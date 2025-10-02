newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Μαρία Νιώτη: «Άνοιξε το στόμα της δυο φορές και μετά ξεψύχησε» – Σοκάρει η γιαγιά της 17χρονης
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 21:44

Μαρία Νιώτη: «Άνοιξε το στόμα της δυο φορές και μετά ξεψύχησε» – Σοκάρει η γιαγιά της 17χρονης

Η Μαρία Νιώτη και η φίλη της Ιζαμπέλα ήταν μόλις 17 χρονών. Και οι δύο βρήκαν φρικτό θάνατο προχθές τα ξημερώματα.

Σύνταξη
Κατηγορούμενος για δύο ανθρωποκτονίες πρώτου βαθμού, είναι ο 17χρονος που παρέσυρε και σκότωσε δύο συνομήλικές του στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μια εκ των οποίων ήταν η Ελληνο-αμερικανίδα Μαρία Νιώτη.

«Πώς να είμαστε δυνατοί, πώς να είμαστε δυνατοί όταν πήγα και λέω του γιου μου, αυτό είναι το παιδί μας, το εγγόνι μας είναι αυτό. Εκείνος δεν το γνώρισε. Και του έλεγα, “Μαρία μου, θα έρθουνε να σε βοηθήσουνε, αλλά εκείνο ήτανε κομμάτια. Μαρία μου, υπομονή” και ανοίγει το στόμα του δύο φορές και κάνει αχ, αχ, και ξεψύχησε το παιδί μας.

»Το είδα, εγώ το είδα, το πρωτογνώρισα νεκρό. Το χτύπησε στο σπίτι μου απ’ έξω και το τραβούσε κάτω από το αυτοκίνητο με το ποδήλατό του. Του έσπασε τα κόκαλά του, τα πόδια του, τη σπονδυλική του στήλη. Το κεφάλι του, δεν το γνώριζες το παιδί. Δεν το γνώριζες. Και λέω του γιου μου, Μπάμπη, είναι η Μαρία.

»“Όχι, μαμά μου, μη λες τέτοια πράγματα”. Του λέω, τη γνώρισα, γνώρισα την εγγόνα μου από τις παντόφλες στο δρόμο και το πόδι της, γιατί ήταν ένα όμορφο κοριτσάκι… και τα μαλλάκια του. Από εκεί το γνώρισα. Δεν γνωριζότανε, διότι το τραβούσε με τη μούρη στο τσιμέντο και το σώμα του το έσπασε, το έγδαρε», λέει η γιαγιά της Μαρίας Νιώτη.

Η Μαρία Νιώτη και η φίλη της Ιζαμπέλα ήταν μόλις 17 χρονών. Και οι δύο βρήκαν φρικτό θάνατο προχθές τα ξημερώματα.

Η Μαρία, γεννήθηκε στη Ρόδο και με την οικογένεια της έζησε μικρή στην Κάρπαθο, πριν οι γονείς της φύγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μαζί με την φίλη της οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα, στο δρόμο μίας ήρεμης γειτονιάς, στο Κράνφορντ του Νιού Τζέρσι. Ένα θηριώδες τζιπ Compass τις χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα, τις παρέσυρε και τις χτύπησε θανάσιμα.

Ο οδηγός, 17 χρονών κι εκείνος, τις παρέσυρε και τις εγκατέλειψε. Είναι φρικτή η αποκάλυψη πως το χτύπημα ήταν σκόπιμο και εσκεμμένο.

Η οικογένεια είχε κάνει καταγγελίες στις Αρχές αλλά αδιαφόρησαν

Ο πατέρας της Μαρίας, απαρηγόρητος, θρηνεί στον τόπο του δυστυχήματος, που όπως φαίνεται ήταν δολοφονία. Ο δράστης παρενοχλούσε τη Μαρία επί μήνες, την απειλούσε, καταγγελίες είχαν γίνει στις αρχές, αλλά τίποτα και κανείς δεν την προστάτεψε.

«Κάπως είχαν γνωριστεί από τον Απρίλη, δεν ξέρω αν είχαν σχέση ή κάτι. Δεν ξέρω τι πήρε στραβά παρόλα αυτά, εκείνος βρε παιδί μου την απειλούσε, της έκανε τύπου bullying. Επίσης την παρακολουθούσε πολλές φορές. Την περίμενε εκείνη την ημέρα που βγήκε για παγωτό με τη φίλη της, την περίμενε για την ακρίβεια έξω από της γιαγιάς της το σπίτι, η οποία μένει τρία-τέσσερα σπίτια πριν.

»Στο σκηνικό μπροστά ήταν ο θείος της μικρής, ήταν η γιαγιά μου, ο αδελφός της και τρέχανε πίσω από το αμάξι για να σώσουνε τα κορίτσια, ας πούμε να γλιτώσουν το κακό, αλλά χωρίς να ξέρουν βέβαια πως ήταν η Μαρία. Εκείνος παράτησε το αμάξι, έφυγε, φτάσανε εκείνοι στη μικρή και εκεί κατάλαβαν ότι ήταν η Μαρία», είπε η ξαδέλφη της κοπέλας.

Η οικογένεια, όλοι οι συγγενείς της Μαρίας Νιώτη είναι απαρηγόρητοι και οργισμένοι, όπως λέει η θεία της και η ξαδέλφη της.

«Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, το κατήγγειλε , τον φωνάξανε, δεν του κάνανε τίποτα και τον άφησαν ελεύθερο. Πριν λίγο καιρό ήμασταν μαζί. Και τώρα δεν υπάρχει», λέει η θεία της με την ξαδέλφη της να προσθέτει:

«Επειδή το συνέχιζε και πολύ άσχημα εκείνος, η ξαδέλφη μου, η μαμά της μικρής δηλαδή, είχε πάει στην αστυνομία δύο-τρεις φορές να το καταγγείλει, αλλά δεν κάνανε κάτι».

Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη αλλά δεν έχει ομολογήσει

Ο 17χρονος δράστης έχει συλληφθεί, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει ομολογήσει. Η αστυνομία δίνει 10.000 δολάρια σε όποιον δώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε.

Η Μαρία είχε έναν δίδυμο αδελφό.

Συγγενείς και φίλοι, συμμαθητές της Μαρίας και της Ιζαμπέλα στο Λύκειο, όλη η κοινότητα του Κράνφορντ έχουν γίνει μία αγκαλιά για τους γονείς και την υπόλοιπη οικογένεια της Μαρίας. Και όλοι ζητούν απαντήσεις και τιμωρία.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο