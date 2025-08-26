Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη

Μια εταιρεία που προσφέρει κρουαζιέρες δίνει στους επιβάτες την ευκαιρία να περάσουν τη συνταξιοδότησή τους ταξιδεύοντας στον κόσμο με το πρόγραμμα Golden Passport.

Η Villa Vie Residences, μια παγκόσμια εταιρεία που προσφέρει κρουαζιέρες με διαμονή, ελπίζει να προσελκύσει συνταξιούχους ταξιδιώτες με την πρωτοβουλία της για μόνιμη διαμονή στη θάλασσα.

Επί του MV Odyssey, το οποίο ταξιδεύει από τον Οκτώβριο του 2024, οι επιβάτες μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο, επισκεπτόμενοι 425 λιμάνια και 147 χώρες σε τρεισήμισι χρόνια.

Αυτό περιλαμβάνει περισσότερα από 100 τροπικά νησιά, με παρατεταμένη παραμονή 2-3 ημερών σε κάθε λιμάνι, προσφέροντας την ευκαιρία για μια βαθύτερη πολιτιστική εμβάθυνση.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να νοικιάσουν, να αγοράσουν ή να μισθώσουν μια καμπίνα για όλη τους τη ζωή με το πρόγραμμα Endless Horizons, το οποίο τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε ανέσεις και παροχές όπως στο σπίτι τους ενώ ταξιδεύουν.

Σύμφωνα με το Euronews, εταιρεία μόλις ξεκίνησε το πρόγραμμα Golden Passport, το οποίο ανεβάζει τις κρουαζιέρες σε ένα νέο επίπεδο, επιτρέποντας στους επιβάτες να ζήσουν και να συνταξιοδοτηθούν μόνιμα στο Odyssey.

Αυτό επιτρέπει στους ταξιδιώτες να επαναλαμβάνουν το συνηθισμένο ταξίδι τρεισήμισι ετών σε ένα κύκλο, για όσο διάστημα επιθυμούν, ως μέλη μιας πλωτής κοινότητας.

«Η ζωή κυλά γρήγορα και η λύπη που μοιράζονται οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ότι δεν ταξίδεψαν στον κόσμο όταν είχαν την ευκαιρία», δήλωσε η Kathy Villalba, CEO της Villa Vie Residences, σε ένα δελτίο τύπου.

«Το Golden Passport κάνει αυτό το όνειρο εφικτό – και προσιτό – με έναν τρόπο που οι κλάδοι των κρουαζιέρων και των ταξιδιών δεν έχουν ξαναδεί».

Πόσο κοστίζει και τι περιλαμβάνει;

Το Golden Passport προσφέρει ένα κλιμακωτό μοντέλο τιμολόγησης ανάλογα με την ηλικία, ξεκινώντας από 85.885 ευρώ για επιβάτες ηλικίας 90 ετών και άνω, και φτάνοντας τα 343.522 ευρώ για ταξιδιώτες μεταξύ 55 και 60 ετών.

Όλα τα πακέτα περιλαμβάνουν υπηρεσία καθαριότητας, φαγητό, internet, ψυχαγωγία, ετήσιες ιατρικές εξετάσεις, πλύσιμο ρούχων και αλκοολούχα ποτά όπως μπύρα και κρασί με τα γεύματα. Όλες οι χρεώσεις, όπως τα έξοδα εξυπηρέτησης και οι λιμενικοί φόροι, περιλαμβάνονται επίσης στην τιμή.

Οι ταξιδιώτες μπορούν να προσκαλέσουν φίλους και συγγενείς στο πλοίο με χρέωση 110,8 € ανά ημέρα.

Αν και το Odyssey είναι το μόνο πλοίο που ανήκει στη Villa Vie Residences προς το παρόν, η εταιρεία έχει ανακοινώσει ότι το Golden Passport θα ισχύει σε όλο το στόλο της, κάτι που θα επιτρέπει στους επιβάτες να απολαύσουν μελλοντικά πλοία, αν υπάρχουν.

«Όταν οι άνθρωποι συνταξιοδοτούνται, ένας από τους μεγαλύτερους φόβους τους είναι να ζήσουν περισσότερο από τα χρήματά τους. Με το Golden Passport, αυτή η αβεβαιότητα εξαφανίζεται – μια πληρωμή εξασφαλίζει μια ζωή γεμάτη περιπέτειες», δήλωσε ο Mike Petterson, ιδρυτής της Villa Vie Residences.

Καθυστερήσεις και προβλήματα για τους επιβάτες

Αν και το πρόγραμμα Golden Passport μπορεί να είναι δελεαστικό για πολλούς, ειδικά καθώς τα έξοδα στέγασης και συνταξιοδότησης αυξάνονται, ορισμένοι επιβάτες μπορεί να εξακολουθούν να είναι επιφυλακτικοί, λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπισε το Odyssey στο παρελθόν.

Πριν από την τελική του καθέλκυση τον περασμένο Οκτώβριο, το κρουαζιερόπλοιο Villa Vie Odyssey που πραγματοποιεί κρουαζιέρα γύρω από τον κόσμο αντιμετώπισε πολλαπλές καθυστερήσεις.

Το πλοίο, το οποίο είναι πάνω από 30 ετών, υποβλήθηκε σε μια σειρά δοκιμών και ελέγχων για την πιστοποίηση της αξιοπλοΐας του. Χρειαζόταν επίσης πολλές βελτιώσεις και αναβαθμίσεις πριν μπορέσει να πλεύσει για τρεισήμισι χρόνια.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες επιβάτες να μείνουν εγκλωβισμένοι στο Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας για μήνες, περιμένοντας την αναχώρηση του πλοίου, εν μέσω πολλαπλών αναβολών.

Αν και η εταιρεία κρουαζιέρας κάλυψε αρχικά τα έξοδα των επιβατών για να επισκεφθούν διάφορες άλλες πόλεις, καθώς και έξοδα όπως ξενοδοχεία, αυτό σταμάτησε μετά από κάποιο διάστημα, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες.