newspaper
Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Τραμπ: Έχει ξαναμιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – Νέες επαφές του Ρούμπιο
Κόσμος 26 Αυγούστου 2025 | 10:07

Τραμπ: Έχει ξαναμιλήσει με τον Πούτιν μετά τη συνάντηση με τον Ζελένσκι – Νέες επαφές του Ρούμπιο

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε καταφατικά χθες Δευτέρα ότι μία δημοσιογράφος τον ρώτησε αν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στον Λευκό Οίκο με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και πολλών Ευρωπαίων ηγετών.

«Δεν του ήταν εύκολο να πάει στην Αλάσκα»

«Πιστεύω ότι θα τερματίσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις, αν και το σχέδιό του να φέρει στο ίδιο τραπέζι τον Ρώσο και τον Ουκρανό πρόεδρο μοιάζει να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Δεν συμπαθούν ο ένας τον άλλο», απάντησε απλώς ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε σχετικά με μια συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι.

«Όλες οι συζητήσεις που είχα μαζί του ήταν καλές, δυστυχώς την επόμενη ημέρα μια βόμβα έπεσε στο Κίεβο ή αλλού και αυτό με εξοργίζει», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου.

«Δεν του ήταν εύκολο να πάει στην Αλάσκα», τόνισε, την ώρα που αντιθέτως ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι ήταν «νίκη» του Πούτιν το γεγονός ότι έγινε δεκτός σε αμερικανικό έδαφος.

Εξάλλου ο Ρεπουμπλικάνος επεσήμανε ότι στη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Πούτιν στην Αλάσκα αναφέρθηκε και το θέμα της «αποπυρηνικοποίησης». «Θα συμπεριλάβουμε και την Κίνα» σε αυτόν τον διάλογο, διαβεβαίωσε.

Νέες επαφές του Μάρκο Ρούμπιο με Ουκρανούς και Ευρωπαίους

Στο μεταξύ χθες, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε συνομιλίες με τους ομολόγους του της Ουκρανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ιταλίας, της Φινλανδίας και της ΕΕ.

Όλοι τους «συμφώνησαν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου», ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τον Ρούμπιο για τις προσπάθειές του και προς τον Τραμπ «για την ηγετική του θέση στις προσπάθειες ειρήνευσης».

Πρόσθεσε παράλληλα ότι η παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στο Κίεβο αποτελεί κλειδί. «Επανέλαβα τη θέση της Ουκρανίας ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες, νομικά δεσμευτικές και αποτελεσματικές. Θα πρέπει είναι πολυδιάστατες, να περιλαμβάνουν στρατιωτικό, διπλωματικό, νομικό και άλλα επίπεδα», έγραψε ο Σίμπιχα στο Χ.

«Έχουμε όλοι την πεποίθηση ότι ο ουκρανικός στρατός αποτελεί το θεμέλιο οποιωνδήποτε τέτοιων εγγυήσεων, κατά συνέπεια η ενίσχυσή του στο μέγιστο αποτελεί βασική μας προτεραιότητα», εξήγησε.

Ο Τραμπ, μετά τις ξεχωριστές του συναντήσεις με τον Πούτιν και στη συνέχεια με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, ζήτησε από τον Ρούμπιο να ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τρόφιμα – ποτά
Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

Υφαντής: Πώς η Νίκας τής δίνει την ηγεμονία στα αλλαντικά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

Άσκηση στη «ζώνη μηδέν»: Η ελάχιστη προσπάθεια μπορεί να σου αλλάξει τη ζωή

World
Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

Γαλλία: Νέα πολιτική κρίση με το βλέμμα στο ΔΝΤ – Ξεπούλημα στα assets

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή – Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου
Δολοφονικό μοτίβο 26.08.25

Διεθνής κατακραυγή - Γιατί η διπλή επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ συνιστά έγκλημα πολέμου

Πώς έγιναν τα δύο πλήγματα του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, η δολοφονική τακτική που χρησιμοποιούν οι IDF - Ποιοι ήταν οι δημοσιογράφοι που σκοτώθηκαν - Τι υποστηρίζει το Τελ Αβίβ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τραμπ: Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα – Επίθεση σε δημοκρατικούς κυβερνήτες
Παρεκβάσεις 26.08.25

«Πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν να έχουν δικτάτορα»: Σάλος με τις δηλώσεις Τραμπ - Οι αναφορές στον... ασιατικό κυπρίνο

Ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για ποινή φυλάκισης σε όσους καίνε τη σημαία της χώρας - Χαρακτήρισε «βρωμιάρη» τον δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι και επέκρινε όσους αντιδρούν στην ανάπτυξη εθνοφρουράς

Σύνταξη
Αυστραλία: Κατηγορεί το Ιράν για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» – Απελαύνει τον πρέσβη του
Διπλωματική σύγκρουση 26.08.25

Για υποκίνηση «αντισημιτικών επιθέσεων» κατηγορεί το Ιράν η Αυστραλία - Απελαύνει τον πρέσβη του

Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε δήλωσε ότι η Αυστραλία θα χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν «τρομοκρατική οργάνωση»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»
Πρόβλημα διαρκείας 26.08.25

«Όποιος πει όχι σε Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή, θα το μετανιώσει»

Η υπουργός Μετάβασης και Οικολογίας της Ισπανίας, Σάρα Άαγκεσεν, καλεί σε εθνική ενότητα απέναντι στην κλιματική κρίση – Μήνυμα και για την Ελλάδα, που αντιμετωπίζει αντίστοιχες προκλήσεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου
Ανακοινώσεις σύντομα 26.08.25

Ο ειρηνιστής Τραμπ ετοιμάζεται να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου

Έτσι ονομαζόταν, λέει, στα χρόνια των μεγάλων στρατιωτικών επιτυχιών των ΗΠΑ, στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. «Σε όλους αρέσει αυτό. Είχαμε μια απίστευτη ιστορία νικών όταν ήταν υπουργείο Πολέμου».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας
Κόσμος 26.08.25

Αποδυναμώνοντας τη ρωσική πολεμική μηχανή: Γιατί η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Μόσχας

Η Ουγγαρία διαμαρτύρεται ότι η Ουκρανία στοχεύει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Πώς έχει εντείνει το Κίεβο τις επιθέσεις του κατά της κύριας πηγής χρηματοδότησης του πολεμικού μηχανισμού της Μόσχας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: «Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για το μακελειό του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ
Γάζα 26.08.25

«Αποτροπιασμό» εκφράζει ο Καναδάς για την ισραηλινή σφαγή στο νοσοκομείο Νάσερ

«Ο Καναδάς εκφράζει αποτροπιασμό» για τη νέα σφαγή που προκάλεσε το Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, σκοτώνοντας μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Βολιβία: Ο δεξιός υποψήφιος πρόεδρος Κιρόγα υπόσχεται να ακυρώσει τις συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα
Δεν θα «εγκριθούν» 26.08.25

Βολιβία: Στην προεκλογική μάχη οι συμφωνίες για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα

«Δεν θα εγκριθούν», δηλώνει ο δεξιός υποψήφιος για την προεδρία της Βολιβίας, Χόρχε Κιρόγα, οι συμφωνίες που υπέγραψε η προηγούμενη κυβέρνηση για το λίθιο με Ρωσία και Κίνα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Λίζα Κουκ
«Δόλια συμπεριφορά» 26.08.25

Ο Τραμπ απέλυσε τη διοικητή της Fed Λίζα Κουκ

Σε επιστολή του προς τη Λίζα Κουκ, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι είχε «επαρκή λόγο να την απομακρύνει από τη θέση της» καθώς επέδειξε «δόλια και εγκληματική συμπεριφορά σε ένα οικονομικό ζήτημα».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αυστραλία: Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς
Τους έστησε ενέδρα 26.08.25

Ανθρωποκυνηγητό για ένοπλο που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς στην Αυστραλία

Ο ένοπλος είναι «κυρίαρχος πολίτης» - Τι σημαίνει αυτός ο όρος στην Αυστραλία - Ακόμη ένας αστυνομικός έχει τραυματιστεί στην ενέδρα που είχε στήσει ο θύτης

Σύνταξη
Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο
Κοινωνική πολιτική 26.08.25

Δρομολογούνται έργα για άτομα με αναπηρία στην Πελοπόννησο

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνει την προκήρυξη για τη δημιουργία νέων Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με αναπηρία, συνολικού προϋπολογισμού 4 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύνταξη
Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας
«Έχει άδικο» 26.08.25

Ντροπή και προσβολή: Οργισμένες αντίδρασεις για την συμμετοχή του Γούντι Άλεν σε φεστιβάλ κινηματογράφου της Μόσχας

Σε δήλωση του, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε: «Η συμμετοχή του Γούντι Άλεν στη διεθνή εβδομάδα κινηματογράφου της Μόσχας είναι ντροπή και προσβολή» - Τι απαντά ο σκηνοθέτης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της
Ελάχιστος χρόνος 26.08.25

Διορία δέκα χρόνων: Η Ουάσιγκτον σπρώχνει την Ευρώπη στην ενηλικίωση της άμυνάς της

Τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια έχουν εστιάσει σε λύσεις σε επίπεδο ΕΕ για το πρόβλημα της άμυνας. Ωστόσο, αυτή αυτές δεν λειτούργησαν και ούτε θα λειτουργήσουν.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορεί να αισθανθεί; – Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας
Οι διαφορετικές απόψεις 26.08.25

Μπορεί η Τεχνητή Νοημοσύνη να αισθανθεί; Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα της εποχής μας

Καθώς ιδρύεται η πρώτη ομάδα υπεράσπισης δικαιωμάτων με επικεφαλής την Τεχνητή Νοημοσύνη, η βιομηχανία διχάζεται ως προς το αν τα μοντέλα είναι ή μπορούν να είναι λογικά και να αισθάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ισραήλ: Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας
Νέες διαδηλώσεις 26.08.25

Συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Τραμπ να δώσει προθεσμία στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας

Διαδηλώσεις έγιναν το πρωί της Δευτέρας στο Ισραήλ για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Πίεση στον Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία με τη Χαμάς, το μήνυμα στον Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο
InShorts 26.08.25

Λιμενικοί σε κυνήγι… «απονεριστών» στην Σίκινο

Έτσι γίνεται στη Σίκινο. Το τελευταίο δρομολόγιο πλοίο, την ώρα που απομακρύνεται από το λιμάνι, οι νέοι παίρνουν φόρα και βουτάνε στην θάλασσα, στα αναδυόμενα, από την προπέλα του πλοίου, νερά.

Σύνταξη
Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της
ΣΥΡΙΖΑ 26.08.25

Ζαχαριάδης σε «αμετροεπή» Γεωργιάδη: Το κλάμα πέφτει από την κοινωνία, μακριά η ΝΔ από τις ανάγκες της

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Κώστας Ζαχαριάδης τόνισε πως «το βασικό πρόβλημα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη στις ΔΕΘ από το 2019 ως σήμερα είναι ότι πριν προλάβουν να στεγνώσουν τα δάκρυα χαράς από τις εξαγγελίες έρχεται η πραγματικότητα»

Σύνταξη
Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»
Πολιτική αντιπαράθεση 26.08.25

Αντιπολιτευτικοί μύδροι για την Υγεία – «Τρομακτικές ελλείψεις και εικόνα κατάρρευσης στο ΕΣΥ»

Λευτέρης Καρχιμάκης από το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ και Διονύσης Τεμπονέρας από ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ εκτόξευσαν πυρά κατά της κυβέρνησης - Τι είπε η βουλεύτρια της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη

Σύνταξη
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)
Language 26.08.25

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της δουλείας (Μέρος Γ’)

Οι όροι που χρησιμοποιούνταν ως επί το πλείστον εντός των ορίων του ελληνικού κόσμου προκειμένου να δηλωθεί ο τελών/η τελούσα σε κατάσταση δουλείας ήταν «δούλος/δούλη» και «οικέτης/οικέτις»

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας
«Στοχευμένα μέτρα» 26.08.25

Βολιβία: «Να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», υπόσχεται ο κεντροδεξιός υποψήφιος πρόεδρος Πας

Για να ανακουφιστεί η οικονομία στη Βολιβία ο Ροδρίγο Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο Χόρχε Κιρόγα

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 26 Αυγούστου 2025
Απόρρητο