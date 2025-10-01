newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
ΗΠΑ: Νεκρή 17χρονης ομογενής – Άντρας που την παρενοχλούσε για μήνες την χτύπησε με το αμάξι του
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 18:49

ΗΠΑ: Νεκρή 17χρονης ομογενής – Άντρας που την παρενοχλούσε για μήνες την χτύπησε με το αμάξι του

Θρήνος στην ελληνική κοινότητα των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Η Μαρία Νιώτη και η φίλη της Ιζαμπέλα ήταν μόλις 17 χρονών. Και οι δύο βρήκαν φρικτό θάνατο χθες τα ξημερώματα.

Η Μαρία, γεννήθηκε στη Ρόδο και με την οικογένεια της έζησε μικρή στην Κάρπαθο, πριν οι γονείς της φύγουν για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μαζί με την φίλη της οδηγούσαν τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα, στο δρόμο μίας ήρεμης γειτονιάς, στο Κράνφορντ του Νιού Τζέρσι. Ένα θηριώδες τζιπ Compass τις χτύπησε με μεγάλη ταχύτητα, τις παρέσυρε και τις χτύπησε θανάσιμα.

Ο οδηγός, 17 χρονών κι εκείνος, τις παρέσυρε και τις εγκατέλειψε. Είναι φρικτή η αποκάλυψη πως το χτύπημα ήταν σκόπιμο και εσκεμμένο.

Η οικογένεια είχε κάνει καταγγελίες στις Αρχές αλλά αδιαφόρησαν

Ο πατέρας της Μαρίας, απαρηγόρητος, θρηνεί στον τόπο του δυστυχήματος, που όπως φαίνεται ήταν δολοφονία. Ο δράστης παρενοχλούσε τη Μαρία επί μήνες, την απειλούσε, καταγγελίες είχαν γίνει στις αρχές, αλλά τίποτα και κανείς δεν την προστάτεψε.

«Κάπως είχαν γνωριστεί από τον Απρίλη, δεν ξέρω αν είχαν σχέση ή κάτι. Δεν ξέρω τι πήρε στραβά παρόλα αυτά, εκείνος βρε παιδί μου την απειλούσε, της έκανε τύπου bullying. Επίσης την παρακολουθούσε πολλές φορές. Την περίμενε εκείνη την ημέρα που βγήκε για παγωτό με τη φίλη της, την περίμενε για την ακρίβεια έξω από της γιαγιάς της το σπίτι, η οποία μένει τρία-τέσσερα σπίτια πριν.

»Στο σκηνικό μπροστά ήταν ο θείος της μικρής, ήταν η γιαγιά μου, ο αδελφός της και τρέχανε πίσω από το αμάξι για να σώσουνε τα κορίτσια, ας πούμε να γλιτώσουν το κακό, αλλά χωρίς να ξέρουν βέβαια πως ήταν η Μαρία. Εκείνος παράτησε το αμάξι, έφυγε, φτάσανε εκείνοι στη μικρή και εκεί κατάλαβαν ότι ήταν η Μαρία», είπε η ξαδέλφη της κοπέλας.

Η οικογένεια, όλοι οι συγγενείς της Μαρίας Νιώτη είναι απαρηγόρητοι και οργισμένοι, όπως λέει η θεία της και η ξαδέλφη της.

«Είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα, το κατήγγειλε , τον φωνάξανε, δεν του κάνανε τίποτα και τον άφησαν ελεύθερο. Πριν λίγο καιρό ήμασταν μαζί. Και τώρα δεν υπάρχει», λέει η θεία της με την ξαδέλφη της να προσθέτει:

«Επειδή το συνέχιζε και πολύ άσχημα εκείνος, η ξαδέλφη μου, η μαμά της μικρής δηλαδή, είχε πάει στην αστυνομία δύο-τρεις φορές να το καταγγείλει, αλλά δεν κάνανε κάτι».

Ο 17χρονος οδηγός συνελήφθη αλλά δεν έχει ομολογήσει

Ο 17χρονος δράστης έχει συλληφθεί, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει ομολογήσει. Η αστυνομία δίνει 10.000 δολάρια σε όποιον δώσει υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να εξακριβωθεί τι ακριβώς έγινε.

Η Μαρία είχε έναν δίδυμο αδελφό.

Συγγενείς και φίλοι, συμμαθητές της Μαρίας και της Ιζαμπέλα στο Λύκειο, όλη η κοινότητα του Κράνφορντ έχουν γίνει μία αγκαλιά για τους γονείς και την υπόλοιπη οικογένεια της Μαρίας. Και όλοι ζητούν απαντήσεις και τιμωρία.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης
Μπάσκετ 01.10.25

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 πήρε ο Ολυμπιακός Κ19 και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Σίμος, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα βοηθήσει την ομάδα του και στο μέλλον.

Σύνταξη
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέμπη: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
Ανακοίνωση ΕΚΑΒ 01.10.25 Upd: 18:47

Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι - Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, υπέβαλε αίτημα για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Τον απεργό πείνας επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ , αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Κρίσιμες ώρες 01.10.25 Upd: 19:29

Όλα τα μάτια στον Global Sumud Flotilla, πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Λάρισα 01.10.25

Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
