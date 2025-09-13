Χάλυβας: Οι χαλυβουργοί της ΕΕ ζητούν δασμούς στις φθηνές εισαγωγές

Οι Ευρωπαίοι χαλυβουργοί προτρέπουν τις Βρυξέλλες να επιβάλουν δασμούς αμερικανικού τύπου σε όλες τις εισαγωγές του μετάλλου, προειδοποιώντας ότι η βιομηχανία κινδυνεύει να καταρρεύσει υπό την πίεση των φθηνών κινεζικών προϊόντων και των υψηλών δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

«Χρειαζόμαστε προστασία [αλλιώς] δεν πρόκειται να επιβιώσουμε ως χαλυβουργία», δήλωσε στους Financial Times η Ίλσε Χένε, ανώτερο στέλεχος της γερμανικής Thyssenkrupp.

Η χαλυβουργία της ΕΕ πάλευε να ανταγωνιστεί τις φθηνές εισαγωγές από την Κίνα και τις υψηλές τιμές ενέργειας ακόμη και πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβάλει δασμούς 50% στις εξαγωγές τους προς την Αμερική νωρίτερα φέτος. Οι δασμοί του Τραμπ σε άλλες χώρες, ιδίως στην Κίνα, έχουν προκαλέσει φόβους ότι η ΕΕ θα κατακλυστεί από περισσότερο φθηνό μέταλλο που θα εκτραπεί από την αγορά των ΗΠΑ.

Η Χένε, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του τμήματος χάλυβα της Thyssenkrupp, αρνήθηκε να υποδείξει ποιο επίπεδο δασμών θα ήταν κατάλληλο για τον χάλυβα που εισάγεται στην Ένωση, αλλά προειδοποίησε ότι οι εισαγωγές εξακολουθούν να αυξάνονται, ακόμη και καθώς η εγχώρια ζήτηση παραμένει υποτονική.

Έντεκα μέλη προτείνουν δασμούς 50%

Η Γαλλία και 10 άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν προηγουμένως προτείνει να εφαρμοστεί δασμός 50% πέρα ​​από μια ορισμένη ποσόστωση, σε μια προσπάθεια να μειωθούν στο μισό οι εισαγωγές.

Άλλες βασικές ευρωπαϊκές βιομηχανίες, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, βασίζονται σε υψηλής ποιότητας χάλυβα ευρωπαϊκής κατασκευής, υποστήριξε η Χένε, όπως ο κρίσμος τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ο χαλυβουργικός τομέας της Ευρώπης είναι μεταξύ των κρίσιμων βαριών βιομηχανιών στις οποίες έχει επικεντρωθεί η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς προσπαθεί να αντιστρέψει την ευρύτερη οικονομική παρακμή της Ένωσης.

Οι χαλυβουργοί της ΕΕ αναγκάστηκαν να προβούν σε 18.000 περικοπές θέσεων εργασίας το 2024, που προστίθενται στους 90.000 που έχουν απολυθεί από το 2008.

Η επιτροπή έχει υποσχεθεί να θεσπίσει νέο μέτρο διασφάλισης για τον κλάδο αυτόν τον μήνα, αλλά δεν έχει ακόμη παράσχει λεπτομέρειες. Εισήγαγε δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα το 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Αλλά το καθεστώς έχει έκτοτε σταδιακά χαλαρώσει.

Το 2024, η ΕΕ εισήγαγε 28 εκατομμύρια τόνους χάλυβα, το ένα τέταρτο των συνολικών πωλήσεων, και διπλάσια ποσότητα από το 2012/13, όταν η Κίνα έγινε μεγάλος εξαγωγέας. Ο τομέας αναμένει να χάσει το μεγαλύτερο μέρος των 3,8 εκατομμυρίων τόνων που εξάγει στις ΗΠΑ ετησίως ως αποτέλεσμα των δασμών του Τραμπ.

Η Γαλλία και τα άλλα 10 κράτη μέλη, στα οποία περιλαμβάνονται η Ιταλία και η Ισπανία, θέλουν επίσης έναν αμερικανικό κανόνα «τετηγμένου και χυμένου» που θα εμπόδιζε την κινεζική διοχέτευση χάλυβα μέσω τρίτης χώρας για την αποφυγή δασμών.

Καμμία πρόοδος γα τους δασμούς Τραμπ

Η επιτροπή ήλπιζε να μειώσει τους δασμούς των ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο στο πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας-πλαισίου της ΕΕ με την Ουάσινγκτον, η οποία συμφωνήθηκε στα τέλη Ιουλίου, αλλά παραμένουν σε ισχύ. Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης της παγκόσμιας υπερπαραγωγής.

Ωστόσο, οι χαλυβουργοί δεν πιστεύουν ότι θα υπάρξει γρήγορη πρόοδος.

«Είναι εξαιρετικά αμφίβολο ότι οποιαδήποτε [δασμολογική ποσόστωση] ή σημαντικές εξαιρέσεις θα χορηγηθούν από τις ΗΠΑ στο εγγύς μέλλον, αν όχι καθόλου», ανέφερε η Eurofer σε επιστολή της αυτόν τον μήνα προς την Φον ντερ Λάιεν, την οποία είδαν οι FT.

«Ουσιαστικά, η χαλυβουργία της ΕΕ βρίσκεται στη χειρότερη θέση από όλες τις βιομηχανίες της ΕΕ», ανέφερε η επιστολή.

Η Eurofer επιθυμεί ένα σύστημα αδασμολόγητων ποσοστώσεων εισαγωγής για προϊόντα που χρειάζεται το μπλοκ, αλλά πιστεύει ότι πάνω από ορισμένα επίπεδα θα πρέπει να εφαρμοστεί ένας απαγορευτικός δασμός.

Ο Όλοφ Γκιλ, αναπληρωτής επικεφαλής εκπρόσωπος της επιτροπής, δήλωσε: «Η επιτροπή σκοπεύει να υιοθετήσει μέχρι το τέλος αυτού του τριμήνου έναν κανονισμό που θα περιορίζει την ποσότητα χάλυβα που μπορεί να εισαχθεί στην ΕΕ».

Πρόσθεσε ότι βρισκόταν σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με «μια λύση δασμολογικής ποσόστωσης για τις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου της ΕΕ, καθώς και των παράγωγων προϊόντων τους».

Η Thyssenkrupp και το χαλυβουργικό της τμήμα — κάποτε πυλώνας της βιομηχανικής ισχύος της Γερμανίας — βρίσκονται σε διαδικασία επώδυνης αναδιάρθρωσης. Η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για μείωση της παραγωγικής ικανότητας στα χαλυβουργεία της και μείωση του προσωπικού κατά 11.000 άτομα.

