«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

«Πρόκειται για την πρώτη σοβαρή και καλά οργανωμένη κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» λέει στο in ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος, διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ.

Σχολιάζοντας τα χαρακτηριστικά της εν εξελίξει κακοκαιρίας επισημαίνει ότι «σε αντίθεση με τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν πριν από λίγες μέρες σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο, η τωρινή κακοκαιρία θα πλήξει το σύνολο της χώρας. Τα βασικά χαρακτηριστικά της είναι τα μεγάλα ύψη βροχής κατά τόπους αλλά και η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει από 36 έως 48 ώρες και απαιτεί προσοχή από τους πολίτες».

Αναλύοντας τον μηχανισμό που ενεργοποίησε τη συγκεκριμένη κακοκαιρία, ο Σταύρος Ντάφης, φυσικός- μετεωρολόγος, μέλος της μονάδας ΜΕΤΕΟ αναφέρει ότι «είναι από τις πιο ψυχρές αέριες μάζες που έχουμε ‘συναντήσει’ στην περιοχή μας, για αρχές Οκτωβρίου, τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι δηλαδή πολύ νωρίς για να ‘κατέβει’ τέτοιο ψύχος στη Μεσόγειο και να φτάσουμε να έχουμε χιονόπτωση ακόμα και στα ημιορεινά της Βόρειας Ελλάδας. Ο συνδυασμός της συγκεκριμένης ψυχρής αέριας μάζας με τις θερμές και υγρές αέριες μάζες της Μεσογείου, προκάλεσαν τη δημιουργία ενός βαρομετρικού χαμηλού στο Ιόνιο που με τη σειρά του προκαλεί βροχοπτώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας».

Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονες οι βροχοπτώσεις- Τι θα συμβεί στην Αττική

Σύμφωνα με τον κ. Ντάφη υπάρχουν περιοχές όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και πολύωρες. Αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, η Χαλκιδική αλλά και η Αττική.

«Στην Αττική δεν αποκλείονται τα πλημμυρικά φαινόμενα. Στα νότια, όπως σε Κυκλάδες και Πελοπόννησο είναι πολύ πιθανό να έχουμε χαλαζοπτώσεις» σημειώνει ο κ. Ντάφης.

Οσον αφορά την Αττική, σύμφωνα με τον κ. Ντάφη το λεκανοπέδιο αναμένεται να δεχτεί περί τα 30 χιλιοστά βροχής μέσα σε έξι ώρες. «Είναι ένα ποσό βροχής που δημιουργεί συχνά προβλήματα στο λεκανοπέδιο» σχολιάζει ο κ. Ντάφης.

Σύμφωνα με τα έως τώρα προγνωστικά, η βροχόπτωση στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσει αργά το πρωί της Πέμπτης και να κορυφωθεί τις μεσημεριανές ώρες.

Τα μέγιστα ύψη βροχής αναμένονται στην Ανατολική Χαλκιδική και το Άγιο όρος όπου οι βροχοπτώσεις θα είναι έντονες και με μεγάλη διάρκεια. Στη συγκεκριμένη περιοχή αναμένεται να καταγραφούν βροχοπτώσεις άνω των 100 χιλιοστών σε διάστημα μικρότερο των 12 ωρών.

Την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, οι βροχοπτώσεις θα περιοριστούν στη βορειοανατολική Ελλάδα – βόρεια Μακεδονία, Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Που θα σημειωθούν χιονοπτώσεις

Αναπάντεχα νωρίς για την εποχή θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι χιονοπτώσεις. Σήμερα το απόγευμα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας σε περιοχές άνω των 1.200 μέτρων υψόμετρο αλλά τοπικά και στη Δυτική Μακεδονία σε περιοχές κάτω από τα 1.000 μέτρα υψόμετρο.

Οι μετεωρολόγοι της μονάδας ΜΕΤΕΟ κάνουν λόγο για μια κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή.

Πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροί άνεμοι και παγετός

Μαζί με τις βροχοπτώσεις την εμφάνισή τους θα κάνουν και οι ισχυροί άνεμοι.

Σύμφωνα με τον κ. Ντάφη, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, ενδεχομένως θα δημιουργήσουν προβλήματα. Αρχικά οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες συνοδευόμενοι από υψηλό κυματισμό. Την Παρασκευή θα γυρίσουν σε βορειάδες με ισχυρή ένταση 6 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 Μποφόρ.

Παράλληλα θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας.

Σήμερα, η θερμοκρασία θα πέσει έως 10 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμοί Κελσίου, στην κεντρική Ελλάδα 15 βαθμοί Κελσίου και στην Αττική 20 βαθμοί Κελσίου.

Την Παρασκευή αναμένεται περαιτέρω μείωση – οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι 10 βαθμοί Κελσίου, στην κεντρική Ελλάδα 12 με 13 βαθμοί Κελσίου και στην Αττική 17 βαθμοί Κελσίου.

Το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί και οι θερμοκρασίες θα επιστρέψουν στις τιμές της Πέμπτης.

Παρόλα αυτά, σύμφωνα με τον κ. Ντάφη: «Το Σάββατο το πρωί αναμένουμε τους πρώτους παγετούς στη Βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Αυτό είναι κάτι που έχει να συμβεί πολλά χρόνια, για τη συγκεκριμένη εποχή. Από τη δεκαετία του 1990 έχουμε να δούμε τόσο πρώιμο παγετό στη Βόρεια Ελλάδα».