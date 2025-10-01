Η Ανσάρ Αλλάχ των Χούθι «επιβάλει κυρώσεις» στις ΗΠΑ

Η Ανσάρ Αλλάχ, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης των επονομαζόμενων και ως Χούθι, θα επιβάλουν κυρώσεις σε μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ExxonMobil και Chevron, σύμφωνα με δήλωση που έκανε την Τρίτη οργανισμός συνδεδεμένος με την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων (HOCC) με έδρα τη Σαναά, ένας οργανισμός που ιδρύθηκε πέρυσι για να λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ των δυνάμεων των Χούθι και των εμπορικών ναυτιλιακών εταιρειών, επέβαλε κυρώσεις σε 13 αμερικανικές εταιρείες, εννέα στελέχη και δύο πλοία, σύμφωνα με το HOCC.

Οι κυρώσεις αποτελούν αντίποινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους Χούθι φέτος, παρά τη συμφωνία εκεχειρίας με την κυβέρνηση Τραμπ, στην οποία η ομάδα της Υεμένης συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων που συνδέονται με τις ΗΠΑ στην Ερυθρά Θάλασσα και στον ευρύτερο Κόλπο του Άντεν, ανέφερε το HOCC.

«Παραμένει ασαφές εάν αυτές οι κυρώσεις σηματοδοτούν ότι οι Χούθι θα αρχίσουν να στοχεύουν πλοία που συνδέονται με τις οργανώσεις, τις εταιρείες και τα άτομα που έχουν υποστεί κυρώσεις — μια κίνηση που θα έθετε σε κίνδυνο την παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας με την κυβέρνηση Τραμπ, που διευκόλυνε το Ομάν», δήλωσε ο ανεξάρτητος αναλυτής για τη Μέση Ανατολή Μοχάμεντ Αλμπάσα σε μια ανάρτηση στο LinkedIn την Τρίτη.

Οι Χούθι έφεραν σε δεινή θέση τις ΗΠΑ με επιθέσεις στα πολεμικά τους πλοία και αεροπλανοφόρα

Από το 2023, οι Χούτι έχουν εξαπολύσει πολυάριθμες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα που θεωρούν ότι έχουν σχέση με το Ισραήλ, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους για τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Η εκστρατεία αυτή είχε ελάχιστη επίδραση στη ζωτικής σημασίας κυκλοφορία πετρελαιοφόρων πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ, το οποίο βρίσκεται μεταξύ του Ομάν και του Ιράν και συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας. Οι Χούθι έχουν επιτεθεί περιστασιακά σε πλοία στον Κόλπο του Άντεν, ο οποίος συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με την Αραβική Θάλασσα.

Τη Τρίτη προς Τετάρτη ώρα Ελλάδας, οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση με πύραυλο κρουζ σε ολλανδικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο μελών του πληρώματος και την πυρπόληση και την παραμονή του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα.

Πέρυσι, οι ΗΠΑ εισήγαγαν περίπου 500.000 βαρέλια την ημέρα αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος από τις χώρες του Κόλπου μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με την EIA. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 7% των συνολικών εισαγωγών αργού πετρελαίου και συμπυκνώματος των ΗΠΑ, το χαμηλότερο επίπεδο σε σχεδόν 40 χρόνια λόγω της αυξημένης εγχώριας παραγωγής και των καναδικών εισαγωγών, ανέφερε η υπηρεσία.

Οι Χούθι θέλουν να άρουν οι ΗΠΑ τις κυρώσεις, λέει αναλυτής

Ο Αλμπάσα, ιδρυτής της αμερικανικής εταιρείας Risk Advisory Basha Report, δήλωσε στο Reuters ότι η κίνηση αυτή είναι απίθανο να επηρεάσει την αγορά πετρελαίου, καθώς το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου στην περιοχή γίνεται από κινεζικές, ρωσικές, ιρανικές και άλλες εταιρείες του Κόλπου, με τις οποίες οι Χούθι θέλουν να διατηρήσουν καλές σχέσεις.

«Αυτό μοιάζει με μια διαφημιστική κίνηση, έναν τρόπο να σώσουν την τιμή τους και να καθησυχάσουν τον λαό τους ενόψει των αυξανόμενων αμερικανικών κυρώσεων και των ισραηλινών επιθέσεων που έχουν πλήξει την οικονομία τους», είπε.

Προς το σκοπό αυτό, η δήλωση του HOCC περιελάμβανε επίσης την ακόλουθη φράση: «Ο τελικός στόχος των κυρώσεων δεν είναι η τιμωρία αυτή καθεαυτή, αλλά η επίτευξη θετικής αλλαγής στη συμπεριφορά».

Άλλοι αναλυτές το αποκαλούν ως μια ντε φάκτο