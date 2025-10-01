newspaper
Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω
Πολιτική Γραμματεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 19:59

Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μια χώρα συμπεριληπτική και σε αυτή την κατεύθυνση επισήμανε βασικά μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία

«Όραμά μας είναι μια Ελλάδα για Όλους. Μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό Φόρουμ για Άτομα με Αναπηρία, που διοργανώνει ο δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης.

Ο κ. Ανδρουλάκης εξέφρασε την ευχή «να αποτελέσει αφετηρία για μια νέα πορεία: για μια Ελλάδα δικαιοσύνης, συνοχής, συμμετοχής. Για μια Ελλάδα που θα είναι πραγματικά Ελλάδα για όλους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ μίλησε για μια χώρα συμπεριληπτική και σε αυτή την κατεύθυνση επισήμανε βασικά μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία.

Ειδικότερα, ξεκινώντας τον χαιρετισμό του ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε ότι λίγες ημέρες αφότου εξελέγη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε την υποδομή του «Ερμή» στο Ελληνικό για να συναντήσει γονείς με αγωνίες και παιδιά με ανάγκες για δημιουργία και να δουν τα προβλήματα και τις λύσεις. «Για εμένα η Ευρώπη δεν είναι μόνο το Ευρώ και το ΕΣΠΑ, δεν είναι μόνο το Ταμείο Ανάκαμψης ή η Κοινή Αγροτική Πολιτική. Για μένα η Ευρώπη είναι οι αξίες της και ευρωπαϊκές αξίες χωρίς αυτές τις σύγχρονες υποδομές για να υπηρετήσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους, τους ανθρώπους με αναπηρία, είναι κενό γράμμα», είπε εκφράζοντας συγχαρητήρια για τη δημιουργία του Πρότυπου Κέντρου Φροντίδας ΑμεΑ Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση σήμερα παραμένει «δραματική» και «περιγράφεται γλαφυρά από τα στοιχεία» της ΕΛΣΤΑΤ και του Παρατηρητηρίου της ΕΣΑμε. Αναφέρθηκε ενδεικτικά στα εξής στοιχεία:

«- Τη δεύτερη χειρότερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά τις συνθήκες διαβίωσης, κατέχουν οι Έλληνες με κάποια μορφή αναπηρίας. Το 2024, ο ένας στους δύο πολίτες με αναπηρία, στις ηλικίες 16 – 64 ετών, ζούσε σε συνθήκες φτώχειας ή και κοινωνικού αποκλεισμού, και οι τρεις στους δέκα σε ηλικίες άνω των 65 ετών.

– Οι 8 στους 10 πολίτες με αναπηρία έχουν μειώσει βασικές δαπάνες διαβίωσης για να καλύψουν ανάγκες υγείας. Και τούτο αφού το 34,3% των άμεσων δαπανών για την υγεία καλύπτονται απευθείας από την τσέπη των νοικοκυριών.

– Η Ελλάδα κατατάσσεται από την Eurostat στην 2η χειρότερη θέση στις 27 της Ε.Ε., (προηγείται μόνο της Βουλγαρίας) ως προς τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία (ανεξαρτήτως της σοβαρότητάς της) στον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της χώρας».

Ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι «αυτή η πραγματικότητα για να αλλάξει θέλει πολλές πρωτοβουλίες και οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να προέρχονται κυρίως από ιδιώτες», για να τονίσει ότι «το κράτος πρέπει να εγγυηθεί τις πρωτοβουλίες αυτές στους δήμους όλης της χώρας αν θέλουμε να είμαστε μία συμπεριληπτική κοινωνία και όχι μια δυσάρεστη ευρωπαΐκή εξαίρεση που δυσκολεύει τη ζωή χιλιάδων ανθρώπων και των οικογενειών τους».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ σχολίασε ότι «αυτά δεν είναι φυσικά φαινόμενα», αλλά έλλειψη πολιτικής βούλησης. «Δεν μπορούμε να μένουμε θεατές πρέπει τα κόμματα στα προγράμματά τους να εντάξουν πολύ μεγάλο κομμάτι για αυτές τις προκλήσεις της σύγχρονης Ελλάδας», είπε, σχολιάζοντας ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «ο πρωθυπουργός δεν είπε ούτε μια λέξη για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία, χρόνιες/σπάνιες παθήσεις και τις οικογένειές τους».

Στον αντίποδα τόνισε ότι «για εμάς στο ΠΑΣΟΚ, τα άτομα με αναπηρία είναι προτεραιότητα».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης, «έχουμε ένα τεράστιο χρέος όταν συμφωνούμε αυτοδιοικητικοί, η κοινωνία των πολιτών, ότι είμαστε πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο απέναντι σε θέματα δικαιωμάτων», ανέφερε και υπογράμμισε ότι κεντρική θέση και αδιαπραγμάτευτος στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. «Αυτό σημαίνει», επισήμανε, «ότι κάθε πολίτης με αναπηρία, χρόνια ή σπάνια πάθηση, πρέπει να μπορεί να ασκεί ανεμπόδιστα, αυτόνομα και με ασφάλεια τα δικαιώματά του σε κάθε τομέα του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού και πολιτιστικού βίου. Και παράλληλα να στηρίζονται οι οικογένειές τους και να αποτρέπεται κάθε μορφή ιδρυματισμού και περιθωριοποίησης».

«Θέλουμε μια Ελλάδα πραγματικά συμπεριληπτική»

Τόνισε ακόμη ότι ότι «όραμά μας είναι μια Ελλάδα για Όλους. Μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Μια Ελλάδα όπου δεν θα γίνονται ανεκτά ο κοινωνικός αποκλεισμός, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση».

«Θέλουμε», συνέχισε, «μια Ελλάδα πραγματικά συμπεριληπτική, όπου όλοι θα συμμετέχουν ισότιμα: με ευκαιρίες στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην υγεία, με φυσική και ψηφιακή προσβασιμότητα, με αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους». Πρόσθεσε ότι προς αυτή την κατεύθυνση, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε στη ΔΕΘ αρκετά μέτρα που, όπως είπε, θα αναβαθμίσουν τη ζωή των συμπολιτών μας με αναπηρία» και ειδικότερα:

«- Θεσμοθέτηση μόνιμου μηχανισμού ετήσιας αναπροσαρμογής των αναπηρικών επιδομάτων, ώστε να προστατεύεται το εισόδημά τους από την ακρίβεια, που σαρώνει τα πάντα.

-Καθολική εφαρμογή του θεσμού του Προσωπικού Βοηθού για την ενίσχυση της αυτονομίας και της ανεξάρτητης διαβίωσης. Υπάρχει και σήμερα ο θεσμός, αλλά πόσους καλύπτει;

-Διόρθωση των αδικιών στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας, επουλώνοντας τις πληγές που άνοιξε ο νόμος Κατρούγκαλου. Και εκεί υπήρχαν υποσχέσεις προεκλογικά και πριν από το 2019 οι οποίες όμως δεν εφαρμόστηκαν».

Ο κ. Ανδρουλάκης πρόσθεσε επίσης ότι παρέμβαση είναι και η θέση του κόμματος για νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, σημειώνοντας ότι «δεσμευόμαστε για πλήρη εθνική σύνταξη για άτομα με αναπηρία 67% και άνω (από το 80% που απαιτείται σήμερα) και επαναφορά της πρόβλεψης για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση 25ετούς ασφάλισης σε γονέα παιδιού με αναπηρία». Είπε ότι αυτές οι παρεμβάσεις δεν είναι υποσχέσεις, αλλά δεσμεύσεις.

«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον κρισιμότερο εταίρο»

Υποστήριξε ότι «σε όλα αυτά η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί τον κρισιμότερο εταίρο» καθώς «χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση αυτές οι πρωτοβουλίες δεν μπορούν να πετύχουν για την ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία, γιατί η ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία κρίνεται στις γειτονιές, στους δρόμους, στα σχολεία, στις υπηρεσίες των δήμων και των περιφερειών κάθε μέρα».

Καταληκτικά επισήμανε πως «εκεί φαίνεται αν η πολιτεία σέβεται πραγματικά τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων», σχολίασε, τονίζοντας ότι «στόχος μας είναι να ενώσουμε δυνάμεις: κράτος, αυτοδιοίκηση, φορείς αναπηρίας, κοινωνία των πολιτών. Για να διαμορφώσουμε μαζί μια νέα, σύγχρονη πολιτική που θα ανοίγει δρόμους αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας και ισότιμης συμμετοχής».

