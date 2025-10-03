Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.
Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η χώρα του θα προχωρήσει σε πυρηνική δοκιμή, εάν το κάνει και κάποια άλλη πυρηνική δύναμη. Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η Μόσχα έχει ενδείξεις ότι κάποια χώρα, την οποία δεν κατονόμασε, ετοιμάζεται να κάνει τέτοιες δοκιμές.
Μιλώντας στο Valdai Discussion Club στο Σότσι ο Βλαντιμίρ Πούτιν επανέλαβε την πρότασή του προς τις ΗΠΑ να παρατείνει εθελοντικά το ανώτατο όριο των πυρηνικών κεφαλών που διαθέτει η Μοσχα όταν λήξει η συνθήκη NewSTART, το επόμενο έτος, εφόσον και η Ουάσιγκτον κάνει το ίδιο. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει ήδη μιλήσει για αλλαγές στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας, υποστηρίζοντας ότι διευρύνει «την κατηγορία των κρατών και στρατιωτικών συμμαχιών με τις οποίες σχετίζεται η πυρηνική αποτροπή». Επίσης ότι περιλαμβάνει έναν συμπληρωμένο «κατάλογο στρατιωτικών απειλών» που η Ρωσία θα θεωρούσε ως δικαιολογία για την χρήση πυρηνικών όπλων.
Περίπλοκος διάλογος
Ο διάλογος με τις ΗΠΑ για το θέμα αυτό είναι περίπλοκος, πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.
Εάν οι ΗΠΑ αποφασίσουν ότι δεν θέλουν την παράταση της συμφωνίας NewSTART, η Ρωσία έχει εμπιστοσύνη στην πυρηνική ασπίδα της, δήλωσε.
Κίνα, Γαλλία και Βρετανία
Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και σε άλλες πυρηνικές δυνάμεις.
Είπε ότι, στην περίπτωση που σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά προστεθεί και η Κίνα, τότε θα πρέπει επίσης να συζητηθούν τα πυρηνικά οπλοστάσια της Βρετανίας και της Γαλλίας.
