Το πρώτο blockchain στο Διάστημα – Αμερικανική startup δοκιμάζει δορυφορικό σύστημα συναλλαγών

Με απώτερο στόχο την ανάπτυξη ενός αποκεντρωμένου συστήματος οικονομικών συναλλαγών μέσω δορυφόρων, η αμερικανική Spacecoin ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη συναλλαγή με blockchain στο Διάστημα, παρακάμπτοντας τα επίγεια δίκτυα.

Η επιτυχής δοκιμή «δείχνει ότι τα κρυπτονομίσματα δεν χρειάζεται να βασίζονται στο παλιό Διαδίκτυο – μπορούν να λειτουργούν πέρα από σύνορα, πέρα από τα μονοπώλια, ακόμα και πέρα από τον ίδιο τον πλανήτη» δήλωσε στο cryptonews.com ο Τάε Όου, ιδρυτής της νεοσύστατης εταιρείας.

«Αποστολή της Spacecoin είναι να φέρει την αρχή της αποκέντρωσης σε τροχιά. Η δοκιμή αυτή είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να προσφέρουμε σε δισεκατομμύρια ανθρώπους ένα Διαδίκτυο χωρίς λογοκρισία και σύνορα» είπε.

Ο Όου ανέφερε στο Reuters ότι στόχος της δοκιμής ήταν να δείξει ότι τα δεδομένα ενός blockchain –το ψηφιακό κρυπτογραφημένο «τεφτέρι» όπου καταγράφονται οι συναλλαγές κρυπτονομισμάτων- μπορεί να μεταδοθεί από τη Γη σε έναν δορυφόρο και πίσω χωρίς να αλλοιωθεί.

To σήμα μεταδόθηκε από τη Χιλή στον ένα και μοναδικό νανοδορυφόρο της Spacecoin και από εκεί στις Αζόρες, μια απόσταση 7.000 χιλιομέτρων.

Αν και η αμερικανική τράπεζα J.P. Morgan είχε δοκιμάσει πέρυσι συναλλαγές blockchain μέσω δορυφόρων, η Spacecoin έχει την πρωτιά της πρώτης συναλλαγής που παρακάμπτει πλήρως το επίγειο Διαδίκτυο.

Όταν μεταδίδεται μια συναλλαγή, είπε ο Όου, τα δεδομένα διασταυρώνονται με προηγούμενες καταχωρήσεις στο blockchain και θα απορρίπτονται αυτόματα αν δεν ταιριάζουν.

«Για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες ή οι πληρωμές που στέλνουν στο Δίκτυο δεν μπορούν να πλαστογραφηθούν, να αλλαχθούν ή να καταγραφούν από κακόβουλους παράγοντες» διαβεβαίωσε.

Σε κάποιες εφαρμογές, η Spacecoin θα μπορούσε δυνητικά να ανταγωνιστεί την υπηρεσία δορυφορικού Διαδικτύου Starlink που προσφέρει η SpaceX του Έλον Μασκ.

H διαφορά μεγέθους είναι ωστόσο τεράστια, δεδομένου ότι το δίκτυο του Starlink περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 8.000 δορυφόρους.

Ο μοναδικός δορυφόρος της Spacecoin εκτοξεύτηκε το 2024 με πύραυλο της SpaceX και η εταιρεία σχεδιάζει τώρα τρεις ακόμα εκτοξεύσεις έως το τέλος του έτους.