Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως σκοπεύει να διπλασιάσει τους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα στο 50%, για να υπερασπίσει την εθνική παραγωγή, εντείνοντας την πίεση στον τομέα της χαλυβουργίας σε διεθνή κλίμακα και βαθαίνοντας τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύξει (στη φωτογραφία από βίντεο του CBS, επάνω, ο Τραμπ).

«Θα επιβάλλουμε αύξηση 25%. Θ’ αυξήσουμε από το 25% στο 50% τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα (που εισάγεται) στις ΗΠΑ, κάτι που θα εγγυηθεί περαιτέρω την ασφάλεια της βιομηχανίας χάλυβα στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος, απευθυνόμενος σε εργαζόμενους της χαλυβουργίας US Steel σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια, που πανηγύρισαν φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

TRUMP PROTECTS AMERICAN STEEL 🇺🇸

«We are going to be imposing a 25% increase. We’re going to bring it from 25% to 50%—the tariffs on steel into the United States of America—which will even further secure the steel industry in the United States.» –President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/ASaAjXxLDE

— The White House (@WhiteHouse) May 30, 2025