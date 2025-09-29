Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».
Τις ευθύνες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας για την εικόνα που παρουσιάζει η Ελλάδα, όσον αφορά το κράτος δικαίου, επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά. Σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου».
Η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα». Και σημειώνει ότι η κυβέρνηση «επενδύει στον φόβο, χτίζει μίσος και προσφέρει ζούγκλα».
Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς
Στην ανακοίνωσή της για την έκθεση του GovWatch για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, η Νέα Αριστερά σημειώνει τα εξής:
«Η Ελλάδα βυθίζεται σε ένα καθεστώς αυθαιρεσίας και φόβου, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ. Η νέα έκθεση του Govwatch για το Κράτος Δικαίου δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».
Και προσθέτει:
«Η Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχει γίνει χώρα φόβου. Μια χώρα όπου:
* Πολίτες με αναπηρία σύρονται σε πορτμπαγκάζ επειδή “μοιάζουν” με μετανάστες.
* Δημοσιογράφοι παρακολουθούνται και φιμώνονται.
* Η δικαστική εξουσία καλείται να χειροκροτήσει αντί να αποδώσει δικαιοσύνη».
«Αυτό δεν είναι κράτος δικαίου. Είναι καθεστώς αυθαιρεσίας», επισημαίνει η Νέα Αριστερά και τονίζει:
«Η κυβέρνηση θέλει να μας πείσει ότι ασφάλεια σημαίνει περισσότερη καταστολή, ότι ευημερία σημαίνει προνόμια για λίγους, ότι δημοκρατία σημαίνει ότι η κοινωνική πλειοψηφία πρέπει να σωπάσει. Όμως η αλήθεια είναι διαφορετική:
* Δεν υπάρχει ασφάλεια όταν η αστυνομία λειτουργεί ως παρακράτος.
* Δεν υπάρχει ελευθερία όταν η ελευθερία του Τύπου καταρρέει.
* Δεν υπάρχει δημοκρατία όταν οι θεσμοί λειτουργούν με καθεστωτικούς όρους».
Η Νέα Αριστερά δηλώνει πως «δεν θα συμβιβαστεί με αυτή τη βαρβαρότητα. Υπερασπιζόμαστε κάθε πολίτη, Έλληνα ή μετανάστη, απέναντι στη στοχοποίηση. Απαιτούμε διαφάνεια και δικαιοσύνη, όχι κουκούλωμα και ψέματα. Διεκδικούμε την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου και της ισότητας απέναντι στον νόμο».
«Η κυβέρνηση επενδύει στον φόβο. Εμείς επενδύουμε στην ελπίδα. Η κυβέρνηση χτίζει μίσος. Εμείς χτίζουμε αλληλεγγύη. Η κυβέρνηση προσφέρει ζούγκλα. Εμείς παλεύουμε για μία κοινωνία ισότητας», καταλήγει.
