλεί τους καλλιτέχνες να πάρουν (επιτέλους) θέση

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, οι ισραηλινές αρχές έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη Γάζα σε όλους τους ξένους δημοσιογράφους.

Τώρα όμως, δεκάδες επαγγελματίες των τεχνών, των μέσων ενημέρωσης και του ιατρικού κλάδου έχουν σαλπάρει για τη Γάζα σε μια νηοπομπή γνωστή ως Thousand Madleens, η οποία έχει ως στόχο να σπάσει τον 18ετή ισραηλινό αποκλεισμό.

«Το Ισραήλ έχει στοχεύσει συγκεκριμένα τους γιατρούς και τους δημοσιογράφους»

Ανάμεσα στους αλληλέγγυους που σαλπάρουν με σκοπό να δείξουν την αλληλεγγύη τους στον δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, οι οποίοι αποχώρησαν από το Οτράντο της Ιταλίας την 1η Οκτωβρίου, βρίσκεται και ο φωτογράφος και επιμελητής από το Μπαγκλαντές, Shahidul Alam.

Ο Alam ταξιδεύει με το Conscience, το οποίο μεταφέρει 92 πολίτες από 26 χώρες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι είτε γιατροί είτε εργαζόμενοι στον τομέα των τεχνών.

Μιλώντας από το πλοίο, ο Alam δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι συμμετείχαν στην αποστολή επειδή «το Ισραήλ έχει στοχεύσει συγκεκριμένα τους γιατρούς και τους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας στη Γάζα» και θεωρούν χρέος τους να σταθούν στο πλευρό των Παλαιστίνιων συναφέλφων τους.

«Ηθικοί και επαγγελματικοί λόγοι»

Ωστόσο, ο φωτογράφος, δήλωσε στο Μέσο ότι νιώθει βαθύτατα απογοητευμένος που χρειάστηκε «τόσος πολύς χρόνος για να δείξει την αλληλεγγύη του ο καλλιτεχνικός κόσμος».

«Όταν δουν τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν τα μέσα ενημέρωσης και οι άνθρωποι των τεχνών, σε όλο τον κόσμο και σε αυτό το πλοίο, θα πρέπει να απαντήσουν για ηθικούς και επαγγελματικούς λόγους», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την The Art Newspaper, ο Alam, εκπροσωπεί την Συλλογικότητα Αλληλεγγύης για την Παλαιστινιακή Τέχνη και τον Πολιτισμό (PACSOC), μια κολεκτίβα που έχει ως στόχο να υποστηρίξει τους Παλαιστίνιους καλλιτέχνες: από την προβολή του έργου τους, όσο και την προσπάθεια να σωθούν οι ζωές τους.

«Έχουμε γράψει συνθήματα και έχουμε δημιουργήσει έργα τέχνης σε όλο το πλοίο», λέει στο πρακτορείο.

Στα 70 του χρόνια, και ενώ εξακολουθεί να υποφέρει από τις συνέπειες των βασανιστηρίων που υπέστη υπό αστυνομική κράτηση στο Μπαγκλαντές το 2018, ο Alam γνωρίζει ότι η αποστολή ενέχει κινδύνους– κανείς από τους επιβάτες του Conscience δεν γνωρίζει πώς θα αντιδράσουν οι ισραηλινές δυνάμεις. Ωστόσο, ο φωτογράφος παραμένει απτόητος.

«Ο κίνδυνος που διατρέχω είναι μικρός σε σύγκριση με αυτόν που έχουν αντιμετωπίσει άλλοι Μπαγκλαντεσιανοί [από την αστυνομία της χώρας], και είναι ασήμαντος σε σύγκριση με αυτό που βιώνουν τώρα οι κάτοικοι της Γάζας».

Global Smud Flotilla

Yπενθυμίζεται ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν προηγουμένως στα πλοία του Global Smud Flotilla -τα οποία μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα-, με την διοργάνωση να αναφέρει ότι «οι συμμετέχοντες έχουν απαχθεί από τις ισραηλινές δυνάμεις επειδή τόλμησαν να πλεύσουν ενάντια στον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Τώρα αντιμετωπίζουν φυλάκιση – τιμωρούνται για την αλληλεγγύη και το θάρρος τους».

Από την Ελλάδα, 27 πολίτες που συμμετείχαν στην αποστολή, απήχθησαν από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα και μεταφέρθηκαν αρχικά σε ειδική εγκατάσταση στο Ashdod και μετέπειτα στη φυλακή Ktzi’ot, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Έντεκα από τους συμμετέχοντες έχουν ξεκινήσει απεργία πείνας από την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου.

«Δεν αναγνωρίζουμε τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Δεν αναγνωρίζουμε το ‘δικαίωμα’ του κράτους-τρομοκράτη να απαγάγει πλοία και ανθρώπους σε διεθνή ύδατα’», αναφέρουν μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση τους.

Οι συλλήψεις των μελών του στολίσκου έχουν πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να πραγματοποιούνται τόσο στην Ελλάδα, όσο και την Ισπανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο – μεταξύ άλλων, με κύρια αιτήματα την απελευθέρωση των συλληφθέντων, την άρση του ισραηλινού αποκλεισμού, την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και το τέλος της γενοκτονίας.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών Παλαιστινίων από την έναρξη της γενοκτονίας έχει ξεπεράσει τους 67.000, oι περισσότεροι από τους οποίους είναι γυναίκες και παιδιά.