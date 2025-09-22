ΗΠΑ: Αρκετά καλή η πρόταση της Ρωσίας περί παράτασης της συνθήκης για τα πυρηνικά
Ο Λευκός Οίκος θεωρεί «αρκετά καλή» την πρόταση της Μόσχας για προσωρινή παράταση της συνθήκης NewSTART για τα πυρηνικά όπλα
Ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι η πρόταση της Ρωσίας για παράταση, για ένα χρόνο, της συνθήκης για τον έλεγχο των εξοπλισμών, που περιορίζει τον αριθμό των πυρηνικών όπλων της Ουάσινγκτον και της Μόσχας, μοιάζει «αρκετά καλή».
Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ είπε ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ενήμερος για την πρόταση και θέλει να κάνει κάποια σχόλια επ’ αυτής.
Η Νέα Συνθήκη για τον Περιορισμό των Στρατηγικών Όπλων, γνωστή ως New START, η οποία ορίζει το ανώτατο όριο πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και των πυραύλων που μπορούν να αναπτυχθούν στην ξηρά, σε υποβρύχια και βομβαρδιστικά που μπορούν να τις μεταφέρουν, εκπνέει στις 5 Φεβρουαρίου του 2026.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σε συνάντηση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας ότι είναι έτοιμος να παρατείνει τη συνθήκη για ένα χρόνο προς το συμφέρον της μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων παγκοσμίως και για να συμβάλει στη τόνωση του διαλόγου με την Ουάσινγκτον για τη διάδοχη συνθήκη.
