Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Μετά την επιβλητική εμφάνιση και το «διπλό» στη Βέρνη απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (4-1), ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του στην αυριανή (2/10) αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν με δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, ώστε να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης από νωρίς. Στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, ο Πέδρο Τσιριβέγια αναφέρθηκε τόσο στις διαφορές της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν.

Παράλληλα, ο μέσος του τριφυλλιού και στη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει το «τριφύλλι» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, στάθηκε στην επίδραση που έχει ήδη ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έφερε ξεκάθαρο πλάνο και εύκολες οδηγίες για τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τσιριβέγια

«Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη αρχή. Πιστεύω ότι επιστρέψαμε όμως στην αυτοπεποίθηση, στις νίκες. Το αυριανό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα μας έδινε την δυνατότητα να έχουμε δύο νίκες στην League Phase, κάτι που θα ήταν μια καλή αρχή».

«Η αλήθεια είναι ότι όπως είπατε, στην Ευρώπη οι αντίπαλοι σε πιέζουν περισσότερο, σε κυνηγάνε περισσότερο. Υπάρχει όμως περισσότερος χώρος για να επιτεθούμε. Στο Πρωτάθλημα είμαστε μπλοκαρισμένοι, παίζουμε λίγο πιο εκ των έσω. Αλλά κι αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την κατάσταση, να πιέσουμε περισσότερο και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το “κλειδί” για τους αγώνες Πρωταθλήματος. Να είμαστε κυρίαρχοι, να πιέζουμε και να κάνουμε καλές αντεπιθέσεις».

«Από τότε που ήρθε ο Κόντης, δεν προπονηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε αγώνες. Αλλά έχει έρθει με σαφείς ιδέες, πράγματα εύκολα να κατανοήσουμε. Τον καταλάβαμε γρήγορα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αγώνες, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ουσιαστικά όλοι έχουμε την όρεξη να κερδίζουμε και όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Ακριβώς γιατί το θέλουμε και εμείς και οι φίλαθλοί μας, όλοι».