Η κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξαπλωθούν στην υπόλοιπη χώρα σήμερα και αύριο.

Στη Ζάκυνθο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην περιοχή του ακρωτηρίου, στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, Βρετανοί τουρίστες εγκλωβίστηκαν χθες με αυτοκίνητό τους σε λασπωμένο χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους των Ιονίων αλλά και στους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Στον Βόλο πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν φοιτητές στην ΕΡΤ, νερά εισέβαλαν σε διαδρόμους και εργαστήρια, με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα θα είναι σήμερα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τετάρτη, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.