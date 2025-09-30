Χαλυβουργία: Περιμένουν αλυσιδωτές ζημιές οι ευρωπαίοι βιομήχανοι λόγω των δασμών

Φόβους ότι οι δασμοί κατά 50% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχουν περαιτέρω ζημιές εκφράζουν οι ευρωπαίοι χαλυβουργοί, αφότου οι ΗΠΑ άνοιξαν την πιθανότητα ενός κυλιόμενου καταλόγου «παράγωγων» προϊόντων που θα μπορούσαν να υπόκεινται σε δασμούς, συμπεριλαμβανομένων παραθύρων και πορτών με κάποια μεταλλικά στοιχεία.

Τον Αύγουστο, οι ΗΠΑ κατέγραψαν 407 κατηγορίες προϊόντων ως «παράγωγα» προϊόντα, που κυμαίνονται από ανεμογεννήτριες, κινητούς γερανούς και μπουλντόζες έως σιδηροδρομικά βαγόνια και έπιπλα.

Ομως, ηγέτες επιχειρήσεων της ΕΕ, καθώς και κορυφαίος γερμανός ευρωβουλευτής εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο κατάλογος θα συνεχίσει να αυξάνεται ad hoc, σύμφωνα με τον Guardian, προσθέτοντας περαιτέρω αβεβαιότητα και κόστος σε έναν κλάδο που έχει ήδη πληγεί από τους δασμούς, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να σταματήσουν τις κινεζικές εισαγωγές, αλλά επηρεάζουν τους παραγωγούς σε όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, όπου ισχύει δασμός 25%.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν στις 15 Σεπτεμβρίου νέα διαβούλευση σχετικά με το ποια προϊόντα θα πρέπει να περιλαμβάνονται στον κατάλογο των προϊόντων, με προθεσμία την 29η Σεπτεμβρίου.

Στόχος των ΗΠΑ η επέκταση της λίστας

Η χαλυβουργία της ΕΕ δήλωσε ότι η διαβούλευση είχε σαφώς ως στόχο «να επεκτείνει, όχι να μειώσει» τον κατάλογο των προϊόντων και ήταν μέρος μιας ευρύτερης πρόθεσης για αναθεώρηση του καταλόγου τρεις φορές το χρόνο.

Η Λουίζα Σάντος, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της BusinessEurope, της συνομοσπονδίας ευρωπαϊκών βιομηχανιών, δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ κάνουν μια παράξενη ερμηνεία των συμφωνιών, αυξάνοντας τον κατάλογο των παραγώγων. Δεν ισχύει μόνο για εμάς. ισχύει για όλους.

«Θα μπορούσε να είναι μια μοτοσικλέτα ή ένα τραπέζι με ένα μικρό μεταλλικό κομμάτι πάνω του ή κουφώματα παραθύρων. Το ζήτημα είναι αν εξακολουθούμε να έχουμε ορισμένα πράγματα που δεν είναι σαφή, αν έχουμε τη μία πλευρά να επεκτείνει αυτές τις λίστες παραγώγων, είναι πολύ δύσκολο να ισχυριστούμε ότι έχουμε βεβαιότητα».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία εξασφάλισε τον χαμηλότερο δασμό χάλυβα πριν από μια συμφωνία με την ΕΕ,γνωστοποίησε ότι ζητά διευκρινίσεις από την Ουάσινγκτον σχετικά με το ποια επιπλέον προϊόντα χάλυβα θα επηρεαστούν.

Τι ζητούν οι φορείς

Φοβούμενοι ένα ακόμη κύμα απολύσεων σε έναν τομέα που έχει ήδη πληγεί από την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα και τις φθηνές ξένες εισαγωγές, το συνδικάτο των εργαζομένων και η British Steel ζητούν ο βιομηχανικός τομέας της Βρετανίας να υπογράψει μια δέσμευση που θα υποστηρίζει τον κλάδο.

Η Eurofer, ο ευρωπαϊκός φορέας εκπροσώπησης του εμπορίου χάλυβα, ανακοίμωσε: «Οι τελευταίες εξελίξεις καθιστούν ακόμη πιο εμφανή την ανάγκη για ένα ισχυρό νέο εμπορικό μέτρο για τη διατήρηση όχι μόνο της βιωσιμότητας του χαλυβουργικού τομέα της ΕΕ, αλλά και της μεταποίησης της ΕΕ στο σύνολό της και των εκατομμυρίων ποιοτικών θέσεων εργασίας που συντηρεί στην Ευρώπη».

Οι δασμοί χάλυβα αυξήθηκαν από 25% σε 50% τον Ιούνιο, ως μέρος της πολιτικής Τραμπ να αναζωογονήσει την αμερικανική βιομηχανία, αλλά και να την προστατεύσει όχι μόνο από τις κινεζικές εισαγωγές, αλλά και από προϊόντα που περιλαμβάνουν χάλυβα, είτε πρόκειται για νεροχύτες από ανοξείδωτο χάλυβα, βραστήρες ή γερανούς.

Το μη χείρον…

Ο γερμανός ευρωβουλευτής και πρόεδρος της επιτροπής διεθνούς εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μπερντ Λάνγκε, δήλωσε ότι ο κατάλογος των παράγωγων προϊόντων ήδη «βλάπτει πραγματικά πολλές βιομηχανίες», όπως αυτή των μοτοσικλετών.

Είπε πώς επισκέφθηκε πρόσφατα ένα εργοστάσιο μοτοσικλετών στη Γερμανία, όπου έμαθε ότι οι ιδιοκτήτες δεν ήταν σε θέση να προσκομίσουν ένα οριστικό έγγραφο για την ποσότητα χάλυβα και αλουμινίου που χρησιμοποιείται στα οχήματά τους, ακόμη και για παξιμάδια και μπουλόνια που θα μπορούσαν να περιέχουν ένα στοιχείο κινεζικού χάλυβα.

Σύμφωνα με τους κανόνες, οι δασμοί καταβάλλονται επί της αξίας της περιεκτικότητάς τους σε χάλυβα και αλουμίνιο.

«Γνωρίζουν ότι είναι μεταξύ 30% και 50%, αλλά επειδή δεν είναι σίγουροι, δηλώνουν το 50%, επειδή διαφορετικά κινδυνεύουν να τους επιβληθούν δασμοί 200%», δήλωσε ο Λάνγκε αναφερόμενος στις τελωνειακές κυρώσεις για μη δήλωση όλων των αγαθών που υπόκεινται σε δασμούς.

Πηγή: ΟΤ