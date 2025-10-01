sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01 Οκτωβρίου 2025 | 17:00

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Spotlight

Μετά την επιβλητική εμφάνιση και το «διπλό» στη Βέρνη απέναντι στη Γιούνγκ Μπόις (4-1), ο Παναθηναϊκός στρέφει το βλέμμα του στην αυριανή (2/10) αναμέτρηση με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν με δεύτερη διαδοχική νίκη στη διοργάνωση, ώστε να κάνουν αποφασιστικό βήμα πρόκρισης από νωρίς. Στη συνέντευξη Τύπου πριν το παιχνίδι, ο Πέδρο Τσιριβέγια αναφέρθηκε τόσο στις διαφορές της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν.

Παράλληλα, ο μέσος του τριφυλλιού και στη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζει το «τριφύλλι» σε Ελλάδα και Ευρώπη. Παράλληλα, στάθηκε στην επίδραση που έχει ήδη ο Χρήστος Κόντης, ο οποίος έφερε ξεκάθαρο πλάνο και εύκολες οδηγίες για τους ποδοσφαιριστές.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Τσιριβέγια

«Νομίζω ότι ήταν μια δύσκολη αρχή. Πιστεύω ότι επιστρέψαμε όμως στην αυτοπεποίθηση, στις νίκες. Το αυριανό είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, το οποίο θα μας έδινε την δυνατότητα να έχουμε δύο νίκες στην League Phase, κάτι που θα ήταν μια καλή αρχή».

«Η αλήθεια είναι ότι όπως είπατε, στην Ευρώπη οι αντίπαλοι σε πιέζουν περισσότερο, σε κυνηγάνε περισσότερο. Υπάρχει όμως περισσότερος χώρος για να επιτεθούμε. Στο Πρωτάθλημα είμαστε μπλοκαρισμένοι, παίζουμε λίγο πιο εκ των έσω. Αλλά κι αυτό μας βοηθάει να βελτιώσουμε την κατάσταση, να πιέσουμε περισσότερο και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το “κλειδί” για τους αγώνες Πρωταθλήματος. Να είμαστε κυρίαρχοι, να πιέζουμε και να κάνουμε καλές αντεπιθέσεις».

«Από τότε που ήρθε ο Κόντης, δεν προπονηθήκαμε πολύ γιατί είχαμε αγώνες. Αλλά έχει έρθει με σαφείς ιδέες, πράγματα εύκολα να κατανοήσουμε. Τον καταλάβαμε γρήγορα. Το πιο σημαντικό είναι να κερδίζουμε αγώνες, αυτό σου δίνει αυτοπεποίθηση. Ουσιαστικά όλοι έχουμε την όρεξη να κερδίζουμε και όλοι ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να κερδίζει όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες. Ακριβώς γιατί το θέλουμε και εμείς και οι φίλαθλοί μας, όλοι».

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Τι έτρωγε κάθε μέρα η γυναίκα που έζησε μέχρι τα 117;

Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01.10.25

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Σημαντικές νίκες για Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν και Γκενκ – Το πανόραμα του Europa League

Άστον Βίλα, Στουτγκάρδη, Λιόν, Γκενκ και Πόρτο πήραν νίκες που μπορεί να αποδειχθούν «κλειδιά» στη συνέχεια του Europa League. Αποτελέσματα - βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 1ης αγωνιστικής της League Phase

Σύνταξη
«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)
Ποδόσφαιρο 25.09.25

«Λύτρωση» από τον σπουδαίο Ζιρού για τη Λιλ – Εκτός έδρας νίκη για τη Στεάουα (vid)

Αν και στα 38 του, η κλάση του Ζιρού παραμένει αναλλοίωτη, με τον Γάλλο φορ να χαρίζει τη νίκη στη Λιλ με 2-1 επί της Μπραν - Πολύτιμο «διπλό» για τη Στεάουα Βουκουρεστίου 1-0 επί της Γκόου Αχέντ.

Σύνταξη
LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια
Europa League 25.09.25

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια

LIVE: Άστον Βίλα – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Άστον Βίλα – Μπολόνια, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 3.

Σύνταξη
LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο
Europa League 25.09.25

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο

LIVE: Σάλτσμπουργκ – Πόρτο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Σάλτσμπουργκ – Πόρτο, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 4.

Σύνταξη
LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα
Europa League 25.09.25

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα

LIVE: Στουτγκάρδη – Θέλτα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουτγκάρδη – Θέλτα, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 7.

Σύνταξη
LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός
Europa League 25.09.25

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός

LIVE: Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη από ΑΝΤ1 και Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Κρίσιμες ώρες 01.10.25 Upd: 18:06

Όλα τα μάτια στον Global Sumud Flotilla, πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο