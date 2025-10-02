newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο – Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο
Ελλάδα 02 Οκτωβρίου 2025 | 08:22

Κακοκαιρία: Κλειστά τα σχολεία στη Ζάκυνθο – Πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή στον Βόλο

Επελαύνει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα - Προβλήματα από τις έντονες βροχοπτώσεις και στον Βόλο

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Spotlight

Η κακοκαιρία πλήττει τη Δυτική Ελλάδα με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους ενώ τα φαινόμενα αναμένεται να εξαπλωθούν στην υπόλοιπη χώρα σήμερα και αύριο.

Στη Ζάκυνθο τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα, και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Στην περιοχή του ακρωτηρίου, στη βόρεια πλευρά της Κέρκυρας, Βρετανοί τουρίστες εγκλωβίστηκαν χθες με αυτοκίνητό τους σε λασπωμένο χωματόδρομο. Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία μετέφερε το ζευγάρι και το παιδί τους με ασφάλεια στον κεντρικό δρόμο των Περουλάδων.

Μηνύματα μέσω του 112 εστάλησαν στους κατοίκους των Ιονίων αλλά και στους κατοίκους της Αχαΐας, της Ηλείας και της Μεσσηνίας.

Στον Βόλο πλημμύρισε η Γεωπονική Σχολή παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα σημεία είχε γίνει πρόσφατα αποκατάσταση της μόνωσης.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν φοιτητές στην ΕΡΤ, νερά εισέβαλαν σε διαδρόμους και εργαστήρια, με αποτέλεσμα να βραχούν και να κινδυνεύσουν μηχανήματα υψηλού κόστους, αξίας χιλιάδων ευρώ. Παράλληλα, καταστράφηκαν πειράματα που εκτελούσαν φοιτητές και ερευνητές, με ανυπολόγιστες συνέπειες για την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία.

Γεωπονική σχολή Βόλου/ Πηγή: ΕΡΤ

Γεωπονική σχολή Βόλου/ Πηγή: ΕΡΤ

Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Χθες συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι έντονα, αλλά ιδιαιτέρως έντονα και με μεγαλύτερη επικινδυνότητα θα είναι σήμερα σε Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία, Λακωνία και Κεντρική Μακεδονία και την Παρασκευή σε Αν. Μακεδονία, Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Σήμερα αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία για να αξιολογήσει με βάση τα νεότερα στοιχεία και τις υπόλοιπες περιοχές της ανατολικής χώρας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ την Τετάρτη, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις προβλέπονται :

Α. Την Πέμπτη (2-10-25)

α. Μέχρι νωρίς το απόγευμα στα νησιά του Ιονίου

β. Από τα ξημερώματα και μέχρι το απόγευμα στην Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο

γ. Από τις προμεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία

δ. Από τις προμεσημβρινές ώρες και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στη Θεσσαλία

ε. Από το μεσημέρι και κατά διαστήματα μέχρι και το βράδυ στην κεντρική και ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την υπόλοιπη Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη, την Εύβοια και τις Σποράδες

στ. Από τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την ανατολική Μακεδονία

ζ. Από αργά τη νύχτα στη Θράκη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Πρωινό με… ξυπνητήρι – Γιατί η μακροζωία δεν κοιμάται!

Economy
Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

Σούπερ μάρκετ: Από 5% έως 10% οι μειώσεις τιμών σε 1.000 προϊόντα

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο
Ελλάδα 01.10.25

Μήνυμα από το 112 για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Ιόνια νησιά και στη δυτική Πελοπόννησο

Η κακοκαιρία αναμένεται να επηρεάσει πρώτα τα νησιά στο Ιόνιο πέλαγος και περιοχές της δυτικής Πελοποννήσου όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Λάρισα: «Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη
Στις 13:00 η απολογία 02.10.25

«Ήξεραν το χόμπι του, τον κάλεσαν να βοηθήσει» λέει ο δικηγόρος του 77χρονου χρυσοθήρα που συνελήφθη

Ο 77χρονος συλληφθείς για την υπόθεση στη Λάρισα θα απολογηθεί στην ανακρίτρια στις 13:00 - Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι «στο παρελθόν έχει πάρει νόμιμη άδεια για ανασκαφή και γνωρίζει τη διαδικασία»

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Champions League 02.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός

Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.

Σύνταξη
Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες
Green to Grey 02.10.25

Η ανάπτυξη «σκοτώνει» καθημερινά 600 γήπεδα ποδοσφαίρου γης στην Ευρώπη – Απειλή για φύση και καλλιέργειες

Μεγάλα τουριστικά θέρετρα, μαρίνες, αλλά και εργοστάσια απειλούν τη γη στην Ευρώπη. Μεγάλη έρευνα από ΜΜΕ 11 χωρών, έφερε στο φως την καταστροφή που επιτελείται και μάλιστα με ταχείς ρυθμούς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»
«Δοκιμασίες» 02.10.25

«Το Ουίνδσορ είναι εκείνη»: Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ για τη γιαγιά Ελισάβετ και τον διπλό καρκίνο – «Δύσκολη χρονιά»

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, μίλησε για τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια της αείμνηστης γιαγιάς του, βασίλισσας Ελισάβετ, και την πιο δύσκολη χρονιά της ζωής του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο
Η «επιστροφή» 02.10.25

Γιώργος Μαζωνάκης: Η πρώτη εμφάνιση πάνω στη σκηνή μετά την περιπέτεια με το Δρομοκαΐτειο

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέλεξε την «Ταράτσα» του Φοίβου Δεληβοριά για να πραγματοποιήσει την πολυαναμενόμενη επιστροφή του στην σκηνή, μετά από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ
Champions League 02.10.25

Ψάχνει το 2/2 ο Παναθηναϊκός, δύσκολο ματς στην Ισπανία για τον ΠΑΟΚ, πρεμιέρα με νίκη θέλει η ΑΕΚ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς (19:45) και θέλει το 2/2 στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα στο Βίγκο (22:00), ενώ η ΑΕΚ θέλει πρεμιέρα με νίκη στο Conference League με αντίπαλο τη Τσέλιε στη Σλοβενία (22:00)

Σύνταξη
Άρτα: «Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» – Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ
Στην Άρτα 02.10.25

«Δεν ξέρω αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο» - Ο Γιαννάκος της ΠΟΕΔΗΝ για την έγκυο που πέθανε από αλλεργικό σοκ

«Πάρα πολλές φορές έχω στηρίξει τα δημόσια νοσοκομεία, εδώ δεν μπορώ να πω κάτι, ότι έγιναν όλα σωστά», λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ για την τραγωδία με την έγκυο και το έμβρυο στην Άρτα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ
Οικονομία 02.10.25

Η εντολή για τις άδειες με μπόνους δόμησης που κόπηκαν στο ΣτΕ – Τι αναφέρει εγκύκλιος του ΥΠΕΝ

Σε εγκύκλιο που απέστειλε τις προηγούμενες ημέρες προς τις Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) ζητά να αφήσουν πίσω όποιες άλλες εκκρεμότητες έχουν και να «πιάσουν» τις άδειες που κάνουν χρήση των κινήτρων που έδινε ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (ΝΟΚ)

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο