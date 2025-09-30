Στον Δήμαρχο Χανίων το προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών

Το Προεδρείο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών υποδέχθηκε σήμερα, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025, στο Γραφείο του Δημάρχου Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Επικεφαλής του Προεδρείου, που απαρτίζεται από εκπροσώπους των Εκκλησιών της Ευρώπης, ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας, κ. Νικήτας, ενώ παρών στη συνάντηση ήταν και ο Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης, Δρ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τη Γενική Συνέλευση του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, η οποία θα φιλοξενηθεί στα Χανιά, και συγκεκριμένα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, τον Μάιο του 2028. Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των δράσεων και στόχων για την προετοιμασία της επερχόμενης εκδήλωσης.

Προώθηση της ειρήνης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εκπρόσωποι του Συμβουλίου ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν σε έναν ταραγμένο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό, με στόχο την προώθηση της ειρήνης και της συνεργασίας.

Όπως υπογράμμισε ο Δήμαρχος Χανίων μια τέτοιου βεληνεκούς εκδήλωση για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των Εκκλησιών της Ευρώπης στέλνει το μήνυμα της προώθηση του διαλόγου και της αλληλοκατανόησης σε έναν κόσμο που έχει ανάγκη από ενότητα και ειρήνη ενώ δεσμεύθηκε από πλευράς του Δήμου Χανίων να συνδράμει για την επιτυχή διεξαγωγή της διοργάνωσης.