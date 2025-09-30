Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ για το Άρσεναλ – Ολυμπιακός
Παρακολουθήστε σε live streaming τη συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλιμπαρ ενόψει του Άρσεναλ - Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική του Champions League.
Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00), αντιμετωπίζει την Άρσεναλ στο «Εμιρέιτς» για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Ντάνιελ Ποντένσε.
Παρακολουθήστε τη ζωντανά
