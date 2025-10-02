Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ημέρα Ευρώπης για τρεις ελληνικές ομάδες η σημερινή. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσουν τις Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Θέλτα στο Europa League αντίστοιχα, ενώ η ΑΕΚ θα κάνει πρεμιέρα στο Τσέλιε της Σλοβενίας για τη League Phase του Conference League.

Αρχικά, στις 19:45 το «τριφύλλι» θα φιλοξενήσει τους Ολλανδούς στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, θέλει να κάνει το 2/2 μετά το μεγάλο «διπλό» στη Βέρνη με το εντυπωσιακό 4-1 επί της Γιουνγκ Μπόις και να καθιερωθεί στην πρώτη 8άδα της βαθμολογίας.

Οι Καλάμπρια, Μλαντένοβιτς και Τουμπά διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, ενώ ακόμη υπάρχουν διλλήματα για την επιθετική γραμμή της ομάδας. Ο Πελίστρι παραμένει εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως και ο Σίριλ Ντέσερς ο οποίος αν και έκανε αγώνα δρόμου για να προλάβει δεν τα κατάφερε και έμεινε εκτός αποστολής. Σε λογική ροτέισον ξανά ο Χρήστος Κόντης.

Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της Eredivisie, ενώ ο προπονητής της Μέλβιν Μπόελ, δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Σόρεν Τένγκστεντ και Πιμ Σάαθοφ, που έμειναν εκτός αποστολής.

Πιθανές 11άδες:

Παναθηναϊκός (Χ. Κόντης): Λαφόντ, Μλαντένοβιτς, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τζούρισιτς, Σφιντέρσκι

Γκόου Αχέντ Ιγκλς (Μ. Μπόελ): Ντε Μπούσερ, Ντέιτζλ, Νάουμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μέουλενστιν, Λίνθορστ, Γκούντμιτζιν, Μπρέουμ, Σούρεϊ, Σμιτ

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ

Βοηθοί: Ρόλαντ Ρίντελ, Σαντίνο Σρέινερ

4ος: Βάλτερ Άλτμαν

VAR: Μάνουελ Σούτενγκρούμπερ

AVAR: Αλεξάντερ Χάρκαμ

Για την ίδια διοργάνωση στις 22:00 ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενηθεί από τη Θέλτα στο Βίγκο, με τον «Δικέφαλο του Βορρά» να ψάχνει ένα θετικό αποτέλεσμα μετά τη μέτρια πρεμιέρα με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα (0-0).

Δύο ομάδες σε κακό φεγγάρι, με τον ΠΑΟΚ επίσης να έχει εις βάρος του την παράδοση με ισπανικές ομάδες, με τους Θεσσαλονικείς να μετρούν τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και έξι ήττες, δίχως να έχουν καταφέρει ποτέ να νικήσουν στην ιβηρική χερσόνησο.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, ο Κλαούντιο Χιράλδεθ δεν έχει διαθέσιμους τους Ρίστιτς, Καρέιρα και Σέρβι, ενώ από την άλλη ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξακολουθεί να μην υπολογίζει τον τραυματία Πέλκα.

Τον αγώνα θα διευθύνει ο Κροάτης, Ίγκορ Πάγιατς, με βοηθούς τους Ζομπένιτσα-Μίχαλ, ενώ τέταρτος θα είναι ο ο Λόβριτς. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ζέμπετς και Μάτιτς.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Θέλτα (Κλ. Χιράλδεθ): Ράτου, Ροντρίγκεθ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Μινγκέθα, Μπελτράν, Μορίμπα, Άλβαρεθ, Άσπας, Ντουράν, Γιουτγκλά

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μπλάνκο, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς, Γιακουμάκης

Διαιτητής: Πάγιατς (Κροατία)

Βοηθοί: Ζομπένιτσα, Μίχαλι (Κροατία)

4ος: Λόβριτς (Κροατία)

VAR: Ζέμπεκ, Μάτιτς (Κροατία)

Η ΑΕΚ στις 22:00 κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Conference League, καθώς πρόκειται να αντιμετωπίσει τη Τσέλιε στη Σλοβενία. Η Τσέλιε στο πρωτάθλημα Σλοβενίας έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά με 9 νίκες και 1 ισοπαλία, έχοντας ήδη «χτίσει» διαφορά 11 βαθμών από τους διώκτες της.

Η ΑΕΚ δεν έχει στη διάθεσή τους τραυματίες Ζίνι και Περέιρα, ενώ αντίθετα επέστρεψε στην αποστολή ο Γκατσίνοβιτς. Στο πλευρό της «Ένωσης» θα βρίσκονται οι οπαδοί της, καθώς εξάντλησαν τα 1.650 εισιτήρια που πήρε η ομάδα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Τσέλιε (Άλμπερτ Ριέρα): Κόλαρ, Νιέτο, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Κάρνιτσικ, Κβέσιτς, Αβντίλι, Χρκα, Στουρμ, Ιοσιφόφ, Κοβάσεβιτς.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Πινέδα, Ελίασον, Κοϊτά, Κουτέσα, Γιόβιτς.