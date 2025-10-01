Οι αντάρτες Χούθι στη Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκπρόσωπος των Χούθι αναφέρει ότι έπληξαν το πλοίο με πύραυλο κρουζ.

Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα καθώς το φορτηγό πλοίο έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.

Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα) – μεταξύ των οποίων ένας τραυματίας που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση – μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή EUNAVFOR ASPIDES.

Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί. Στο πλοίο Minervagracht έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου από την 1η Σεπτεμβρίου.

H ανακοίνωση των Χούθι

Στην ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν «στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του πλοίου (MINERVAGRACHT) της εταιρείας που το κατέχει, η οποία παραβίασε την απόφαση για απαγόρευση εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο του Άντεν με πύραυλο κρουζ, με αποτέλεσμα το πλοίο να χτυπηθεί άμεσα και να πάρει φωτιά. Τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί».

Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαιώνουν «τη συνέχιση της επιβολής της απαγόρευσης ναυσιπλοΐας στον ισραηλινό εχθρό στην Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν».

Η ανακοίνωση κλείνει με την υπενθύμιση πως ανανεώνουν την προειδοποίησή τους «προς όλες τις εταιρείες και τα πλοία σχετικά με τις συνέπειες της παραβίασης του προηγουμένως ανακοινωθέντος εμπάργκο».