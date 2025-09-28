newspaper
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 18:24
Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν - Αναφορές για θύματα
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η «Χρυσή εποχή» της ελληνικής κρουαζιέρας και οι προκλήσεις του μέλλοντος
Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 17:39

Η «Χρυσή εποχή» της ελληνικής κρουαζιέρας και οι προκλήσεις του μέλλοντος

Πολλές εταιρείες αποσύρουν τα πλοία τους από τη Μεσόγειο προς άλλες θάλασσες εκτός Ευρώπης

Λάμπρος Καραγεώργος
ΡεπορτάζΛάμπρος Καραγεώργος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Spotlight

Η ελληνική κρουαζιέρα διανύει τη «χρυσή» της εποχή, με τους αριθμούς να καταγράφουν συνεχή άνοδο και τα μεγέθη να ενισχύουν τον ρόλο της ως βασικού μοχλού ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι το μέλλον μετά το 2026–2027 κρύβει προκλήσεις, καθώς διαφαίνεται στασιμότητα ή και μείωση στις κρατήσεις κρουαζιεροπλοίων, λόγω περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων από την ΕΕ, νέων τελών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Γιώργο Κουμπενά, πρόεδρο της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) και Ανώτατο Διευθυντή Επιχειρήσεων της Celestyal, η περασμένη χρονιά έφερε στη χώρα μας 8 εκατομμύρια επισκέπτες μέσω κρουαζιέρας, ενώ για το 2025 οι εκτιμήσεις δείχνουν νέα αύξηση κατά 10%. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κρουαζιέρα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή τουρισμού», αναφέρει ο κ. Κουμπενάς, ενώ για την εταιρεία που εκπροσωπεί σημειώνει ότι καταγράφει άνοδο 10%.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ) Γιώργος Κουμπενάς

Ωστόσο, οι προκλήσεις είναι πολλές. Η αύξηση της φορολογίας, το άλμα στα λειτουργικά κόστη – με το καθημερινό κόστος λειτουργίας ενός πλοίου να φτάνει ακόμη και τα 180.000 ευρώ, λόγω και των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων όπως το νέο, ακριβότερο καύσιμο στη Μεσόγειο από τον περασμένο Μάιο, οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί FuelEU κ.λπ. – δημιουργούν πίεση στους ισολογισμούς των εταιρειών. Στα ελληνικά νησιά, οι επιπλέον δυσκολίες περιλαμβάνουν την αβεβαιότητα γύρω από το πώς θα αξιοποιηθεί το «τέλος κρουαζιέρας», αλλά και αστάθμητους παράγοντες, όπως η σεισμική ακολουθία που καταγράφηκε πέρυσι στη Σαντορίνη.

Πολλές εταιρείες αποσύρουν τα πλοία τους από τη Μεσόγειο προς άλλες θάλασσες εκτός Ευρώπης, όπου το λειτουργικό κόστος είναι έως και 25% χαμηλότερο, με αποτέλεσμα να καταγράφεται ήδη μείωση στις κρατήσεις κρουαζιεροπλοίων για μετά το 2026–2027.

Μία παρόμοια εκτίμηση διατύπωσε και ο κ. Θανάσης Καρλής, Deputy Manager του Τμήματος Μάρκετινγκ & Ποιοτικού Ελέγχου του ΟΛΠ, μιλώντας τις προηγούμενες ημέρες στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025. Τα δείγματα για την επόμενη χρονιά δείχνουν χαμηλότερο ρυθμό αύξησης στις κρατήσεις κρουαζιεροπλοίων – μια εκτίμηση που φαίνεται να συμμερίζεται και ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε. κ. Ιωάννης Τσάρας, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ, κ. Θεόδωρος Κόντες, δίνει μια διαφορετική οπτική, εκτιμώντας ότι συντελείται αλλαγή στη στρατηγική των εταιρειών, με την εισαγωγή στην Ανατολική Μεσόγειο μικρότερων αλλά πιο πολυτελών πλοίων. Αυτό σημαίνει λιγότερους επιβάτες, αλλά με υψηλότερη αγοραστική δύναμη.

Ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΕΚΦΝ Θεόδωρος Κόντες

Το «τέλος κρουαζιέρας»: η ανάγκη για διαφάνεια

Η διεθνής βιομηχανία κρουαζιέρας βρίσκεται σε φάση αλλαγών, αλλά παραμένει –όπως τονίζει ο κ. Κουμπενάς– ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τουρισμού. Το ζητούμενο είναι πώς η Ελλάδα θα αξιοποιήσει προς όφελός της αυτές τις αλλαγές. Η έλλειψη υποδομών, η επιβολή τελών με ανορθόδοξο τρόπο και η ανάγκη ανάδειξης νέων προορισμών αποτελούν θέματα αιχμής.

Ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα είναι η επιβολή του νέου «τέλους κρουαζιέρας», που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο. Οι εταιρείες εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο που θα αξιοποιηθούν τα έσοδα.

«Το τέλος πρέπει να είναι διαφανές και να έχει πραγματικό σχέδιο. Αν τα χρήματα πάνε απλώς στο υπουργείο Τουρισμού ή Ναυτιλίας, χωρίς ξεκάθαρο πλάνο για την ενίσχυση των προορισμών κρουαζιέρας, τότε μιλάμε για μια χαμένη ευκαιρία», τονίζει ο κ. Κουμπενάς. Όπως εξηγεί, δεν υπάρχει σαφής δέσμευση για το πώς θα διανεμηθούν τα έσοδα: «Έχουμε θέσει τα ερωτήματα, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε πάρει απάντηση».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης, ανώτερο στέλεχος της MSC Cruises, μετέφερε τις πρώτες αντιδράσεις των επιβατών μετά την επιβολή του τέλους, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του ot.gr σε πρόσφατη εκδήλωση παρουσίασης του σχεδιασμού της εταιρείας: «Πολλοί παραπονέθηκαν ότι, ενώ έρχονται με κρουαζιέρα, πρέπει να πληρώσουν, την ώρα που οι ημερήσιοι επισκέπτες με ακτοπλοϊκά δρομολόγια δεν χρεώνονται αντίστοιχα. Αυτό δημιουργεί αίσθημα διάκρισης», είπε χαρακτηριστικά.

Το ανώτερο στέλεχος της MSC Cruises Κυριάκος Αναστασιάδης

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι ότι αρκετοί ταξιδιώτες, λόγω του επιπλέον κόστους, περιορίζουν τις δαπάνες τους στους προορισμούς. «Μας είπαν ξεκάθαρα: τα χρήματα που είχαμε για εκδρομές στη Σαντορίνη ή τη Μύκονο, τώρα δεν υπάρχουν. Θα περιοριστούμε σε μια βόλτα γύρω από το λιμάνι», πρόσθεσε ο κ. Αναστασιάδης.

Χαρακτηριστικά σημείωσε: «Ένα μέρος των εσόδων πάει στο υπουργείο Τουρισμού. Τι θα κάνει με αυτά; Θα τα αξιοποιήσει για να προωθήσει νέους προορισμούς κρουαζιέρας ή θα κατευθυνθούν αλλού, π.χ. στο Μέτσοβο; Δεν έχω τίποτα με το Μέτσοβο, αλλά η χρηματοδότηση από την κρουαζιέρα δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για προορισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο».

Το μεγάλο ερώτημα, λοιπόν, είναι πώς θα αξιοποιηθούν τα έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας. Ο κ. Κουμπενάς αποκαλύπτει χαρακτηριστικά ότι μεγάλος δήμος της χώρας πιέζει να λάβει μέρος των εσόδων όχι για λιμενικά έργα, αλλά για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο κ. Αναστασιάδης συμπληρώνει την αξία της προώθησης νέων προορισμών και της βελτίωσης των υποδομών σε αυτού. Ήδη η εταιρεία του που μετέφερε στη χώρα μας 1 εκατ. επισκέπτες επεκτάθηκε το 2025 με 525 προσεγγίσεις σε 21 συνολικά ελληνικούς προορισμούς.

Ένα στοίχημα για την Ελλάδα

Σε κάθε περίπτωση, η κρουαζιέρα –με εκατομμύρια επισκέπτες και άμεση οικονομική συμβολή– αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρτιά του ελληνικού τουρισμού. Η βιωσιμότητά της, όμως, θα εξαρτηθεί από τον τρόπο που θα χειριστεί η χώρα τα νέα δεδομένα.

Όλοι οι παράγοντες του κλάδου, άμεσα και έμμεσα, εκφράζουν την άποψη ότι δεν ακούγονται όσο θα έπρεπε από τα συναρμόδια υπουργεία Τουρισμού και Ναυτιλίας.

Το παράδειγμα του τέλους κρουαζιέρας είναι το πιο χαρακτηριστικό καθώς σχεδιάστηκε με σοβαρά λάθη, σύμφωνα με τον κ. Κουμπενά. Σε αυτήν την άποψη συμφωνεί και ο κ. Κόντες, ο οποίος τονίζει ότι δεν είναι αντίθετος με την επιβολή τέλους – άλλωστε, όπως λέει, «η Τουρκία έχει πολύ υψηλότερα», αλλά  «δεν μπορεί να πληρώνει το ίδιο τέλος ο επιβάτης για τον Πειραιά και για την Ίο, όταν στο πρώτο λιμάνι οι επισκέπτες είναι εκατομμύρια σε σύγκριση με το δεύτερο».

Ωστόσο η προσφορά της κρουαζιέρας στην Ελλάδα μέσα από ένα σχεδιασμό ανάπτυξης νέων προορισμών αλλά και αξιοποίησης όλης της αλυσίδας αξίας μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η τοποθέτηση της προέδρου της MedCruise και προέδρου του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Θεοδώρας Ρήγα, η οποία αναδεικνύει μια νέα προοπτική για την ελληνική οικονομία: την αξιοποίηση της ισχυρής παρουσίας του κλάδου στη χώρα μας.

Η πρόεδρος της MedCruise και πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Θεοδώρα Ρήγα

Η κρουαζιέρα αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα σε πολλά επίπεδα, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε. Για παράδειγμα, πέρα από την άνοδο του home porting, θα ήταν σημαντική εξέλιξη να πραγματοποιούνται στη χώρα μας και δεξαμενισμοί κρουαζιεροπλοίων, που σημαίνει συντηρήσεις, μετασκευές, ανανεώσεις ξενοδοχειακού εξοπλισμού κ.λπ. – άρα σημαντική προστιθέμενη αξία για τα ναυπηγεία, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, τα γραφεία μελετών κ.ά. και πολλές νέες θέσεις εργασίας στη στεριά.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ναυτιλία
Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

Κρουαζιέρα: Προς νέο ρεκόρ, αλλά σύννεφα μετά το 2026-2027

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Ύπνος και κοιλιακό λίπος: Πώς συνδέονται;

Business
ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

ΔΕΛΤΑ: Γιατί δεν βρίσκει αγοραστή – Το ανοιχτό πωλητήριο 

inWellness
Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά

LIVE: ΟΦΗ – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Κηφισιά, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρία Καρυστιανού: Διαψεύδει πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»
«Τέμπη 2023» 28.09.25

Διαψεύδει η Καρυστιανού πως θα ιδρύσει νέο κόμμα: «Θέλω να δω κάτι νέο, αλλά δεν θα το οργανώσω εγώ»

Διαψεύδει τα σενάρια για τη δημιουργία κόμματος η Μαρία Καρυστιανού ενώ αναφέρει ότι οι περιοδείες που πραγματοποιούνται από την ίδια και άλλους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη ξεκίνησαν με στόχο να ενημερωθεί η κοινωνία.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων
Εκατοντάδες επιβάτες 28.09.25

Κακοκαιρία: Το αδιαχώρητο στο αεροδρόμιο της Κεφαλονιάς – Καθηλωμένοι επιβάτες, λόγω προβλημάτων

Άγνωστο παραμένει πότε θα υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες από και προς την Κεφαλονιά, που έχει πληγεί όπως και η υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία.

Σύνταξη
LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ

LIVE: Νιούκαστλ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Νιούκαστλ – Άρσεναλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο
Αγώνας δρόμου 28.09.25

Κίνδυνος να χαθεί το «τρένο» των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ - Ανησυχία στον αγροτικό κόσμο

Σε δεινή θέση έχουν περιέλθει οι αγρότες που έχουν μείνει απλήρωτοι και πλέον ανησυχούν σφόδρα για το τι μέλλει γενέσθαι καθώς εκκρεμούν τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εφαρμοσθεί στο σύνολό του το σχέδιο δράσης που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εθνικών και των κοινοτικών Αρχών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)
Μπάσκετ 28.09.25

ΠΑΣ Γιάννινα – Ολυμπιακός 30-74 : Οι «ερυθρόλευκες» κατέκτησαν το πρώτο Super Cup της ιστορίας (vid)

Μετά την επιβλητική του νίκη με 74-30 επί του Πας Γιάννινα, ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία καθώς κατέκτησε το πρώτο Σούπερ Καπ της ιστορίας του γυναικείου μπάσκετ.

Σύνταξη
«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί
«Ίδιοι» 28.09.25

«Υπερβολικά φιλόδοξη, θα κινήσει γη και ουρανό»: Η Κάρλα Μπρούνι ορκίζεται εκδίκηση για τον ατιμασμένο Σαρκοζί

Συγκλονιστικές είναι οι διαστάσεις που λαμβάνει η δικαστική περιπέτεια του πρώην Προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά την καταδίκη του σε πέντε χρόνια φυλάκιση. Την ίδια στιγμή η σύζυγός του, Κάρλα Μπρούνι, εμφανίζεται αποφασισμένη να κάνει τα πάντα για αυτόν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βοιωτία: Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης «σπάει» τη σιωπή του
Αποκλειστικό MEGA 28.09.25

Μάρτυρας «κλειδί» στην υπόθεση της 62χρονης από τη Βοιωτία «σπάει» τη σιωπή του

Με την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της υπερήλικης μητέρας της, θάβοντάς την σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, να δηλώνει μετανιωμένη, βασικός μάρτυρας κατηγορίας ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης.

Σύνταξη
Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας
Κρίσιμη αναμέτρηση 28.09.25

Μολδαβία: Δύο «ψηφοδέλτια» στις κάλπες – Η επιλογή των πολιτών είναι μεταξύ ΕΕ και Ρωσίας

Ανάλυση δημοσκοπήσεων δείχνει ελάχιστή τη διαφορά μεταξύ του φιλοευρωπαϊκού PAS και του φιλορωσικού BEP. Η νίκη του ενός ή του άλλου θα κρίνει περισσότερα από το ποιος θα κυβερνήσει τη Μολδαβία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου
Κωπηλασία 28.09.25

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου και ο Εθνικός ύμνος προς τιμήν του Παγκόσμιου πρωταθλητή Στέφανου Ντούσκου

Δείτε βίντεο από την απονομή του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε ο Στέφανος Ντούσκος το σκιφ ανδρών στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Σανγκάης καθώς επίσης και τον Εθνικό Ύμνο που έπαιξε προς τιμήν του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS
Μάχη 28.09.25

«Oι κόρες μου υποφέρουν»: Οργή, δράμα και η ελπίδα του Έρικ Ντέιν μετά τη διάγνωση του με ALS

«Τα κορίτσια μου υποφέρουν πραγματικά και απλώς προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Είναι μια δύσκολη περίοδος» είπε η σύζυγος του Έρικ Ντέιν για το οικογενειακό δράμα μετά τη σκληρή διάγνωση

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ – Βόλος
Ποδόσφαιρο 28.09.25

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος

LIVE: ΑΕΚ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Βόλος, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη
Βίντεο 28.09.25

Αιμίλιος Χειλάκης: Δεν ήταν ατύχημα, ήταν ένα έγκλημα το οποίο μακροημέρευε μέχρι να συμβεί – αυτό ήταν τα Τέμπη

«Η πολιτική είναι αυτοαναφερόμενη, διαρκώς μαθαίνουμε για τα προβλήματα των κομμάτων. Δεν έμαθε ποτέ κανένα κόμμα τα προβλήματά μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αιμίλιος Χειλάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα
Serie A 28.09.25

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Ρόμα – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρόμα – Ελλάς Βερόνα για την 5η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο