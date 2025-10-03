Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο θάνατος δύο 17χρονων κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνο-αμερικανίδας Μαρίας Νιώτη, στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν όχημα 17χρονου τις χτύπησε και έφυγε.

Οι οικογένειες των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι η αποτρόπαια επίθεση είχε προγραμματιστεί «εδώ και μήνες».

Βίντεο του δράστη

Στο βίντεο του YouTube, ο 17χρονος, τον οποίο πολλοί γείτονες επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα The Post ότι ήταν ο κατηγορούμενος για φόνο, εξέφρασε με σοκαριστικό τρόπο τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στις δύο κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», αναφερόμενος στα θύματα Μαρία Νιώτη και Ιζαμπέλα Σάλας.

Στη συνέχεια, παραπονέθηκε ότι οι ντόπιοι απειλούσαν την οικογένειά του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο αυτό το δράμα», ενώ ισχυριζόταν ότι είχε «υποστεί εκφοβισμό» λόγω «ψευδών κατηγοριών» στο παρελθόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή… θα το αφήσω στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε στην ζωντανή μετάδοση της Τρίτης. «…Υπάρχουν και άλλα πράγματα για αυτή την ιστορία, αλλά, ξαναλέω, δεν έχω την εξουσιοδότηση να τα σχολιάσω».

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε τη Μαρία και την Ιζαμπέλα ενώ οδηγούσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο γύρω στις 17:30 μ.μ. και στη συνέχεια έφυγε με το μαύρο όχημά του. Οι δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου και πέθαναν.

Για προμελετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι συγγενείς της Νιώτη

Η οικογένεια και οι φίλοι ισχυρίζονται ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος παρακολουθούσε τη Μαρία για μήνες πριν από το θανατηφόρο ατύχημα.

Η οικογένεια του θύματος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το δυστύχημα ήταν προμελετημένο, ενώ χαρακτήρισε τον δράστη — ο οποίος θα γίνει 18 ετών στις αρχές του επόμενου μήνα — ως «ένα δειλό άτομο», υποστηρίζει η New York Post.

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γνωστοποιηθεί η αλήθεια: δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε ήταν τροχαίο με εγκατάλειψη», δήλωσαν οι οικογένειες στο Fox 5. «Ήταν φόνος πρώτου βαθμού. Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε την φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και της Ιζαμπέλα».

Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών είπε στην εφημερίδα The Post ότι ο 17χρονος ήταν γνωστός για το ότι παραμόνευε έξω από το σπίτι της Μαρίας.

«Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά από το σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω, μπροστά από το σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνες», είπε ο ταραγμένος φίλος. «Το είδα! Πες μου. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό;»

«Πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», πρόσθεσε. «Αφαίρεσε δύο ζωές. Τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει μία».

Ο πατέρας της Ιζαμπέλα είπε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον φερόμενο ως οδηγό, αλλά ότι η μητέρα της Μαρίας του είπε ότι η κόρη της είχε προβλήματα με τον 17χρονο ύποπτο.

Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών πρόσθεσε ότι η Μαρία και ο πρώην φίλος της, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, είχαν σοβαρά προβλήματα, και ο πρώην έστειλε ακόμη και ένα απειλητικό μήνυμα σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά τον χωρισμό τους, σύμφωνα με το NJ.com.

Ένα από τα μηνύματα που εξέτασε το μέσο ενημέρωσης έδειχνε έναν από τους εφήβους να λέει στον πρώην φίλο της «το σχολείο σου έχει ήδη πει να σταματήσεις να την παρενοχλείς».

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη ονομάσει επίσημα τον δράστη, παρότι έχουν στο διαδίκτυο φέρεται να είναι γνωστό ποιος είναι.

Όπως υποστηρίζει η New York Post, γείτονες αναγνώρισαν επίσης τον προβληματικό έφηβο στην εφημερίδα The Post ως τον οδηγό του ατυχήματος.

Αν και οι αρχές δήλωσαν λίγες ώρες μετά το φερόμενο ατύχημα της Δευτέρας ότι ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, ο 17χρονος ήταν προφανώς ελεύθερος να γυρίσει το παράξενο βίντεο την Τρίτη.

Οι αρχές χρειάστηκαν μέχρι την Τετάρτη για να τον συλλάβουν και να του απαγγείλουν επίσημα δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Καταδίκασε τον ανιψιό του ο θείος του δράστη

Ο θείος του φερόμενου ως δολοφόνου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Westfield, καταδίκασε τον ίδιο του τον ανιψιό σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, καθώς προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την άσχημη κατάσταση.

Είπε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και τα παιδιά του είναι «απολύτως συντετριμμένοι από αυτή την άσκοπη απώλεια ζωής».

«Καταδικάζω κατηγορηματικά τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως και εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του σε δικαστήριο», είπε, αναφέροντας ότι ήταν γείτονας της Ιζαμπέλα.

«Ως αξιωματικός επιβολής του νόμου, διατηρώ πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στο ποινικό μας σύστημα δικαιοσύνης και ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσει πλήρως. Κι εγώ προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Κι εγώ απαιτώ πλήρη λογοδοσία και δικαιοσύνη».

Ο 17χρονος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, αν και αυτή τη στιγμή δικάζεται ως ανήλικος.