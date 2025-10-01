ΣΥΡΙΖΑ: Πέρασε η εισήγηση Φάμελλου για την Belhara – Αντιδράσεις για την απόφαση

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του προεδρείου της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ με την πλειοψηφία των μελών του να εγκρίνει την εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου, ο οποίος τάχθηκε με την υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης για την φρεγάτα belhara.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έντονη κριτική άσκησαν στην «γραμμή» της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ο Γραμματέας της Κ.Ε. Στέργιος Καλπάκης και ο Εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Ζαχαριάδης.

«Έπρεπε να γίνει Πολιτική Γραμματεία για το ζήτημα. Μεγάλο πολιτικό λάθος», φέρεται να είπε ο κ. Καλπάκης, σχολιάζοντας την πρόταση του κ. Φάμελλου.

Όπως είχε επισημάνει το in, στον 7ο της Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι η υπερψήφιση της κυβερνητικής πρότασης κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τις προτεραιότητες που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα σε επίπεδο άμυνας, καθώς η συγκεκριμένη «επένδυση» αφορά την εθνική ασφάλεια και ενισχύει την προστασία των νησιών του Αιγαίου.

Πηγές του κόμματος υποστήριζαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή δεν σχετίζεται ούτε με το Rearm Europe -στο οποίο τόνιζαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αντιταχθεί- ούτε με την ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών.

«Δεν προσφέρει κάτι θετικό στον ΣΥΡΙΖΑ»

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι λίγα τα κεντρικά στελέχη του κόμματος που εκφράζουν ανοιχτά τη διαφωνία τους, εκτιμώντας ότι η έγκριση της συγκεκριμένης σύμβασης στον τομέα της άμυνας δεν προσφέρει κάτι θετικό στον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε συνάδει με τις εξαγγελίες του προέδρου του στην πρόσφατη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Και Παιδεία και Υγεία και μισθούς και συντάξεις και φρεγάτες; Δεν γίνονται όλα», σχολίασε στέλεχος του κόμματος.