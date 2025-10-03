Η επικοινωνία δεν λύνει τα προβλήματα στο ποδόσφαιρο

Όταν σε έναν ποδοσφαιρικό οργανισμό το μείζον είναι η επικοινωνιακή διαχείριση και όχι η επίλυση των πραγματικών προβλημάτων, τότε αυτός ο ποδοσφαιρικός οργανισμός θα τιμωρείται ξανά και ξανά. Υποτίθεται πως μετά την ήττα από την Κηφισιά, η διοίκηση του Παναθηναϊκού διαπίστωσε τα σοβαρά λάθη στον σχεδιασμό και στην προετοιμασία και απέλυσε τον Ρουί Βιτόρια, με σκοπό να τον αντικαταστήσει με έναν ξένο προπονητή εγνωσμένης αξίας. Συγχρόνως, ο Χρήστος Κόντης εγκαταστάθηκε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» για να προσφέρει μία ασφάλεια στο μεταβατικό στάδιο.

Ωστόσο, δύο νίκες, μία καλή εμφάνιση με «τεσσάρα» και ένα γκολ στις καθυστερήσεις, μοιάζουν ικανή συνθήκη για την πλήρη αναθεώρηση των αποφάσεων της ΠΑΕ. Πασπαλισμένες με τις δηλώσεις υποστήριξης αρκετών παικτών και την αποδοχή που υπήρξε για τον Κόντη στα social media. Πιθανώς μετά και από αρκετές αρνήσεις.

Υπάρχει σοβαρό και οργανωμένο ποδοσφαιρικό club που τη Δευτέρα θα έψαχνε για προπονητή με συγκεκριμένο προφίλ και σε δέκα μέρες θα άλλαζε ρότα λόγω δύο αποτελεσμάτων και της περιρρέουσας ατμόσφαιρας; Όχι, είναι η ξεκάθαρη απάντηση. Όμως με την απόλυτη ευθύνη του Γιάννη Αλαφούζου, ο Παναθηναϊκός δεν λειτουργεί σαν μία σύγχρονη επιχείρηση ποδοσφαίρου.

Ο Κόντης είναι ο λιγότερο υπαίτιος

Προφανώς, ο Χρήστος Κόντης δεν αποτελεί την «πηγή» του κακού. Εννοείται να αναλύσουμε τις αλλαγές του, συμφωνώ πως με την ανεξήγητη αντικατάσταση των Μπακασέτα και Σβιντέρσκι έδωσε ένα σύνθημα χαλαρότητας και οπισθοχώρησης της ομάδας, όμως η ευθύνη του εξαντλείται στις επιλογές του για την τακτική.

Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει με τις ολιγωρίες και τις αδράνειες των παικτών. Στο δεύτερο γκολ της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, η αντίδραση του Νταβίντε Καλάμπρια είναι παιδαριώδης και τραγική για έναν ποδοσφαιριστή με την εμπειρία και τις ικανότητες του. Ο Ιταλός δεξιός μπακ αποκλείεται στην Ιταλία με τη φανέλα της Μίλαν, να παράταγε ακάλυπτο τον χώρο ευθύνης του για να μαρκάρει στη μεσαία γραμμή. Το έπραξε την Πέμπτη με τον Παναθηναϊκό, σαν να βρισκόταν στη θέση του κάποιος άλλος, άπειρος και επιπόλαιος. Αλλά αυτά είναι τα πταίσματα ή τα συμπτώματα στην όλη κατάσταση.

Στο προηγούμενο blog ο υπογράφων είχε επισημάνει ότι ο Κόντης έπρεπε να μονιμοποιηθεί εφόσον ο ιδιοκτήτης και η διοίκηση πιστεύουν ότι αυτός είναι ο κατάλληλος για να αναμορφώσει τον Παναθηναϊκό και όχι να τον κρίνουν από δύο-τρία παιχνίδια. Ανάλογη άποψη έχω μετά την ήττα από τη Γκόου Αχεντ Ιγκλς. Αν ο Κόντης έχει την εμπιστοσύνη του συλλόγου, να συνεχίσει. Αν όχι, τότε να αποχωρήσει στη διακοπή και να τον αντικαταστήσει κάποιος άλλος. Βέβαια, το ποιος είναι ένα καλό ερώτημα…

Η ενίσχυση που δεν υλοποιήθηκε ποτέ

Εν κατακλείδι, ας θυμηθούμε μία αποστροφή από την ανακοίνωση της ΠΑΕ στις 16 Σεπτεμβρίου: «Κατανοούμε τη στεναχώρια και την πικρία του κόσμου μας, την οποία συμμεριζόμαστε και δεσμευόμαστε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ενισχύσουμε τον Παναθηναϊκό μας».

Η προαναγγελθείσα ενίσχυση υλοποιήθηκε; Όχι. Η μόνη ενέργεια του Αλαφούζου είναι η συνεργασία με τον Ιταλό Φράνκο Μπαλντίνι, ο οποίος έχει πετυχημένη επαγγελματική διαδρομή, αλλά θα δουλέψει ως εξωτερικός σύμβουλος του μεγαλομετόχου, δεν θα μένει στην Αθήνα και αφού μελετήσει τα πράγματα για μερικούς μήνες, θα καταθέσει τις εισηγήσεις του για πρόσωπα και καταστάσεις.

Αντιθέτως, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν την ευθύνη για τον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό του Παναθηναϊκού, συνεχίζουν στα πόστα τους. Καμία λογοδοσία, καμία συνέπεια για τις λανθασμένες αποφάσεις, για την αποδυνάμωση του ρόστερ, για την κακή συγκρότηση της λίστας της UEFA. Στο αντεπιχείρημα πως ο Ρουί Βιτόρια επέλεξε την 23άδα, ας παρενέβαιναν όσοι συνεργάζονταν μαζί του και βρίσκονται στο Κορωπί για να διασφαλίζουν τα συμφέροντα του Τριφυλλιού. Διότι αυτά είναι τα καθήκοντα τους.

Κοινώς, όλοι στον Παναθηναϊκό όταν στριμώχνονται, προσπαθούν να διαχειριστούν την πίεση και να απαλλαγούν από την ευθύνη. Δυστυχώς, αυτός ο τρόπος δεν οδηγεί πουθενά, το πρόβλημα διογκώνεται και εμφανίζεται αμέσως μόλις περάσει η επίδραση της… ποδοσφαιρικής ασπιρίνης.