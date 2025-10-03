Συνάντηση του Δημάρχου Πειραιά Γιάννη Μώραλη με τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά

Τον νέο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Σταύρο Βοϊδονικόλα, επισκέφθηκε ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στο γραφείο του στην Αντιπεριφέρεια. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του κ. Βοϊδονικόλα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν σε μια σειρά ζητημάτων που αφορούν στον Πειραιά, όπως η υλοποίηση των έργων υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη στην πόλη, ο προγραμματισμός μελλοντικών παρεμβάσεων και κοινών δράσεων μεταξύ Δήμου Πειραιά και Αντιπεριφέρειας Πειραιά, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Η συζήτηση επιβεβαίωσε την κοινή βούληση για στενή συνεργασία ανάμεσα στον Δήμο Πειραιά και την Αντιπεριφέρεια, με στόχο την προώθηση ουσιαστικών λύσεων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πόλης και των κατοίκων της.

Επί τάπητος τα ζητήματα της πόλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, τόνισε:

«Είχα τη χαρά να επισκεφθώ τον φίλο Σταύρο Βοϊδονικόλα, με τον οποίο μάς ενώνει μακροχρόνια συνεργασία και ειλικρινής εκτίμηση. Στην πρώτη μας θητεία, την περίοδο 2014-2019, υπήρξε Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου με τον συνδυασμό μας «Πειραιάς Νικητής», συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο μας με ήθος, εργατικότητα και συνέπεια.

Πρόκειται για έναν έμπειρο αυτοδιοικητικό, ο οποίος γνωρίζει σε βάθος τα ζητήματα της πόλης, τρέφει βαθιά αγάπη για τον Πειραιά και είμαι σίγουρος πως θα ανταποκριθεί με επιτυχία στα νέα του καθήκοντα ως Αντιπεριφερειάρχης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής μας, συζητήσαμε τα τρέχοντα θέματα και την πορεία των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την αποτελεσματική προώθησή τους. Είμαι βέβαιος ότι η καλή συνεργασία που είχαμε ως Δήμος με την Αντιπεριφέρεια Πειραιά θα συνεχιστεί και θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, με κοινούς στόχους και δράσεις που θα συμβάλλουν στην περαιτέρω πρόοδο και ανάπτυξη του Πειραιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, επεσήμανε:

«Υποδέχθηκα σήμερα με χαρά, στην Αντιπεριφέρεια Πειραιά, τον αγαπημένο φίλο Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη, με τον οποίο συμπορευθήκαμε στη διάρκεια της πρώτης του θητείας στον δήμο ως Αντιδήμαρχός του, αναδεικνύοντας και επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της συνεργασίας μας.

Συζητήσαμε τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια Αττικής στον Πειραιά με στόχο τη δημιουργία παρεμβάσεων μείζονος σημασίας.

Αναφερθήκαμε στην προοπτική και τον προγραμματισμό μελλοντικών στρατηγικών παρεμβάσεων και κοινών δράσεων, με γνώμονα την καινοτομία και την αντιμετώπιση κοινωνικών προκλήσεων.

Συναινέσαμε στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας για την αντιμετώπιση προκλήσεων – προβλημάτων και τη βελτιστοποίηση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Συμφωνήσαμε για μια νέα συνάντηση, πολύ σύντομα, για τη δρομολόγηση και προγραμματισμό νέων έργων που θα ωφελήσουν την πόλη και τους συμπολίτες μας»