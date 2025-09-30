Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας στο παιχνίδι με την Παρί για τη Euroleague – Ποιος είναι ο λόγος…

Αλλαγή ημερομηνίας στην εκτός έδρας αναμέτρηση που θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Παρί για τη Euroleague.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι ο προγραμματισμένος εκτός έδρας αγώνας με την Παρί στις 26 Μαρτίου άλλαξε ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, αντί για τις 26 Μαρτίου που είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα διεξαχθεί τελικώς στις 10 του ίδιου μήνα, λόγω μη διαθεσιμότητας γηπέδου στην αρχικά ορισθείσα ημερομηνία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας πως η εκτός έδρας αναμέτρηση της 26ης Μαρτίου με την Παρί, έπειτα από ενημέρωση της Euroleague για μη διαθεσιμότητα γηπέδου από τη γαλλική ομάδα για εκείνη την ημερομηνία, μετατέθηκε στις αρχές του ίδιου μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου.

Συνεπώς το ματς Παρί – Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στις 20:45 τοπική ώρα».