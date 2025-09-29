Δεν βγαίνουν τα… μαρκαρίσματα για την ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) έχει παρουσιαστεί ως η «μεγάλη επανάσταση» που θα αλλάξει ριζικά την οικονομία και τις κοινωνίες. Ωστόσο, πίσω από την εντυπωσιακή της ανάπτυξη, κρύβεται μια πραγματικότητα πολύ πιο σύνθετη: σύμφωνα με έκθεση της Bain & Company, ο κλάδος θα βρεθεί αντιμέτωπος με έλλειμμα 800 δισ. δολαρίων έως το 2030, καθώς τα έσοδα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις κολοσσιαίες ανάγκες σε υποδομές και ενέργεια.

Η Bain εκτιμά ότι η AI χρειάζεται 2 τρισ. δολάρια εσόδων για να καλύψει τη ζήτηση σε επεξεργαστική ισχύ. Στην πραγματικότητα, προβλέπεται να φτάσει μόλις τα 1,2 τρισ., αφήνοντας ένα κενό που απειλεί την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα του κλάδου. Οι ηγέτιδες εταιρείες, όπως η Microsoft, η Amazon και η Meta, καταγράφουν κέρδη 10%-25%, όμως η πλειονότητα των επιχειρήσεων παραμένει στάσιμη σε πειραματικά στάδια χωρίς ουσιαστικές αποδόσεις.

Η McKinsey ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη, προβλέποντας ότι θα χρειαστούν 6,7 τρισ. δολάρια σε παγκόσμιες επενδύσεις έως το 2030 για υποδομές data centers, εκ των οποίων 5,2 τρισ. μόνο για υπολογιστική ισχύ. Αυτό σημαίνει προσθήκη 125 GW νέας ενέργειας σε λίγα χρόνια, σε δίκτυα που έχουν δεκαετίες να ενισχυθούν.

Παράλληλα, τα κόστη «καίνε» ήδη τις επιχειρήσεις. Η CoreWeave ανακοίνωσε ζημιές 290 εκατ. ευρώ σε ένα μόνο τρίμηνο, παρά την εκρηκτική αύξηση εσόδων, εξαιτίας των τεράστιων λειτουργικών και ενεργειακών δαπανών.

Ένα μέλλον αβέβαιο αλλά αναπόφευκτο

Αναλυτές τονίζουν ότι η AI δεν πρόκειται να σταματήσει, αλλά το μονοπάτι θα είναι γεμάτο «πόνο». Η υπερβολική εξάρτηση από ενέργεια και υποδομές, σε συνδυασμό με την αργή απόδοση επενδύσεων, δημιουργούν έναν κλάδο με τεράστιο ρίσκο και αβέβαιη βιωσιμότητα.

Όπως δήλωσε ο David Crawford της Bain: «Η ζήτηση υπολογιστικής ισχύος ξεπερνά τους ημιαγωγούς και την ενέργεια που διατίθεται. Αν δεν βρεθούν έσοδα, το μοντέλο δεν θα είναι βιώσιμο».

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται, έτσι, μπροστά σε μια ιστορική αντίφαση: υπόσχεται να μεταμορφώσει τον κόσμο, αλλά κινδυνεύει να «γονατίσει» από το ίδιο της το κόστος.