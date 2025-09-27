magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»
Culture Live 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 07:00

Νταν Μπράουν: «Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο»

Με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets ο Ντάν Μπράουν έδωσε μια αφοπλιστική συνέντευξη σε σχέση με τη θρησκεία, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

«Το ανθρώπινο είδος δεν δημιούργησε ποτέ τεχνολογία που να μην τη μετέτρεψε σε όπλο. Όσο περισσότερη τεχνολογία έχουμε, τόσο πιο επικίνδυνος γίνεται ο κόσμος», δηλώνει ο Νταν Μπράουν στην El País English.

Η αφορμή για τη συνέντευξη ήταν η κυκλοφορία του νέου του βιβλίου The Secret of Secrets, με πρωταγωνιστή και πάλι τον καθηγητή Ρόμπερτ Λάνγκτον. Το θρίλερ εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στον χρόνο, την επιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας, ενώ ο συγγραφέας στρέφει για πρώτη φορά πιο ξεκάθαρα το βλέμμα του από τη θρησκεία προς την επιστήμη.

Ο 61χρονος συγγραφέας δεν έχει απομακρυνθεί ποτέ από την ιδιαίτερη πατρίδα του, ζώντας σε μια ακτίνα μόλις 30 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Το ιδιωτικό σχολείο όπου φοίτησε, με τον πατέρα του να διδάσκει μαθηματικά, η εκκλησία όπου η μητέρα του έπαιζε όργανο, αλλά και το σπίτι που έχτισε με την πρώτη του σύζυγο, ιστορικό τέχνης Μπλάιθ Νιούλον —σημαντική συνεργάτιδα στον «Κώδικα Ντα Βίντσι»—, συνθέτουν τον μικρόκοσμό του.

Παρά τη φήμη του, ο Μπράουν παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στη γνώση ως απόλυτη αξία: «Χωρίς καλοσύνη, η γνώση γίνεται επικίνδυνη», τονίζει. Και σπεύδει να προσθέσει: «Πιστεύω ότι υπάρχει περισσότερη αγάπη παρά μίσος στον κόσμο».

«Η επιστήμη στρέφεται πλέον στο πνευματικό. Αυτό αμφισβητεί τη σκοτεινή πλευρά ορισμένων θρησκειών. Την εποχή του Κοπέρνικου, κι αργότερα του Γαλιλαίου, πίστευαν ότι η Γη ήταν το κέντρο του σύμπαντος. Επικεντρώνονταν σε ό,τι δεν ταίριαζε με αυτή τη θεωρία. Έτσι λειτουργεί: βρίσκεις μια ρωγμή και την αμφισβητείς, ώσπου να αντικατασταθεί από μια νέα θεωρία. Σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο σημείο σε σχέση με τη συνείδηση.»

Ο Αμερικανός συγγραφέας Νταν Μπράουν δίνει συνέντευξη Τύπου στην Πράγα για να παρουσιάσει το νέο του βιβλίο, το οποίο διαδραματίζεται στην τσεχική πρωτεύουσα, στην Πράγα, Τσεχία, 18 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Eva Korinkova

Επιστήμη και μεταφυσική

Στη συζήτηση ανακύπτει και το ζήτημα της μεταφυσικής. Ο Νίκολα Τέσλα είχε γράψει πως, όταν η επιστήμη στραφεί στη μελέτη μη-υλικών φαινομένων, θα προοδεύσει περισσότερο απ’ ό,τι σε όλους τους προηγούμενους αιώνες. Ο Μπράουν βλέπει σήμερα την επιστήμη να πλησιάζει αυτό το πεδίο, με τρόπο που θυμίζει τις εποχές του Κοπέρνικου και του Γαλιλαίου: «Βρίσκεις μια ρωγμή και την αμφισβητείς, ώσπου να αντικατασταθεί η παλιά θεωρία», εξηγεί.

Το νέο του μυθιστόρημα επιχειρεί να φωτίσει ακριβώς αυτή τη σύνδεση μεταξύ επιστήμης και πνευματικότητας. «Πιστεύουμε ότι οι σκέψεις και τα όνειρά μας είναι προϊόν του εγκεφάλου. Όμως οι εμπειρίες κοντά στον θάνατο δείχνουν έναν άλλο δρόμο», σχολιάζει. Και αναφέρει περιπτώσεις όπως του Ντέρεκ Αμάτο, που μετά από ατύχημα έγινε βιρτουόζος στο πιάνο, ή του νεαρού ποδοσφαιριστή Ρούμπεν Νσέμοχ, που ξύπνησε από λιποθυμία μιλώντας άπταιστα ισπανικά.

«Η νευροεπιστήμη ερευνά αυτά τα φαινόμενα. Αν τα κατανοήσουμε, θα αλλάξουμε ως είδος», σημειώνει. Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι κάθε φορά που η επιστήμη αγγίζει το πνευματικό, συναντά αντιδράσεις: από τον Παράκελσο και τον Φράνσις Μπέικον μέχρι τον Γαλιλαίο και τον Τζορντάνο Μπρούνο, οι πρωτοπόροι συχνά διώκονταν επειδή αμφισβητούσαν το κατεστημένο.

«Ο Γαλιλαίος φυλακίστηκε. Ο Τζορντάνο Μπρούνο κάηκε ζωντανός. Κάθε φορά που εμφανίζονται ιδέες που απειλούν το κατεστημένο, ακολουθούν διώξεις. Όποιος σκέφτεται διαφορετικά, κινδυνεύει.»

Ο Αμερικανός συγγραφέας Νταν Μπράουν ποζάρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Πράγα για την παρουσίαση του νέου του βιβλίου, το οποίο διαδραματίζεται στην τσεχική πρωτεύουσα, στην Πράγα, Τσεχία, 18 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Eva Korinkova

Η θρησκεία ως μύθος

Η στάση του απέναντι στη θρησκεία παραμένει κριτική. «Η θρησκεία επικεντρώνεται σε ό,τι δεν κατανοούμε επιστημονικά. Όταν μάθαμε τους ηλιακούς κύκλους, οι Έλληνες θεοί έγιναν μύθοι. Το ίδιο θα συμβεί και με τις θρησκείες μας», τονίζει.

«Μεγάλωσα Χριστιανός», θυμάται. «Όμως στα 13 μου, στο Μουσείο Επιστημών της Βοστώνης, ανακάλυψα την εξέλιξη και το Big Bang. Ρώτησα τον ιερέα για τον Αδάμ και την Εύα κι εκείνος απάντησε: ‘Τα καλά παιδιά δεν κάνουν τέτοιες ερωτήσεις’. Κρίση. Ο πατέρας μου ήταν δάσκαλος. Μεγάλωσα ανάμεσα σε ανθρώπους που έκαναν ερωτήσεις. Όταν δεν μου επιτράπηκε να ρωτώ, κατάλαβα ότι δεν ήταν ο δρόμος μου.

»Και διάλεξα την επιστήμη.»

Ο καθεδρικός ναός του Αγίου Βίτου, ένας από τους τόπους που αναφέρει ο Αμερικανός συγγραφέας Νταν Μπράουν στο νέο του βιβλίο «Το μυστικό των μυστικών», στην Πράγα της Τσεχικής Δημοκρατίας, 15 Σεπτεμβρίου 2025. REUTERS/Eva Korinkova

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

ΕΥΔΑΠ: Δυσαρέσκεια για το κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης του νερού

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026
Culture Live 26.09.25

Το «Arcadia» του Γιώργου Ζώη είναι η ταινία που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα Όσκαρ 2026

Το δράμα «Arcadia» που έχει ήδη διακριθεί διεθνώς και απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, είναι η επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας στα Οσκαρ 2026

Σύνταξη
Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια
Μακόλαφ & Ερνάντεζ 26.09.25

Loewe: Οι νέοι σχεδιαστές του οίκου επιλέγουν τη φωτογράφο Τάλια Σέτριτ για την πρώτη τους καμπάνια

Η φωτογράφος Τάλια Σέτριτ υπογράφει το νέο κεφάλαιο του Loewe, αποτυπώνοντας νεανικά πρόσωπα με ένταση, φυσικότητα και μια αισθησιακή, καλοκαιρινή ατμόσφαιρα

Σύνταξη
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδοί 27.09.25

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού

Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Αυξάνονται οι νεκροί από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι – 14 οι αγνοούμενοι
400.000 εκτοπισμένοι 27.09.25

Αυξάνονται οι νεκροί στις Φιλιππίνες από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 14 οι αγνοούμενοι

Το μικρό νησί Μπιλιράν ήταν ένα από αυτά που επλήγησαν περισσότερο, με 8 νεκρούς και 2 αγνοούμενους - Υπήρξαν τεράστιες πλημμύρες και ορισμένοι δρόμοι ήταν ακόμα κάτω από το νερό

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Λεβαδειακό στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, για το 5/5 ο Άρης του Χιμένεθ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (18:00) και θέλει να επιστρέψει στις νίκες στο πρωτάθλημα – Ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει το 5/5 στον Άρη με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό

Σύνταξη
Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Καιρός 27.09.25

Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο - Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα

Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ελλάδα 27.09.25

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Σύνταξη
Ευρώπη: Ο αόρατος πόλεμος των drones
«Υψηλός κίνδυνος» 27.09.25

Ο αόρατος πόλεμος των drones στην Ευρώπη

Η Ευρώπη καταγράφει κλιμακούμενες υβριδικές επιθέσεις, με την Κοπεγχάγη να μιλά για επαγγελματική επιχείρηση και τη Μόσχα να κάνει λόγο για... γελοιότητες

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο
Οι δικαιούχοι 27.09.25

Διπλάσιο φέτος το μπόνους στο Δημόσιο

Για πρώτη φορά το πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο θα το πάρουν και εργαζόμενοι στους δήμους - Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Εύη Σαλτού
Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Όλες οι πληροφορίες 27.09.25

Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα όσον αφορά στα ακίνητα - 10 ερωταπαντήσεις

Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Προκόπης Γιόγιακας
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν
«Κινητές κυρώσεις» 27.09.25

Χτυπώντας τη Ρωσία στην «αχίλλειο πτέρνα» – Πώς τα ουκρανικά drones πλήττουν την πολεμική οικονομία του Πούτιν

Το Κίεβο εντείνει τις επιθέσεις με drones κατά της ενεργειακής βιομηχανίας στη Ρωσία, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων της Μόσχας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία
Διεθνής Οικονομία 27.09.25

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας – Η απομάκρυνση από το δολάριο και το ενδιαφέρον των επενδυτών για το χρέος των αναπτυσσόμενων αγορών

Τζούλη Καλημέρη
Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ
Περικοπή δαπανών 27.09.25

Πληρωμή των νοσοκομείων με ποιοτικά κριτήρια ετοιμάζει ο ΕΟΠΥΥ

Εισαγωγή κριτηρίων ποιότητας στις υπηρεσίες των νοσοκομείων επιδιώκει ο ΕΟΠΥΥ, τώρα που η πληρωμή γίνεται πλέον από τον Οργανισμό και όχι από τον κρατικό προϋπολογισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται
Workplace Wellbeing 27.09.25

Τι είναι η εργασιακή ευημερία; Οι απόψεις εργαζομένων και εργοδοτών διίστανται

Tο 60% των εργοδοτών στη Βρετανία θεωρεί οτι η εργασιακή ευημερία είναι σημαντική για την επιχείρησή τους, όμως μόνο το 20% των εργαζομένων νιώθει οτι υποστηρίζεται επαρκώς. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο