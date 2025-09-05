Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη πως θα συνομιλήσει σύντομα με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά τις συνδιαλέξεις του με τον ομόλογό τους της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ευρωπαίους ηγέτες (στη φωτογραφία, επάνω, Τραμπ, αριστερά, και Πούτιν).

«Εχουμε έναν πολύ καλό διάλογο» με τον Πούτιν, είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει «διευθετήσει επτά πολέμους»

«Ναι, θα του μιλήσω», είπε ο αμερικανός πρόεδρος στη δημοσιογράφο που τον ρώτησε εάν εννοεί να συζητήσει σύντομα με τον ένοικο του Κρεμλίνου, στο περιθώριο δείπνου με επικεφαλής εταιρειών τεχνολογίας των ΗΠΑ.

«Εχουμε έναν πολύ καλό διάλογο» με τον Πούτιν, είπε επίσης ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι έχει «διευθετήσει επτά πολέμους».

REPORTER: Do you plan to speak to Putin in the near future? TRUMP: I will be, yeah. I will be. We’re having a very good dialogue. I settled seven wars. pic.twitter.com/RyUvsc051m — Aaron Rupar (@atrupar) September 4, 2025

Λεκτική αντιπαράθεση

Νωρίτερα χθες, είχε σημειωθεί μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση στο Οβάλ Γραφείο, όταν ο Τραμπ αντέδρασε σε ερώτηση πολωνού δημοσιογράφου για την απουσία αποτελεσματικών μέτρων κατά της Ρωσίας.

Ο Μάρεκ Γουαλκούσκι, ανταποκριτής του Πολωνικού Ραδιοφώνου, τον ρώτησε γιατί δεν έχει λάβει πιο αυστηρά μέτρα κατά του Πούτιν, παρά τη ρητορική του για απογοήτευση από τη ρωσική επιθετικότητα.

Η ερώτηση φάνηκε να εκνευρίζει τον αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος απάντησε με έντονο ύφος, καλώντας τον δημοσιογράφο να «βρει μια νέα δουλειά».

«Πώς ξέρεις ότι δεν έχουμε λάβει μέτρα; Θα έλεγες ότι η επιβολή δευτερευόντων κυρώσεων στην Ινδία – τον μεγαλύτερο αγοραστή εκτός Κίνας, σχεδόν ισοδύναμο – δεν αποτελεί μέτρο;», είπε, αναφερόμενος στους πρόσθετους δασμούς 25% που επιβλήθηκαν στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου (περισσότερα εδώ).