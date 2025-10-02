Ανδρουλάκης: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

Πυρά κατά της κυβέρνηση και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι στη συνέντευξή της.

Ο κ. Ανδρουλάκης είπε ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη εργαλειοποίησε συστηματικά τους θεσμούς και με την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία για να ξεπλύνει τη διαφθορά των υπουργών της.

Υποστήριξε ότι η φράση της κ. Κοβέσι , «το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά μπορεί να σκοτώσουν – τα Τέμπη είναι ένα από αυτά τα παραδείγματα», σημαίνει ότι συγκαλύψατε το έγκλημα και τις ευθύνες του κ. Καραμανλή, τον οποίο χειροκροτήσατε όλοι στη ΝΔ. Χαρακτήρισε επίσης όσα είπε η Ευρωπαία εισαγγελέας ως «αποκαλυπτικά».

Η αναφορά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα για αλλαγή του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης των υπουργών, έδωσε το έναυσμα στο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ να ασκήσει οξεία κριτική λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση δεν είναι ειλικρινείς όταν λένε πως πρέπει να αλλάξει. Όπως είπε, «δεν θα το χρησιμοποιούσατε για τις μεθοδεύσεις σας. Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει καθαρή αναθεώρηση του άρθρου 86 με συγκεκριμένο πλαίσιο.

«Δεν θα επιτρέψουμε τον εκφυλισμό της Βουλής»

Σχολιάζοντας τα όσα συμβαίνουν στην εξεταστική επιτροπή κατηγόρησε την ΝΔ πως μπλόκαρε την παρουσία και εξέταση του υφυπουργού Γιώργου Μυλωνάκη παρότι ανακοινώθηκε ότι είναι στη διάθεση της Επιτροπής. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παράσταση «Περιμένοντας τον Γκοντό» εξελίσσεται σε «Περιμένοντας τον κ. Μυλωνάκη»», είπε απευθυνόμενος στον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, και υπογράμμισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε τον εκφυλισμό της Βουλής. Θα περιμένουμε τον κ. Μυλωνάκη, σε σκηνοθεσία του κ. Μητσοτάκη. Θα περιμένουμε τον ‘Φραπέ», τον «Χασάπη» , την κυρία με τη Φερράρι…»

Ο κ. Ανδρουλάκης κατέληξε τονίζοντας ότι «είστε μια κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα, την αναξιοπιστία και τη διαφθορά. Γι αυτό πρέπει να φύγετε το γρηγορότερο. Γι αυτό αγωνιζόμαστε, μέχρι τις εκλογές, για την πολιτική αλλαγή και για μια νέα σελίδα στη χώρα»