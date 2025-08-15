newspaper
Εντός των ημερών οι νέοι δασμοί για χάλυβα και chip από τον πρόεδρο Τραμπ
Διεθνής Οικονομία 15 Αυγούστου 2025 | 21:30

Εντός των ημερών οι νέοι δασμοί για χάλυβα και chip από τον πρόεδρο Τραμπ

Τα ποσοστά θα είναι χαμηλότερα στην αρχή, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος ώστε να επιτρέψουν στις εταιρείες να αναπτύξουν την εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ

Δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και ημιαγωγών θα ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Οπως είπε χαρακτηριστικά εν πτήσει προς την Αλάσκα , «Θα καθορίσω δασμούς την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη για τον χάλυβα και, θα έλεγα, για τα τσιπ».

Είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στο Air Force One, τα ποσοστά θα είναι χαμηλότερα στην αρχή, ώστε να επιτρέψουν στις εταιρείες να αναπτύξουν την εγχώρια παραγωγή στις ΗΠΑ, και θα αυξηθούν απότομα αργότερα, ακολουθώντας ένα μοτίβο που έχει επίσης περιγράψει για τους δασμούς στα φαρμακευτικά προϊόντα. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε ακριβή ποσοστά.

«Θα επιβάλω έναν δασμό που θα είναι χαμηλότερος στην αρχή – ώστε να τους δοθεί η ευκαιρία να εισέλθουν στην αγορά και να αναπτυχθούν – και πολύ υψηλός μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα», δήλωσε.
Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι σίγουρος ότι οι εταιρείες θα επιλέξουν να κατασκευάζουν τα προϊόντα τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, αντί να αντιμετωπίσουν υψηλούς δασμούς.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει ανατρέψει το παγκόσμιο εμπόριο επιβάλλοντας σημαντικά υψηλότερους δασμούς στις εξαγωγές σχεδόν όλων των χωρών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και δασμούς σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία.

Τον Φεβρουάριο, ο Τραμπ αύξησε τους δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο σε ένα σταθερό ποσοστό 25%, αλλά τον Μάιο ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει το ποσοστό στο 50% για να ενισχύσει τους εγχώριους κατασκευαστές.

Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν επρόκειτο να επιβληθεί άλλη αύξηση των δασμών στα μέταλλα, σημειώνει το Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι θα επιβάλει δασμό 100% στις εισαγωγές ημιαγωγών, αλλά οι εταιρείες που δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν την παραγωγή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες θα εξαιρούνται. Οι δηλώσεις του έγιναν τότε παράλληλα με την ανακοίνωση ότι η Apple θα επενδύσει επιπλέον 100 δισεκατομμύρια δολάρια στην εγχώρια αγορά.

Πηγή: ΟΤ

