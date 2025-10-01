Τι προβλέπει το επίμαχο νομοσχέδιο για το 13ωρο – Τι αλλάζει σε άδειες, προσλήψεις, υπερωρίες

Απεργιακός ξεσηκωμός σήμερα στην χώρα, ενάντια στο νομοσχέδιο, που οδηγεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και νομιμοποιεί το 13ωρο στον ίδιο εργοδότη, υπό την προϋπόθεση τήρησης των 11 ωρών ημερήσιας ανάπαυσης.

Συνεχίζοντας να προκαλεί η κυβέρνηση υπεραμύνεται του νομοσχεδίου, με την ίδια την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως να δηλώνει χτες πως το 13ωρο, δεν είναι υποχρεωτικό, ότι θα εφαρμόζεται «μόνο 37 μέρες τον χρόνο», «αν συμφωνήσει», ο εργαζόμενος ξεχνώντας να πει ότι πουθενά στην επίμαχη ρύθμιση, δεν αναφέρεται η λέξη συναίνεση, και παραβλέποντας σκόπιμα την πραγματικότητα, ότι στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης εργοδότης και εργαζόμενος δεν έχουν την ίδια ισχύ.

Όπως σημειώνει η ΓΣΕΕ, σε υπόμνημά της στην υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως «το 11ωρο της ανάπαυσης είναι απολύτως ανελαστικό, δεδομένου ότι αποτελεί το ακραίο ελάχιστο όριο προστασίας που προβλέπει η Οδηγία 2003/88 ΕΚ, το οποίο με το ΣχΝ παραβιάζεται».

Η προωθούμενη διάταξη επιχειρεί να κανονικοποιήσει την 13ωρη ημερήσια εργασία τη στιγμή που τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν εδώ και χρόνια την υπεραπασχόληση των Ελλήνων εργαζομένων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2022, οι Έλληνες εργαζόμενοι παραμένουν στην κορυφή με 1.886 ώρες εργασίας ετησίως, ενώ ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1.571 ώρες εργασίας ετησίως».

Το νομοσχέδιο οδηγεί σε περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης, τετραήμερη δεκάωρη εβδομαδιαία εργασία καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, δυνατότητα για προσλήψεις δύο ημερών για να καλύπτονται οι επείγουσες ανάγκες μιας επιχείρησης. Παράλληλα, διευκολύνεται και η «απόλυση» μέσω οικειοθελούς παραίτησης, αφού καταργείται το απαιτούμενο 10ήμερο που προέβλεπε ο νόμος για να θεωρηθεί ότι κάποιος παραιτήθηκε οικειοθελώς από την εργασία του. Δίνει το δικαίωμα σε εργοδότες να επιβάλλουν υπερωρίες σε εργαζόμενους που ήδη εργάζονται εκ περιτροπής. Προβλέπει επίσης κατακερματισμό της ετήσιας άδειας αναψυχής και σε 5ήμερα σε «συνεννόηση» με τον εργοδότη.

«Αντεργατικό έκτρωμα»

«Πρόκειται για ένα αντεργατικό έκτρωμα το οποίο οι εργαζόμενοι το έχουν απορρίψει. Είναι ένα έκτρωμα. Ένας εργαζόμενος που δουλεύει και παίρνει 740 ευρώ και έχει να πληρώσει ενοίκιο ακόμη και 600 ευρώ, είναι φανερό ότι θα αναγκαστεί να αναζητήσει δεύτερη εργασία γιατί δε του φτάνουν τα χρήματα από τον πρώτο μισθό επειδή η ακρίβεια έχει φτάσει στα ύψη. Μόνο τα σχολικά είδη είναι 40% πάνω σε σχέση με πέρσι.

Τα φοιτητικά ενοίκια έχουν αυξηθεί. Αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες έχουν βγάλει το διάλειμμα εκτός εργάσιμου χρόνου, έχουν βγάλει τον χρόνο προετοιμασίας και αποχώρησης από την εργασία εκτός εργάσιμου χρόνου. Πρακτικά ένας εργαζόμενος μπορεί να απασχοληθεί μέχρι και 14,5 ώρες. Δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για το 13ωρο», τόνισε στο MEGA, o Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και της γραμματείας του ΠΑΜΕ.

Υποδεέστερες οι όποιες θετικές ρυθμίσεις

Από την άλλη πλευρά, η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, θεωρεί ότι «υπάρχουν διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, για την προστασία της παρένθετης μητέρας και της ανάδοχης οικογένειας. Έχουμε μείνει σε μία διάταξη αυτή του 13ωρου».

Ωστόσο τα όποια θετικά σημεία, για μείωση της γραφειοκρατίας, και τις μητέρες, είναι υποδεέστερα, μπροστά στον εργασιακό μεσαίωνα που προωθεί το νομοσχέδιο. Οι ρυθμίσεις δε για μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς, μοιάζουν με ανέκδοτο, «όταν η υπερεργασία είναι βασικός παράγοντας των αυξημένων εργατικών ατυχημάτων».