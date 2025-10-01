Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το ματς με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Πέμπτη (2/10, 19:45) την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν χωρίς προβλήματα (1/10) την προετοιμασία τους στο «Γ. Καλαφάτης», με τον Χρήστο Κόντη να ανακοινώνει την αποστολή μετά το τέλος της προπόνησης.

Ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι ξεπέρασε τον τραυματισμό του και θα είναι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού, ενώ εκτός παρέμειναν οι Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι, οι οποίοι συνέχισαν το ατομικό πρόγραμμα που ακολουθούν.

Διαθέσιμοι για την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ είναι όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα, πλην των δύο τραυματιών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Tην τελευταία προπόνηση πριν τον αγώνα της League Phase του Europa League κόντρα στη Go Ahead Eagles έκανε ο Παναθηναϊκός το απόγευμα της Τετάρτης στο «Γ. Καλαφάτης».

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Στη διάθεση του Χρήστου Κόντη επέστρεψε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Αντίθετα, θεραπεία και ατομικό ακολούθησαν οι Ντέσερς, Πελίστρι.

