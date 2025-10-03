Γερμανία: Επαναλειτουργεί το αεροδρόμιο του Μονάχου μετά τον συναγερμό λόγω drones
Είχε προηγηθεί αναστολή των πτήσεων στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης
Το αεροδρόμιο του Μονάχου επαναλειτουργεί σήμερα το πρωί, αφού έκλεισε στη διάρκεια της νύχτας, καθώς είχαν θεαθεί drones χθες το βράδυ στην περιοχή, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Η αναστολή των πτήσεων έγινε μετά από θεάσεις drones το βράδυ της Πέμπτης, οδηγώντας σε αναστολή δεκάδων πτήσεων και προκαλώντας πρόβλημα στα ταξίδια περίπου 3.000 επιβατών.
🚨 BREAKING: Munich Airport closed after drones spotted near the airport pic.twitter.com/IHyVFkDC8T
— The Middle East (@A_M_R_M1) October 3, 2025
Πολλά αεροσκάφη παρέμειναν καθηλωμένα και εκατοντάδες επιβάτες βρέθηκαν αποκλεισμένοι στο αεροδρόμιο.
Οι αρχές ασφαλείας σάρωσαν την περιοχή για να εντοπίσουν τον υπεύθυνο χειριστή του drone.
