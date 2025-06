Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες Τρίτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο θ’ αυξηθούν σε μερικές ώρες από το 25% στο 50% οι τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στον εισαγόμενο χάλυβα και στο εισαγόμενο αλουμίνιο, μεταλλουργικούς τομείς που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας και ο ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου εννοεί να προστατεύσει (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, ο Τραμπ κατά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος στο Οβάλ Γραφείο).

Το εκτελεστικό διάταγμα διευκρινίζει πως οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί τίθενται σε ισχύ σήμερα στις 00:01 (τοπική ώρα· στις 07:01 ώρα Ελλάδας).

President Trump just signed a proclamation raising tariffs on steel and aluminum imports by 50% to protect U.S. steel and national security.🇺🇸

THE GOLDEN AGE IS HERE! pic.twitter.com/TP32u0M4dR

— The White House (@WhiteHouse) June 3, 2025