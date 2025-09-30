Ολυμπιακός: Το ταξίδι στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague με την Μπασκόνια (vid)

Ο Ολυμπιακός τη Δευτέρα (29/9) ταξίδεψε στη Βιτόρια για την πρεμιέρα της Euroleague, κόντρα στη Μπασκόνια (30/9, 21:30) και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση στη Buesa Arena.

Μάλιστα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε και βίντεο με στιγμές από το ταξίδι της αποστολή, μέχρι και την είσοδό της στο γήπεδο που θα γίνει ο αγώνας, εκεί όπου και προπονήθηκε ενόψει του ματς.

Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Με 14 παίκτες στην Ισπανία ο Ολυμπιακός – Εκτός ΜακΚίσικ, Έβανς και Φαλ, μέσα ο Ντιλικινά

Όπως έκανε γνωστό η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ την ερυθρόλευκη αποστολή στην Ισπανία δεν θα την ακολουθήσουν οι Σακίλ Μακίσικ, Κίναν Έβανς και φυσικά ο Μουστάφα Φαλ.

Συνολικά ταξίδεψαν 14 παίκτες: Γουόκαπ, Ντιλικινά, Γουόρντ, Λαρεντζακης, Λι, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζηπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Αντετοκούνμπο, Χολ και Φουρνιέ.