Το πλάνο Αρτέτα και η επιστροφή – Η πιθανή ενδεκάδα της Άρσεναλ κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται απόψε (22:00, 1/10) με την Άρσεναλ στο «Emirates» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα πολύ σπουδαίο, αλλά και απαιτητικό παιχνίδι για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι «κανονιέρηδες» που προέρχονται από νικηφόρα πρεμιέρα στην έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, υποδέχονται τον Ολυμπιακό και θέλουν το 2/2 στη League Phase για να βάλουν… πλώρη για την απευθείας πρόκριση στους «16» μέσω του Top 8.

Ο Μικέλ Αρτέτα αναμένεται να παρατάξει την καλύτερη του ενδεκάδα σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Άρσεναλ, όπως ο ίδιος τόνισε στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση με τους νταμπλούχους Ελλάδας. Από εκεί και πέρα, ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα τραυματισμών στην ομάδα από το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχουν επιστρέψει στη διάθεσή του οι Γουίλιαμ Σαλιμπά και Μάρτιν Όντεγκαρντ.

Η επιστροφή, ο Σαλιμπά και η πιθανή ενδεκάδα της Άρσεναλ

Μάλιστα και οι δυο διεκδικούν θέση στην αρχική ενδεκάδα για το ματς με την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, με τον Νορβηγό μεσοεπιθετικό να μοιάζει δεδομένο σύμφωνα με όσα αναφέρουν και στο Νησί ότι θα είναι στο αρχικό σχήμα. Από την άλλη, ο Σαλιμπά, που ανανέωσε με την Άρσεναλ είναι κι αυτός υποψήφιος για βασικός, αλλά θα εξαρτηθεί την τελευταία στιγμή. Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένουν οι Γκάμπριελ Ζεσούς, Νόνι Μαντουέκε, Κάι Χάρβετς και Πιερό Χίνκαπι.

Μια πιθανή ενδεκάδα των «κανονιέρηδων», όπως παρουσιάζεται σε αγγλικά δημοσιεύματα είναι η εξής: Ράγια, Γουάιτ Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούς-Σκέλι, Θουμπιθαμέντι, Ράις, Σακά, Όντεγκαρντ, Έζε, Γιόκερες.