Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν θεαθεί drones χθες το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η αναστολή των πτήσεων έγινε μετά από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης, οδηγώντας σε αναστολή δεκάδων πτήσεων και προκαλώντας πρόβλημα στα ταξίδια περίπου 3.000 επιβατών.

🚨 BREAKING: Munich Airport closed after drones spotted near the airport pic.twitter.com/IHyVFkDC8T — The Middle East (@A_M_R_M1) October 3, 2025

Πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο.

Οι αρχές ασφαλείας σάρωσαν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone.