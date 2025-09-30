newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς
Ελλάδα 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:26

Γενική απεργία την 1η Οκτωβρίου – Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς

Αλλαγές στα δρομολόγια του μετρό, αλλά και στα άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, λόγω της γενικής απεργίας που έχουν κηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Σύνταξη
Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας ανακοίνωσε τις αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της γενικής απεργίας της 1ης Οκτωβρίου.

Οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς συμμετέχουν στην απεργία και τα μέσα θα λειτουργήσουν με τρόπο ώστε οι πολίτες να μπορούν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Για τα μέσα σταθερής τροχιάς ισχύουν τα εξής:

  • Οι Γραμμές 1, 2 & 3 του Μετρό όπως και το Τραμ θα λειτουργήσουν, από τις 09:00 έως τις 17:00.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα, θα εκτελούνται και τα δρομολόγια του μετρό προς και από το αεροδρόμιο.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά)

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 16:35,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 16:51 και προς Πειραιά στις 17:09,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 16:54 και προς Πειραιά στις 17:07,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 16:59 και προς Πειραιά στις 17:02.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό

Οι σταθμοί θα ανοίξουν στις 9 το πρωί και οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρήσουν:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 17:00,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 16:42, ​
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 16:39,​​
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 16:33,​
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:39,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 16:19,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 15:42.

Τραμ Γραμμή 7:

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας στις 09:31 και ο τελευταίος στις 15:19,

ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 15:43.

Τραμ Γραμμή 6:

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Πικροδάφνη στις 09:15 και ο τελευταίος στις 15:24,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 16:14.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:29,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 09:31 και ο τελευταίος στις 14:55,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 09:54 και ο τελευταίος στις 14:55,
  • ο πρώτος συρμός θα αναχωρήσει από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 10:05 και ο τελευταίος στις 15:11.

Λεωφορεία -Τρόλεϊ

Στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ, οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας έως τις 09:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Η λειτουργία των οχημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά μετά τη λήξη της στάσης εργασίας στις 09:00 και αντίστοιχα θα ξεκινήσει πριν από τις 21:00 η προοδευτική απόσυρσή τους για τα αμαξοστάσια.

Επιπλέον, λόγω συμμετοχής μέρους των εργαζομένων στα μέσα μαζικής μεταφοράς στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ, αναμένονται ακυρώσεις δρομολογίων των λεωφορειακών γραμμών και κατά το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, ενώ στις περιαστικές λεωφορειακές γραμμές όλα τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ο σχετικός σύνδεσμος με τις περιαστικές – λεωφορειακές γραμμές, ΕΔΩ.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Δια χειρός τραπεζών ο 11ος μήνας ανόδου

Economy
Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

Alpha Bank: Οι άνεργοι μειώνονται, η διαρθρωτική ανεργία παραμένει – Ποιοι κλάδοι «υποφέρουν»

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά
Εμπλεκόμενοι λογιστές 30.09.25

Αστυνομική επιχείρηση για κύκλωμα που έκανε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ – Εντοπίστηκε μισό εκατ. σε μετρητά

Λογιστές εντοπίστηκαν να έχουν εμπλοκή σε κύκλωμα που διέπραττε απάτες με επιστροφές ΦΠΑ, με την αστυνομία να έχει κατασχέσει 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές – Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»
Ελλάδα 30.09.25

Δημογλίδου για Μπισμπίκη: «Δεν επικοινώνησε ο ίδιος με τις Αρχές - Τρίτο άτομο ενημέρωσε το ΑΤ Φιλοθέης»

Η Κωνσταντίνα Δημογλίδου, μίλησε για το τροχαίο όπου ο γνωστός ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης προκάλεσε φθορές σε παρκαρισμένα ΙΧ και στη συνέχεια αποχώρησε

Σύνταξη
Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ
Ελλάδα 30.09.25

Πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας, λογιστές και υπεύθυνοι εταιρειών στο κύκλωμα με απάτες ΦΠΑ πολλών εκατομμυρίων ευρώ

Κατά τη διάρκεια μεγάλης επιχείρησης της Οικονομικής Αστυνομίας στην Αττική συνελήφθησαν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 500.000 ευρώ σε μετρητά

Σύνταξη
Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»
Ποδόσφαιρο 30.09.25

Βαλέρι: «Το δεύτερο γκολ του Λεβαδειακού στο Καραϊσκάκη επετεύχθη από θέση οφσάιντ»

Ξεκάθαρος ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΕΔ Πάολο Βαλέρι για την ισοφάριση του Λεβαδειακού στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, στην τηλεκριτική των φάσεων της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου
Παγίδα Τραμπ 30.09.25

Γάζα: Συντονισμένη πίεση από Άραβες και Τουρκία στη Χαμάς – Η συμφωνία άλλαξε για να τη δεχθεί ο Νετανιάχου

Το σχέδιο για τη Γάζα δεν ήταν αυτό στο οποίο είχαν αρχικά συμφωνήσει οι Άραβες διαμεσολαβητές. Ωστόσο, καλούν τη Χαμάς να το δεχθεί, ενώ η ακροδεξιά στο Ισραήλ το απορρίπτει ως απαράδεκτο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Καιρός: Οκτώβρης με χιόνια – Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες
Καιρός 30.09.25

Οκτώβρης με χιόνια - Πού θα πέσουν οι πρώτες φθινοπωρινές νιφάδες

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης, ενώ ο καιρός θα επιδεινωθεί αρχής γενομένης από το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης (2/10).

Σύνταξη
«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 
Πόλεμος 30.09.25

«Ήθελα να πεθάνω, καλύτερα ας με σκότωναν»: Η Μαντόνα για τον εφιάλτη της επιμέλειας του Ρόκο 

Η Μαντόνα έχει αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση στην καριέρα της. Όλα όμως ήταν πιο εύκολα από τη δικαστική της μάχη για την επιμέλεια του γιου της, Ρόκο, με τον πρώην σύζυγό της, Γκάι Ρίτσι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του
Ελλάδα 30.09.25

Λάρισα: Θρίλερ με τον εγκλωβισμένο άνδρα σε σπηλιά που έψαχνε λίρες – Τι λέει ο γιος του συνεργού του

Μεγάλη επιχείρηση στους Γόννους στη Λάρισα - Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον 53χρονο και να του χορηγήσουν οξυγόνο - Τι είπε στο Live News ο γιος του 77χρονου συνεργού του που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» – Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο
80s 30.09.25

«Τα κτίριά του ήταν πάντα έτοιμα για κοντινό πλάνο» - Πώς η μεταμοντέρνα αλαζονεία του Terry Farrell κατέκτησε τον κόσμο

Tα ζιγκουράτ του αρχηγείου της MI6 στο Λονδίνο εμφανίστηκαν σε αρκετές ταινίες του James Bond ως έδρα της φανταστικής υπηρεσίας 00. Ο Terry Farrell, ο οποίος έφυγε μόλις από τη ζωή, είχε απολαύσει αυτή την κινηματογραφική σύζευξη της αρχιτεκτονικής και της ποπ κουλτούρας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo
Ελλάδα 30.09.25

Δροσιά: Καρέ-καρέ η ενέδρα που έστησε ο δράστης στον 38χρονο – Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βίντεο ντοκουμέντo

Η σχέση του άνδρα με μία γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία, το παιδί που απέκτησε μαζί της και ο χωρισμός τους εδώ και 4 χρόνια μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της αιματηρής επίθεσης στη Δροσιά.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου
Μπαράζ καταγγελιών 30.09.25

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χτυπά την πόρτα της «Φωνής Λογικής» – Η σύγκρουση Λατινοπούλου – Μπογδάνου

Στο κατώφλι της Αφροδίτης Λατινοπούλου φέρεται να είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται εάν το κόμμα της, η «Φωνή Λογικής», ιδρύθηκε νόμιμα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Πολιτική Γραμματεία 30.09.25

Κατάθεση Σημανδράκου: «Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

Με αιχμές για τα χιλιάδες δεσμευμένα ΑΦΜ στο πλαίσιο των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» εμφανίστηκε στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής ο πρώην διοικητής του Οργανισμού Ευάγγελος Σημανδράκος. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑ Αριστερά δεν άφησαν ασχολίαστη την κατάθεση.

Σύνταξη
Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»
Καταγγελτική δήλωση 30.09.25

Tο SAG-AFTRA καταδικάζει τη δημιουργία της ΑΙ ηθοποιού Τίλι Νόργουντ – «Δεν έχει συναισθήματα, ούτε εμπειρίες»

«Για να είμαστε σαφείς, η Τίλι Νόργουντ δεν είναι ηθοποιός, αλλά ένας χαρακτήρας που δημιουργήθηκε από ένα πρόγραμμα υπολογιστή», ανέφερε σε δήλωση του το SAG-AFTRA (Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής).

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ
Ακραία φαινόμενα 30.09.25

Η Ελλάδα πληρώνει ακριβά την κλιματική αλλαγή – Αστρονομικά νούμερα σε έκθεση της ΕΕ

Διπλάσιοι οι περιβαλλοντικοί φόροι στη χώρα μας από τον μέσο όρο της ΕΕ - Στο 19,2% η ενεργειακή φτώχεια -Τι αποκαλύπτει νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια
Λειψυδρία 30.09.25

«Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει αποκαλυφθεί ολόκληρο το χωριό Κάλλιο»- Κατά 52% μειώθηκε η επιφάνεια της λίμνης του Μόρνου σε τέσσερα χρόνια

Το χρονικό της μείωσης της έκτασης της λίμνης του Μόρνου τα τελευταία τέσσερα χρόνια μέσα από video του ΜΕΤΕΟ που προδημοσιεύει το in αλλά και συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα σημεία που «στέγνωσαν»

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

