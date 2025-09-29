Ολυμπιακός: Επιστήμη και τεχνολογία στις υπηρεσίες της «ερυθρόλευκης» ακαδημίας
Η ΚΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει στους αθλητές της ακαδημίας της εξειδικευμένα επιστημονικά πρωτόκολλα που ενισχύουν την πνευματική και ψυχολογική προετοιμασία τους.
Οι ακαδημίες μιας ομάδας είναι ένα πολύ σημαντικό αν θέλει να προοδεύει και η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλει να επενδύσει ακόμα περισσότερο στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.
Όπως ενημέρωσαν σχετικά οι Ερυθρόλευκοι έχουν βάλει δυναμικά στο παιχνίδι της ανάπτυξης των αθλητών την τεχνολογία αιχμής, την αθλητική ψυχολογία και τη νευροεπιστήμη με στόχο να δημιουργήσουν όχι μόνο καλύτερους παίκτες, αλλά και καλύτερους ανθρώπους.
H ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Στην «ερυθρόλευκη» Ακαδημία, η τεχνολογία αιχμής, η αθλητική ψυχολογία και η νευροεπιστήμη συναντούν το μπάσκετ και οι αθλητές των Παιδικών και Εφηβικών τμημάτων δεν προπονούν μονάχα το σώμα τους, αλλά και το μυαλό τους.
Ο Ολυμπιακός επενδύει στη νέα γενιά, με στόχο όχι μόνο την αθλητική εξέλιξη, αλλά και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Με την αρωγή της Αθλητικής Ψυχολόγου της Ακαδημίας, Κρίστης Μηλιόρδου, εφαρμόζονται εξειδικευμένα επιστημονικά πρωτόκολλα που ενισχύουν την πνευματική και ψυχολογική προετοιμασία των νεαρών αθλητών.
Μέσα από τεχνικές νοερής απεικόνισης και στοχευμένα προγράμματα ενεργοποίησης του εγκεφάλου, οι παίκτες μαθαίνουν να διαχειρίζονται την πίεση, να λαμβάνουν γρήγορες και ορθές αποφάσεις, να ενισχύουν τη συγκέντρωσή τους και να αναπτύσσουν ψυχική ανθεκτικότητα, στοιχεία καθοριστικά για την αθλητική τους εξέλιξη. Παράλληλα, βελτιώνουν τη μυϊκή μνήμη και μειώνουν σημαντικά τον χρόνο επιστροφής στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμούς».
