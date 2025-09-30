Ολυμπιακός: Το ταξίδι στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague με την Μπασκόνια (vid)
Δείτε μέσα από τη κάμερα της ΚΑΕ Ολυμπιακός το ταξίδι των Πειραιωτών από το «Ελ. Βενιζέλος» στο γήπεδο της Μπασκόνια.
Ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα (29/9) ταξίδεψε στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague, κόντρα στη Μπασκόνια (30/9, 21:30) και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στη Buesa Arena.
Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε και βίντεο με στιγμές από το ταξίδι της αποστολή, μέχρι και την είσοδό της στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας, εκεί όπου και προπονήθηκε ενόψει του ματς.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός
✈️🎥 From Athens International Airport to the court of Buesa Arena.
Olympiacos is ready for the @EuroLeague tip-off! 🏀🔴⚪️#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/KnGepRdOoo
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 30, 2025
Με 14 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός – Εκτός ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ, μέσα ο Ντιλικινά
Όπως έκανε γνωστό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την ερυθρόλευκη αποστολή στην Ισπανία δεν θα την ακολουθήσουν οι Σακίλ Μακίσικ, Κίναν Έβανς και φυσικά ο Μουστάφα Φαλ.
Συνολικά ταξίδεψαν 14 παίκτες: Γουόκαπ, Ντιλικινά, Γουόρντ, Λαρεντζακης, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.
