Πυραυλική επίθεση με δύο τραυματίες σε φορτηγό πλοίο στον Κόλπο του Άντεν

Το φορτηγό πλοίο Minervagracht με σημαία Ολλανδίας υπέστη σοβαρές ζημιές αφού χτυπήθηκε από άγνωστο εκρηκτικό μηχανισμό, ενώ έπλεε στον κόλπο του Άντεν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του, με τις υποψίες να πέφτουν στην Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι).

«Νωρίτερα σήμερα το πλοίο μεταφοράς γενικού φορτίου Minervagracht που περνούσε από τον Κόλπο του Άντεν, σε διεθνή ύδατα, δέχτηκε επίθεση από άγνωστης ταυτότητας εκρηκτικό μηχανισμό που προκάλεσε σοβαρές ζημιές» ανέφερε η ανακοίνωση της εταιρείας Spliethoff, με έδρα το Άμστερνταμ.

Αμέσως μετά την επίθεση, ξέσπασε πυρκαγιά στο φορτηγό πλοίο με δύο μέλη να έχουν τραυματιστεί. «Επί του παρόντος, τα 19 μέλη του πληρώματος μεταφέρονται με ελικόπτερο σε γειτονικά σκάφη», πρόσθεσε η εταιρεία.

Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση εναντίον του πλοίου μέσα σε μια εβδομάδα, καθώς το Minervagracht είχε στοχοποιηθεί από την Ανσάρ Αλλάχ στις 23 Σεπτεμβρίου. Κατά τη στιγμή της επίθεσης, το πλοίο δεν χτυπήθηκε και το βλήμα προσγειώθηκε περίπου δύο ναυτικά μίλια μακριά από τη θέση του στον Κόλπο του Άντεν.

Επιβεβαιώνεται ως χτύπημα πυραύλου

Ένας αξιωματούχος της κυβερνητικής ακτοφυλακής της Υεμένης, μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο κινεζικό δίκτυο Xinhua, αναγνωρίζοντας το σκάφος ως το Minervagracht και είπε ότι δέχτηκε επίθεση γύρω στις 2:00 μ.μ. τοπική ώρα (1100 GMT) ενώ διέσχιζε τη διεθνή ναυτιλιακή οδό στον Κόλπο του Άντεν, νότια της Υεμένης.

Επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας πύραυλος χτύπησε απευθείας το πλοίο, προκαλώντας πυρκαγιά στο κατάστρωμα και τραυματίζοντας δύο από τα 19 μέλη του πληρώματος. Οι τραυματίες ναυτικοί χρειάζονταν επείγουσα ιατρική μεταφορά, πρόσθεσε.

Το πλήρωμα αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο μετά την επίθεση λόγω των εκτεταμένων ζημιών και της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, είπε ο αξιωματούχος. Εστάλη σήμα κινδύνου και οι ναυτιλιακές αρχές αξιολογούν την κατάσταση.

Δεν υπάρχει ανάληψη ευθύνης από τους Χούθι

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε νωρίτερα τη Δευτέρα ότι έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό που αφορούσε ένα εμπορικό πλοίο περίπου 128 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Άντεν της Υεμένης.

Σε μια αρχική δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων X, η UKMTO ανέφερε ότι ο πλοίαρχος του πλοίου είδε μια εκτόξευση και καπνό σε απόσταση, πίσω από το πλοίο. Αργότερα, σε μια ενημερωμένη δήλωση, ανέφερε ότι οι στρατιωτικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα» και «είχε πάρει φωτιά».

Νωρίτερα την ίδια μέρα, κάτοικοι της επαρχίας Αλ Μπαϊντά στην κεντρική Υεμένη ανέφεραν ότι οι Χούθι εκτόξευσαν έναν πύραυλο από ορεινές θέσεις προς την Αραβική Θάλασσα.

Για το χτύπημα στο ολλανδικό πλοίο οι Χούθι δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη και δεν έχουν ακόμα σχολιάσει σε σχετικά αιτήματα.

Τι αναφέρει η Ambrey

Η εταιρεία διαχείρισης θαλασσίου κινδύνου Ambrey σημείωσε ότι το σκάφος δεν εξέπεμπε το σήμα του Αυτόματου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS) τη στιγμή που χτυπήθηκε.

Το MinervaGracht είχε επίσης στοχοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν προς το Τζιμπουτί, σύμφωνα με την Ambrey, η οποία ανέφερε παρόμοιο θόρυβο και ήχο έκρηξης 120 ναυτικά μίλια ανατολικά του Άντεν.

Ούτε η UKMTO ούτε η Ambrey έχουν προσδιορίσει τον υπεύθυνο για την επίθεση. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.