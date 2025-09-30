Ακυβέρνητο και φλεγόμενο το πλοίο που χτυπήθηκε από πύραυλο στον Κόλπο του Άντεν

Το πλοίο MV MINERVAGRACHT, το οποίο δεν είχε ζητήσει την προστασία ή την συνοδεία της επιχείρησης «EUNAVFOR ASPIDES», δέχτηκε επίθεση 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν, στη Υεμένη. Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, το MV MINERVAGRACHT έχει πάρει φωτιά και παρασύρεται.

Η Επιχείρηση εξηγεί σε ανακοίνωσή της πως «μόλις έλαβε επείγουσα κλήση κινδύνου από τον πλοίαρχο του πλοίου, η EUNAVFOR ASPIDES αντέδρασε αμέσως για να σώσει και τα 19 μέλη του πληρώματος (Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι, Σρι Λανκέζοι), μεταξύ των οποίων δύο σοβαρά τραυματίες. Η επιχείρηση SOLAS (Safety of Life at Sea – Ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα) βρίσκεται σε εξέλιξη».

Πλέον το MV MINERVAGRACHT «αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα» και ζητείται από όλους όσους βρίσκονται στην περιοχή να επιδείξουν προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιδείνωση της τρέχουσας κατάστασης.

Αυτού του είδους οι επιθέσεις αποτελούν απειλή όχι μόνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, αλλά και για τη ζωή των ναυτικών και, κατά συνέπεια, για τη ζωή όλων των πολιτών που ζουν στην περιοχή, όπως τονίζει η ανακοίνωση. Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της EUNAVFOR ASPIDES για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και τη συμβολή της στην ελευθερία των ανοικτών θαλασσών.

Η κατάσταση των τραυματιών που εργάζονταν στο πλοίο

Τα μέσα της ASPIDES συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί. Και τα δεκαεννέα (19) μέλη του πληρώματος, Ρώσοι, Ουκρανοί, Φιλιππινέζοι και Σρι Λανκανοί, έχουν διασωθεί.

Δεκαοκτώ μέλη του πληρώματος βρίσκονται επί των ναυτικών μονάδων της ASPIDES, εκ των οποίων ένα είναι τραυματισμένο, σε σταθερή κατάσταση. Το δέκατο ένατο μέλος του πληρώματος είναι σοβαρά τραυματισμένο και μεταφέρεται στο Τζιμπουτί.

Η EU NAVAL FORCE ASPIDES, δηλώνει πως είναι «σε συντονισμό με τις ευρωπαϊκές και περιφερειακές αρχές, αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση και είναι έτοιμη να διευκολύνει οποιαδήποτε δράση. Η επιτυχής αντιμετώπιση της κατάστασης θα απαιτήσει στενό συντονισμό και ενεργό συμμετοχή όλων των κρατών της περιοχής».