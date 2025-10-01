Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης που ελέγχονται από την Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), προέβησαν σε ανάληψη ευθύνης για την επίθεση σε φορτηγό πλοίο που είχαν στοχεύσει νωρίτερα την ίδια εβδομάδα.
- «Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω» - Συγκλονίζει ο νεαρός που σκότωσε τον 15χρονο αδελφό του στη Νέα Σμύρνη
- Σοκάρουν οι εικόνες από την άγρια επίθεση σε κοσμηματοπώλη – «Έλεγα ότι θα πεθάνω»
- «Ο πόλεμος των drones»: Η νέα υβριδική απειλή που πλανάται πάνω από την Ευρώπη
- ΛΔ Κονγκό: Ερήμην σε θάνατο καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος Ζοζέφ Καμπιλά
Οι αντάρτες Χούθι στη Υεμένη ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο υπό ολλανδική σημαία φορτηγό πλοίο Minervagracht. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, εκπρόσωπος των Χούθι αναφέρει ότι έπληξαν το πλοίο με πύραυλο κρουζ.
Η επίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα καθώς το φορτηγό πλοίο έπλεε 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού Άντεν στην Υεμένη. Δύο ναυτικοί τραυματίστηκαν και ακολούθησε επιχείρηση εκκένωσης, όπως αναφέρει το ΑΠΕ.
Τα περισσότερα μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και υπήκοοι Σρι Λάνκα) – μεταξύ των οποίων ένας τραυματίας που βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση – μεταφέρθηκαν σε μια ελληνική και μια γαλλική φρεγάτα, ανακοινώθηκε από την αποστολή EUNAVFOR ASPIDES.
Ένα άλλο μέλος του πληρώματος, το οποίο τραυματίσθηκε σοβαρά, απομακρύνθηκε με ελικόπτερο. Όλο το πλήρωμα έχει φθάσει στο Τζιμπουτί. Στο πλοίο Minervagracht έχει ξεσπάσει πυρκαγιά και πλέει ακυβέρνητο στον κόλπο του Άντεν. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση των Χούθι εναντίον εμπορικού πλοίου από την 1η Σεπτεμβρίου.
H ανακοίνωση των Χούθι
Στην ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης πραγματοποίησαν «στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του πλοίου (MINERVAGRACHT) της εταιρείας που το κατέχει, η οποία παραβίασε την απόφαση για απαγόρευση εισόδου στα λιμάνια της κατεχόμενης Παλαιστίνης. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στον Κόλπο του Άντεν με πύραυλο κρουζ, με αποτέλεσμα το πλοίο να χτυπηθεί άμεσα και να πάρει φωτιά. Τώρα κινδυνεύει να βυθιστεί».
Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης επιβεβαιώνουν «τη συνέχιση της επιβολής της απαγόρευσης ναυσιπλοΐας στον ισραηλινό εχθρό στην Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα, το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και τον Κόλπο του Άντεν».
Η ανακοίνωση κλείνει με την υπενθύμιση πως ανανεώνουν την προειδοποίησή τους «προς όλες τις εταιρείες και τα πλοία σχετικά με τις συνέπειες της παραβίασης του προηγουμένως ανακοινωθέντος εμπάργκο».
- Παρακολουθήστε την πορεία του Global Sumud Flotilla την ώρα που προσεγγίζει τη Γάζα [βίντεο]
- Ο ΔΟΑΕ ζητά να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
- Υεμένη: Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο φορτηγό πλοίο Minervagracht [Βίντεο]
- Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
- Στα ΝΕΑ της Τετάρτης: Οι τρεις φάκελοι της Λάουρα Κοβέσι
- Νότια προάστια: Καμία ανησυχία από την αλλαγή οσμής του νερού, λέει η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις