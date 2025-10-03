newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες
Κόσμος 03 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Μαρία Νιώτη: Για προμελετημένη πράξη κάνει λόγο η οικογένειά της – Ο δράστης παρενοχλούσε το θύμα για μήνες

Σοκαριστικές είναι οι πληροφορίες για τα γεγονότα πριν την δολοφονία της Μαρίας Νιώτη στις ΗΠΑ, με τον φερόμενο δράστη να την παρενοχλεί για μήνες πριν το μοιραίο απόγευμα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Spotlight

Σοκ έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ ο θάνατος δύο 17χρονων κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνο-αμερικανίδας Μαρίας Νιώτη, στο Νιου Τζέρσεϊ, όταν όχημα 17χρονου τις χτύπησε και έφυγε.

Οι οικογένειες των θυμάτων ισχυρίστηκαν ότι η αποτρόπαια επίθεση είχε προγραμματιστεί «εδώ και μήνες».

Βίντεο του δράστη

Στο βίντεο του YouTube, ο 17χρονος, τον οποίο πολλοί γείτονες επιβεβαίωσαν στην εφημερίδα The Post ότι ήταν ο κατηγορούμενος για φόνο, εξέφρασε με σοκαριστικό τρόπο τα «ειλικρινή του συλλυπητήρια στις δύο κοπέλες που έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τραγικό δυστύχημα», αναφερόμενος στα θύματα Μαρία Νιώτη και Ιζαμπέλα Σάλας.

Στη συνέχεια, παραπονέθηκε ότι οι ντόπιοι απειλούσαν την οικογένειά του «για όλη αυτή την ιστορία» και «όλο αυτό το δράμα», ενώ ισχυριζόταν ότι είχε «υποστεί εκφοβισμό» λόγω «ψευδών κατηγοριών» στο παρελθόν, σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Post.

«Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και δεν ξέρω καν αν πρέπει να το μοιραστώ αυτή τη στιγμή… θα το αφήσω στα χέρια του Ιησού, όλα θα πάνε καλά, θα το τακτοποιήσω», είπε στην ζωντανή μετάδοση της Τρίτης. «…Υπάρχουν και άλλα πράγματα για αυτή την ιστορία, αλλά, ξαναλέω, δεν έχω την εξουσιοδότηση να τα σχολιάσω».

Ο 17χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε τη Μαρία και την Ιζαμπέλα ενώ οδηγούσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο γύρω στις 17:30 μ.μ. και στη συνέχεια έφυγε με το μαύρο όχημά του. Οι δύο μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στο νοσοκομείο, όπου και πέθαναν.

Για προμελετημένο περιστατικό κάνουν λόγο οι συγγενείς της Νιώτη

Η οικογένεια και οι φίλοι ισχυρίζονται ότι ο φερόμενος ως δολοφόνος παρακολουθούσε τη Μαρία για μήνες πριν από το θανατηφόρο ατύχημα.

Η οικογένεια του θύματος ισχυρίστηκε ακόμη ότι το δυστύχημα ήταν προμελετημένο, ενώ χαρακτήρισε τον δράστη — ο οποίος θα γίνει 18 ετών στις αρχές του επόμενου μήνα — ως «ένα δειλό άτομο», υποστηρίζει η New York Post.

«Είναι πλέον ζωτικής σημασίας να γνωστοποιηθεί η αλήθεια: δεν ήταν ατύχημα με ηλεκτρικό ποδήλατο, ούτε ήταν τροχαίο με εγκατάλειψη», δήλωσαν οι οικογένειες στο Fox 5. «Ήταν φόνος πρώτου βαθμού. Ένας δειλός άντρας που σχεδίαζε επί μήνες αυτή την επίθεση εναντίον της Μαρίας, διέπραξε την φρικτή του πράξη, αφαιρώντας όχι μόνο τη ζωή της, αλλά και της Ιζαμπέλα».

Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών είπε στην εφημερίδα The Post ότι ο 17χρονος ήταν γνωστός για το ότι παραμόνευε έξω από το σπίτι της Μαρίας.

«Πώς μπορείς να κάθεσαι μπροστά από το σπίτι κάποιου για τρεις μήνες; Ήταν εκεί έξω, μπροστά από το σπίτι της, στο ίδιο αυτοκίνητο, το αυτοκίνητό του, για τρεις μήνες», είπε ο ταραγμένος φίλος. «Το είδα! Πες μου. Πώς είναι δυνατόν να το κάνει αυτό;»

«Πρέπει να πάει φυλακή για το υπόλοιπο της ζωής του», πρόσθεσε. «Αφαίρεσε δύο ζωές. Τουλάχιστον θα πρέπει να δώσει μία».

Ο πατέρας της Ιζαμπέλα είπε στο NJ.com ότι η κόρη του δεν γνώριζε τον φερόμενο ως οδηγό, αλλά ότι η μητέρα της Μαρίας του είπε ότι η κόρη της είχε προβλήματα με τον 17χρονο ύποπτο.

Ένας φίλος και των δύο κοριτσιών πρόσθεσε ότι η Μαρία και ο πρώην φίλος της, που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης, είχαν σοβαρά προβλήματα, και ο πρώην έστειλε ακόμη και ένα απειλητικό μήνυμα σε ένα αγόρι με το οποίο η Μαρία έβγαινε μετά τον χωρισμό τους, σύμφωνα με το NJ.com.

Ένα από τα μηνύματα που εξέτασε το μέσο ενημέρωσης έδειχνε έναν από τους εφήβους να λέει στον πρώην φίλο της «το σχολείο σου έχει ήδη πει να σταματήσεις να την παρενοχλείς».

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη ονομάσει επίσημα τον δράστη, παρότι έχουν στο διαδίκτυο φέρεται να είναι γνωστό ποιος είναι.

Όπως υποστηρίζει η New York Post, γείτονες αναγνώρισαν επίσης τον προβληματικό έφηβο στην εφημερίδα The Post ως τον οδηγό του ατυχήματος.

Αν και οι αρχές δήλωσαν λίγες ώρες μετά το φερόμενο ατύχημα της Δευτέρας ότι ο οδηγός τέθηκε υπό κράτηση, ο 17χρονος ήταν προφανώς ελεύθερος να γυρίσει το παράξενο βίντεο την Τρίτη.

Οι αρχές χρειάστηκαν μέχρι την Τετάρτη για να τον συλλάβουν και να του απαγγείλουν επίσημα δύο κατηγορίες για φόνο πρώτου βαθμού.

Καταδίκασε τον ανιψιό του ο θείος του δράστη

Ο θείος του φερόμενου ως δολοφόνου, ο αρχηγός της αστυνομίας του Westfield, καταδίκασε τον ίδιο του τον ανιψιό σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα, καθώς προσπάθησε να αποστασιοποιηθεί από την άσχημη κατάσταση.

Είπε ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και τα παιδιά του είναι «απολύτως συντετριμμένοι από αυτή την άσκοπη απώλεια ζωής».

«Καταδικάζω κατηγορηματικά τις πράξεις του κατηγορουμένου και, όπως και εσείς, απαιτώ να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των φερόμενων πράξεών του σε δικαστήριο», είπε, αναφέροντας ότι ήταν γείτονας της Ιζαμπέλα.

«Ως αξιωματικός επιβολής του νόμου, διατηρώ πλήρη πίστη και εμπιστοσύνη στο ποινικό μας σύστημα δικαιοσύνης και ότι αυτό θα διασφαλίσει ότι θα λογοδοτήσει πλήρως. Κι εγώ προσεύχομαι για αυτές τις οικογένειες. Κι εγώ απαιτώ πλήρη λογοδοσία και δικαιοσύνη».

Ο 17χρονος βρίσκεται τώρα υπό κράτηση, αν και αυτή τη στιγμή δικάζεται ως ανήλικος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για την ΑΜΚ – Πάνω από 3 φορές η κάλυψη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Καρκίνος: Η υπερ-ανοσία «ξεκλειδώνεται» με ένα μπλοκάρισμα

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

Βιομηχανία: Ιταλικό μοντέλο για το ενεργειακό κόστος αλλά με ψαλιδισμένες επιδοτήσεις

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι
Σκηνικό διαίρεσης 03.10.25

Διχασμένη ξανά; – 35 χρόνια μετά την επανένωση, η Γερμανία βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι

Από την ευφορία της επανένωσης του 1990, η Γερμανία στο hangover της οικονομικής στασιμότητας, των διευρυμένων ανισοτήτων μεταξύ ανατολικών και δυτικών κρατιδίων και της ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας
Κόσμος 03.10.25

Βενεζουέλα: Ο υπουργός Άμυνας καταγγέλλει πως αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη πλησίασαν τις ακτές της χώρας

«Η παρουσία τέτοιων αεροσκαφών κοντά στις ακτές μας στην Καραϊβική είναι απρέπεια, πρόκληση, απειλή για την ασφάλεια της χώρας», τόνισε. Η Βενεζουέλα μιλάει για απειλή.

Σύνταξη
Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART
Περίπλοκος διάλογος 03.10.25

Πούτιν: Η Μόσχα θα κάνει πυρηνικές δοκιμές, αν το κάνουν και άλλες χώρες – Προτείνει παράταση της NewSTART

Ο Πούτιν εξήγησε ότι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στις νέες συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών είναι ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει έναν νέο πύραυλο, τον Ορέσνικ.

Σύνταξη
Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα
«Διαβολική συμφωνία;» 03.10.25

Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Ο Λευκός Οίκος ζητά από εννέα μεγάλα πανεπιστήμια να δεσμευτούν στις πολιτικές προτεραιότητες του προέδρου Τραμπ. Σε αντάλλαγμα θα έχουν πρόσβαση με ευνοϊκούς όρους σε χρήματα από το κράτος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις
Συνεχίζονται οι έρευνες 03.10.25

Μάντσεστερ: Βρετανός συριακής καταγωγής ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή – Τρεις συλλήψεις

Ένας 35χρονος Βρετανός, με καταγωγή από τη Συρία ήταν ο ύποπτος της επίθεσης στην εβραϊκή συναγωγή στο Μάντσεστερ. Η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατική.

Σύνταξη
Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»
«Έχουμε συμφωνίες» 03.10.25

Τουρκία: «Θα συνεχίσουμε να αγοράζουμε φυσικό αέριο από τη Ρωσία»

Ο υπουργός ενέργειας της Τουρκίας, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε ότι η Άγκυρα δεν θα σταματήσει να αγοράσει ρωσικό φυσικό αέριο. Ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν θα παρέμβει ούτε στις εισαγωγές πετρελαίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού
Πόλεμος στη Γάζα 03.10.25

Χαμάς: Η απάντησή μας στο σχέδιο Τραμπ θα είναι σύμφωνη με τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι σύντομα θα δώσει την απάντησή της για το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα. Ωστόσο, σημείωσε, δεν αντιμετωπίζει το χρόνο ως σπαθί που επικρέμαται πάνω από το κεφάλι της

Σύνταξη
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού
«Ελεγχόμενη καταστάση» 02.10.25

Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε το Κίεβο να μην βομβαρδίζει την περιοχή της Ζαπορίζια, απειλώντας με αντίποινα με πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχει η Ουκρανία.

Σύνταξη
Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού
Προσβολή δημοσίας αιδούς 02.10.25

Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού

Μεγάλες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ταϊλάνδη βίντεο στο TikTok, στο οποίο ο Ρώσος TikToker εμφανίζεται να κάνει σεξ με μια γυναίκα στην καρότσα φορτηγού, την ώρα που αυτό κινούνταν στο Πουκέτ.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρτα: «Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» – Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου
«Τετελεσμένο έγκλημα» 03.10.25

«Αυτή η αντιβίωση προκαλεί ανακοπή» - Όσα είπαν οι γιατροί πριν από την κατάληξη της 28χρονης εγκύου

«Έγιναν όλα με τέτοια προχειρότητα, μας έχει παραδοθεί πιστοποιητικό θανάτου ελλιπέστατο», λέει η δικηγόρος της οικογένειας της νεαρής μητέρας που έχασε τη ζωή της από αλλεργικό σοκ στην Άρτα

Σύνταξη
Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)
Euroleague 03.10.25

Ειρωνεύτηκε δημοσιογράφο ο έξαλλος Ομπράντοβιτς: «Είμαι loser…» (vid)

Η κριτική που ασκείται στην Παρτιζάν στο σημείο αυτό της σεζόν εξόργισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος απάντησε ειρωνικά σε δημοσιογράφο μετά τη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο για την 2η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 03.10.25

Φουντώνουν οι διαμαρτυρίες για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία – Νέες κινητοποιήσεις από γονείς και δασκάλους

Κλιμακώνονται οι διαμαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών για τον «κόφτη» στα ολοήμερα σχολεία. «Η κυβέρνηση εξαπατά την κοινωνία. Μονόδρομος οι νέες κινητοποιήσεις», δηλώνει στο in ο πρόεδρος της ΔΟΕ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες
Η Μεγάλη Ύφεση 03.10.25

Σφαίρες, φόνοι και αγάπη: Ο αιματηρός έρωτας των Μπόνι και Κλάιντ μέσα από 600 φωτογραφίες

Περίπου 600 φωτογραφίες ειδαν το φως της δημοσιότητας πριν από λίγες ημέρες, δίνοντάς μας μια εικόνα για την καθημερινότητα του πιο διάσημου ζευγαριού κακοποιών των ΗΠΑ και της ποπ κουλτούρας, των Μπόνι και Κλάιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιωάννινα: Εντοπίστηκε τεράστια φυτεία κάνναβης με 1.650 δενδρύλλια ενός έως τριών μέτρων
Διενεργείται προανάκριση 03.10.25

Τεράστια φυτεία με δενδρύλλια κάνναβης έως 3 μέτρα εντοπίστηκε στα Ιωάννινα (βίντεο)

Η φυτεία βρισκόταν σε δύσβατη δασώδη περιοχή στα Ιωάννινα - Για τη μεταφορά των δενδρυλλίων κάνναβης, τα οποία ξεριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, επιστρατεύτηκε ελικόπτερο

Σύνταξη
Γάζα: Ένα σκάφος πλέει ακόμα προς τον θύλακα – Παγκόσμιος ξεσηκωμός και απεργία στην Ιταλία
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Ένα σκάφος του στόλου αλληλεγγύης πλέει ακόμα προς τη Γάζα - Παγκόσμιος ξεσηκωμός και γενική απεργία στην Ιταλία

Πάνω από 450 ακτιβιστές κρατούνται από το Ισραήλ που κατέλαβε τα πλοία τους σε διεθνή ύδατα - Η παγκόσμια προσοχή στραμμένη στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Οι προσκλήσεις της Κατσέλη, ο χαιρετισμός του Δημάρχου και το «ραντεβού» της κεντροαριστεράς

Σε ποιους πολιτικούς αρχηγούς εστάλη πρόσκληση για την εκδήλωση των Ινστιτούτων από τη Λούκα Κατσέλη - Ποια η εμπλοκή του Χάρη Δούκα στην εκδήλωση

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία
Αιματηρό επεισόδιο 03.10.25

Πυροβολισμοί στην Ομόνοια με έναν τραυματία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δύο άτομα άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν ελαφρά έναν αλλοδαπό ο οποίος βρισκόταν στην πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου κοντά στην Ομόνοια

Σύνταξη
Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι
«Άδικο και παράνομο» 03.10.25

Με διπλή φορολόγηση επιβαρύνονται 440.000 συνταξιούχοι

Όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πάνω από 1.400 ευρώ μηνιαίως υπόκεινται στην εισφορά, που είναι κλιμακωτή (3% με 14%) και επιβάλλεται σε όλο το ποσό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το αφορολόγητο των 720 ευρώ

Ηλίας Γεωργάκης
Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση
Αξέχαστη 03.10.25

Λι Μίλερ: Το Tate Britain τιμά την πολεμική ανταποκρίτρια της Vogue με μια νέα έκθεση

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στις 2 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026 και είναι η μεγαλύτερη που έχει οργανωθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο για τη σπουδαία δημιουργό

Σύνταξη
Πτήσεις: «Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας
Κλιμάκωση 03.10.25

«Ετοιμαστείτε για μεγαλύτερες καθυστερήσεις» προειδοποιούν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Κρίσιμη Γενική Συνέλευση του κλάδου τη Δευτέρα - Διακόπτουν το καθεστώς υπερεργασίας - Οι καθυστερήσεις στις πτήσεις ξεκινούν από 15-20 λεπτά το πρωί και φτάνουν τις 3 ώρες αργά το απόγευμα

Κώστας Ντελέζος
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο