Πίνακας του 1848 προβλέπει τις αμερικανικές θεωρίες συνωμοσίας

Ακόμη και το να σκέφτεσαι θεωρίες συνωμοσίας μπορεί να σε κάνει να νιώθεις… συνωμότης. Θα ήταν ανόητο να αρνηθεί κανείς ότι κακοί άνθρωποι μερικές φορές εργάζονται πίσω από τα παρασκήνια για να κάνουν τρομερά πράγματα και να καλύπτουν τα ίχνη τους με αρνήσεις, παραπληροφόρηση και ψέματα. Αλλά μετά υπάρχει η εμμονή, η παράνοια και ο σκιώδης κόσμος της ίντριγκας και της χειραγώγησης που προσφέρει το Χόλιγουντ, θολώνοντας συνεχώς τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης.

Καλώς ήρθατε στη δημοκρατία, όπου η πίστη και ο σκεπτικισμός είναι διπλές υποχρεώσεις του καλού πολίτη, που χρονολογούνται τουλάχιστον από τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία και τις πόλεις-κράτη της αρχαίας Ελλάδας. Σκεφτείτε έναν πίνακα του 1848 του Αμερικανού καλλιτέχνη Richard Caton Woodville, ο οποίος ξαφνικά φαίνεται παράξενος και επίκαιρος.

Στο έργο «Politics in an Oyster House» (Πολιτική σε ένα εστιατόριο με στρείδια), που ανήκει στο Μουσείο Τέχνης Walters στη Βαλτιμόρη, ο νεότερος από τους δύο άνδρες που κάθονται σε ένα άθλιο εστιατόριο επιτίθεται στον μεγαλύτερο με ενοχλητική σφοδρότητα.

Δεν γνωρίζουμε τι συζητούν, αλλά με βάση τη γλώσσα του σώματος μπορούμε να κάνουμε μια υπόθεση: ο φωνακλάς με το τσαλακωμένο καπέλο, που κρατά μια εφημερίδα και χειρονομεί επιθετικά, εκθέτει μια θεωρία για τον κόσμο, κουραστική και λεπτομερή, βασισμένη σε ένα άγριο μείγμα λογικών και αβάσιμων υποθέσεων που έχει συλλέξει από τυχαίες αναγνώσεις, φήμες και αμφίβολες έρευνες.

Ίσως να έχει παρασυρθεί από συνωμοσιολογικές σκέψεις, ένα χαρακτηριστικό της αμερικανικής πολιτικής, τουλάχιστον από τότε που ο αιδεσιμώτατος Samuel Parris βρήκε τον διάβολο να παραμονεύει στις σκιές του Σάλεμ, προκαλώντας τις δίκες μαγισσών που οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον 20 αθώων ανθρώπων.

Η υπόθεση Εστάιν και οι θεωρίες συνωμοσίας

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Washington Post δείχνει ότι το 84% των Αμερικανών πιστεύει πως υπάρχουν ενοχοποιητικές πληροφορίες για δισεκατομμυριούχους στα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης που σχετίζονται με την έρευνα για τον καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, ενώ το 86% των Αμερικανών υποστηρίζει έντονα ή σε κάποιο βαθμό τη δημοσιοποίηση των πληροφοριών.

Η ανάληψη της επιβολής του νόμου στην Ουάσινγκτον από τις ομοσπονδιακές αρχές και η παρουσία στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στους ειρηνικούς δρόμους της πόλης δεν έκαναν τίποτα περισσότερο από το να εντείνουν τις θεωρίες συνωμοσίας. Πρόκειται για σκόπιμη απόσπαση της προσοχής από την πραγματική ιστορία, τα αρχεία του Επστάιν;

Ο επικεφαλής της NAACP (Εθνική Ένωση για την Πρόοδο των Έγχρωμων Ατόμων) Ντέρικ Τζόνσον απάντησε καταφατικά: «Δεν υπάρχει καμία κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ουάσινγκτον, οπότε γιατί να αναπτύξει την Εθνική Φρουρά; Για να αποσπάσει την προσοχή μας από την υποτιθέμενη συμμετοχή του στα αρχεία του Επστάιν;», ρώτησε χαρακτηριστικά.

Η τρέχουσα συγκυρία είναι ανάλογη με μια άλλη κρίσιμη καμπή στην Αμερική της δεκαετίας του 1960, όταν υπήρχε ευρεία καχυποψία σχετικά με την επίσημη εκδοχή για τη δολοφονία του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963. Η ιδέα των θεωριών συνωμοσίας προϋπήρχε της δολοφονίας του Κένεντι, αλλά εμφανίστηκε με την τρέχουσα έννοια σε μια διαβόητη αναφορά της CIA του 1967 σχετικά με την Επιτροπή Γουόρεν, η οποία διερεύνησε τη δολοφονία και συνέταξε μια έκθεση που έγινε ένα είδος «Βίβλου» της υποτιθέμενης παραπληροφόρησης για τους συνωμοσιολόγους. Οι συντάκτες της έκθεσης ανησυχούσαν ότι «οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν συχνά ρίξει υποψίες στην οργάνωσή μας, για παράδειγμα με την ψευδή ισχυρισμό ότι ο Λι Χάρβεϊ Όσβαλντ δούλευε για εμάς».

Η λεπτή γραμμή μεταξύ υποψίας και παράνοιας

Η τάση να πιστεύει κανείς σε θεωρίες συνωμοσίας συνδέεται στενά με την παράνοια που ο ιστορικός Ρίτσαρντ Χόφσταντερ ανέλυσε ως βασικό ρεύμα της αμερικανικής πολιτικής σκέψης. Ωστόσο, η τρέχουσα συγκυρία, όπως και η υποψία που προκάλεσε η δολοφονία του Κένεντι, διαφέρει από τη συνήθη αμερικανική παράνοια. Σήμερα, όπως και το 1963, μια ευρεία κουλτούρα συνωμοσιολογικής σκέψης βρίσκεται ξαφνικά αντιμέτωπη με αυτό που οι φιλόσοφοι θα αποκαλούσαν «δικαιολογημένη θεωρία συνωμοσίας».

Ο Μπράιαν Κίλι, καθηγητής φιλοσοφίας στο Pitzer College στο Κλάρεμοντ της Καλιφόρνια, χρησιμοποιεί την αναλογία των διαβουλεύσεων της κριτικής επιτροπής για να εξηγήσει τις «δικαιολογημένες» θεωρίες συνωμοσίας.

«Το κριτήριο της «εύλογης αμφιβολίας» είναι ένα δικαιολογημένο κριτήριο», λέει, εννοώντας ότι όταν υπηρετούμε ως ένορκοι – ή προσπαθούμε να κατανοήσουμε πιθανές συνωμοσίες – συχνά πρέπει να αποφασίσουμε αν πιστεύουμε κάτι για το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να είμαστε απόλυτα σίγουροι. «Ο κόσμος είναι γεμάτος συνωμοσίες, οπότε πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν πρέπει να πιστέψουμε σε μια συγκεκριμένη;»

Αυτό αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο στην περίπτωση του Επστάιν, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 μετά από μια ύποπτα επιεική συμφωνία αποδοχής ενοχής το 2008, που διαπραγματεύτηκε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Φλόριντα, Αλεξάντερ Ακόστα, ο οποίος αργότερα υπηρέτησε ως υπουργός Εργασίας του Τραμπ. Η συμφωνία προσφέρθηκε, παρά τις αμέτρητες αποδείξεις που συγκέντρωσαν οι αρχές επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένου του FBI, οι οποίες περιγράφουν λεπτομερώς την εμπορία και τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

«Οι συνωμοσιολογικές θεωρίες είναι για τους χαμένους»

Η κατάσταση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από τις ταραχώδεις πολιτικές εξελίξεις του τελευταίου μισού αιώνα, που δεν οφείλονται μόνο σε διαφορές πολιτικής, αλλά και σε έντονες διαφορές ταυτότητας και φυλετικής καταγωγής, με την δυσπιστία να βασίζεται όχι μόνο σε ό,τι μπορεί να έχουν κάνει οι αντίπαλοί σας, αλλά και στο ποιοι είναι.

Μεταξύ των πιο ανησυχητικών ευρημάτων όσων έχουν ερευνήσει την ιστορία της συνωμοσιολογικής σκέψης είναι το περιεκτικό συμπέρασμα του Joseph Uscinski ότι «οι συνωμοσιολογικές θεωρίες είναι για τους χαμένους», που σημαίνει πως όταν δεν έχεις εξουσία, είναι πιο πιθανό να σκέφτεσαι με όρους κρυφών συνωμοσιών και μυστικών παρανομιών. Και στην Αμερική, περίπου οι μισοί άνθρωποι δεν έχουν ποτέ εξουσία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκαν με συνωμοσίες στο μυαλό, λέει ο Keeley: «Απλά διαβάστε την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Αυτή η μακρά λίστα με τα πράγματα που σχεδίαζαν ο Βασιλιάς Γεώργιος και η Βρετανία, πολλά από αυτά ήταν θεωρίες συνωμοσίας».

Πληκτρολογήστε στη μηχανή αναζήτησης τη λέξη «συνωμοσία» μαζί με οποιοδήποτε σημαντικό γεγονός του περασμένου αιώνα και τα αποτελέσματα θα είναι άφθονα. Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος; Ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ υποτίθεται ότι γνώριζε εκ των προτέρων για τις επιθέσεις στο Περλ Χάρμπορ, αλλά ήθελε να βυθίσει την Αμερική στον πόλεμο και έτσι δεν έκανε τίποτα. Το Ρόσγουελ, στο Νέο Μεξικό, το 1947; Εξωγήινοι ανάμεσά μας. Η προσγείωση στη Σελήνη; Ψεύτικες ειδήσεις. Η κρίση του AIDS; Βιολογικός πόλεμος.

Θεωρίες συνωμοσίας στην υγεία, την ψυχαγωγία, τον αθλητισμό

Τα τελευταία 20 χρόνια δεν διαφέρουν. Οι πλημμύρες του Ιουλίου στο Τέξας ήταν αποτέλεσμα ψεκασμών και χειραγώγησης του καιρού. Μια στρατιωτική άσκηση των ΗΠΑ το 2015, γνωστή ως Jade Helm 15, ήταν ένα σχέδιο για την κατάληψη του Τέξας. Τα αναχώματα στη Νέα Ορλεάνη ανατινάχθηκαν κατά τη διάρκεια του τυφώνα Κατρίνα, για να προστατευθούν οι λευκές γειτονιές σε βάρος των μαύρων. Η μετανάστευση είναι μέρος ενός σχεδίου «μεγάλης αντικατάστασης» πληθυσμών.

Αν η πυκνότητα των συνωμοσιολογικών σκέψεων ήταν σχετικά σταθερή στην πολιτική ζωή, τα κοινωνικά μέσα και οι αλγόριθμοί τους έχουν εκτοξεύσει την εμβέλειά τους σε άλλους τομείς, όπως η υγεία και η ευεξία, ο αθλητισμός, η ψυχαγωγία και τα οικονομικά θέματα.

«Τι είναι αυτό που καταστρέφει την υγεία σας;», ρωτάει ο Keeley. Οι γιατροί δεν θα σας πουν γι’ αυτή τη θαυματουργή θεραπεία. Οι πλούσιοι δεν θέλουν να μάθετε γι’ αυτό τον μυστικό δρόμο προς τον πλούτο. Ο γυμναστής σας δεν μοιράζεται αυτό το κόλπο για τέλειους κοιλιακούς…

Και πάλι, υπάρχουν προηγούμενα. Το φθόριο στο νερό, ένα αποδεδειγμένο όφελος για την υγεία των δοντιών, ήταν υποτίθεται μια κομμουνιστική συνωμοσία ή μια προσπάθεια κοινωνικοποίησης της ιατρικής, σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους της δεκαετίας του 1940 και του 1950. Και το φθόριο παραμένει ύποπτο για ορισμένες σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Τα θέματα υγείας αποτελούν επίσης ένα δίαυλο προς άλλες μορφές συνωμοσιολογικής σκέψης. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2023 στο περιοδικό Frontiers in Sociology εξέτασε τα σημεία εισόδου στην συνωμοσιολογική ιδεολογία του QAnon και διαπίστωσε ότι οι ομάδες γιόγκα και ευεξίας ήταν ένας σημαντικός παράγοντας που προκάλεσε το ενδιαφέρον για τη θεωρία, η οποία υποστηρίζει ότι μια ελίτ ομάδα παιδεραστών χειραγωγεί σχεδόν όλες τις πτυχές της αμερικανικής πολιτικής και κοινωνίας.

Οποιοσδήποτε διαθέτει κινητό μπορεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη

Άλλες μελέτες έχουν υποδείξει μια σκοτεινή συμβίωση μεταξύ υγείας, πλούτου, κοινωνικής απομόνωσης, εκπαίδευσης και συνωμοσιολογικής σκέψης. Μία από τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις της συνωμοσιολογικής σκέψης – η πεποίθηση ότι «όλα είναι συνδεδεμένα» – αποδεικνύεται ότι είναι μια εύστοχη περιγραφή ενός κοινωνικού, οικονομικού και δημόσιου υγειονομικού δεσμού, που συντηρεί την ευρεία πίστη στη συνωμοσιολογική νοοτροπία.

Και η πρόσβαση σε αυτό τον δεσμό δεν περιορίζεται σε δημοσιογράφους, ακαδημαϊκούς, οικονομολόγους ή γιατρούς. Οποιοσδήποτε διαθέτει κινητό τηλέφωνο μπορεί να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη, μερικές φορές σε κλίμακα που επισκιάζει τα παλιά μέσα μαζικής ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της κυβέρνησης και των παραδοσιακών media.

Κάποιοι θεωρητικοί έχουν υποδείξει ότι ορισμένοι άνθρωποι ασχολούνται με τις θεωρίες συνωμοσίας ως μια μορφή παιχνιδιού. «Είναι βυθισμένοι, χωρίς να το συνειδητοποιούν, σε ένα φανταστικό παιχνίδι, στο οποίο αναστέλλουν την δυσπιστία τους στην θεωρία», γράφει ο Neil Levy σε ένα άρθρο του 2022, που δημοσιεύθηκε στο Philosophical Topics. Έτσι, ορισμένοι άνθρωποι μπορεί να «πιστεύουν» χωρίς να πιστεύουν πραγματικά στην ιδέα, απλά επειδή είναι διασκεδαστικό. Το αν κάποιος πιστεύει πραγματικά, βαθιά ή πλήρως σε μια ιδέα, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για την στρατηγική ή την πολιτική, αν κάποιος ψηφίζει για να υποστηρίξει ανθρώπους που δηλώνουν ότι πιστεύουν στην θεωρία.

«Τέχνη και συνωμοσία»

Το 2018, το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης άνοιξε μια έκθεση με τίτλο: «Όλα είναι συνδεδεμένα: Τέχνη και συνωμοσία». Αυτό συνέβη δύο χρόνια μετά την πρώτη εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος διέδωσε τη συνωμοσιολογική θεωρία «birtherism», δηλαδή ότι ο πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα δεν γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και επανειλημμένα ισχυρίστηκε πως το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας χειραγωγούσε τα στοιχεία για την ανεργία. Ωστόσο, η έκθεση δεν αναφέρθηκε στον Τραμπ. Αντίθετα, επικεντρώθηκε σε δύο ρεύματα υποψιών που έχουν εμπνεύσει έντονη καλλιτεχνική παραγωγή από τη δολοφονία του Κένεντι.

Η τέχνη που εκτέθηκε κινήθηκε σε δύο κατευθύνσεις: τη δημοσιογραφική από τη μία πλευρά και τη φαντασμαγορική από την άλλη. Η δεκαετία του 1960 και του 1970, μια εποχή δολοφονιών, πραξικοπημάτων, αεροπειρατειών και άλλων βίαιων ενεργειών, αποτέλεσε πλούσια πηγή υλικού για συνωμοσιολογικές θεωρίες, ειδικά στην Αριστερά. Αυτό εκφράστηκε στον κόσμο της τέχνης με το κίνημα της «θεσμικής κριτικής», του οποίου πρωτοπόροι ήταν καλλιτέχνες όπως ο Hans Haacke.

Αλλά ενέπνευσε επίσης υποκουλτούρες της περιθωριακής και παρανοϊκής τέχνης, συμπεριλαμβανομένου του έργου του Richard Sharpe Shaver, ο οποίος έβγαλε τον καυστικό κόσμο των cult και λαϊκών μυθιστορημάτων, των κόμικς και της επιστημονικής φαντασίας για να δημιουργήσει τη δική του θεωρία για την κυριαρχία των εξωγήινων.

Ξανασκεφτείτε το και μην… γίνετε αυτός ο τύπος

Οι δημοκρατίες είναι γεμάτες βασικές αντινομίες. Έχουμε τόσο δικαιώματα όσο και ευθύνες, ιδιωτικές ανάγκες και συλλογικές υποχρεώσεις. Η καχυποψία απέναντι στην εξουσία και η πίστη στους θεσμούς είναι μια άλλη βασική αντίθεση, θεμελιώδης για τη διατήρηση της ζωτικότητας της αυτοδιαχείρισης. Η ευπιστία και η παράνοια είναι οι συνοδευτικοί κίνδυνοι αυτού του άξονα της δημοκρατικής ζωής.

Ο Woodville αναγνώρισε και τα δύο στο πίνακά του, του 1848. Ο ηλικιωμένος άνδρας, κουρασμένος από την ομιλία, μας κοιτάζει, αναζητώντας σύνδεση και ίσως συμπάθεια. Έχει φέρει μια ομπρέλα, ένα σημάδι προσοχής και προνοητικότητας.

Ο νεότερος άνδρας, κρατώντας την εφημερίδα σαν να είναι όπλο, έχει χαθεί στη δύναμη της δικής του διατριβής, αδιαφορώντας για την παρουσία των άλλων. Αν η συνωμοσιολογική σκέψη είναι ένας σχεδόν αναπόφευκτος κίνδυνος της ευεργετικής καχυποψίας που στηρίζει τις δημοκρατίες, κοινωνικά μηνύματα όπως αυτά που ενσωματώνονται στον πίνακα του 1848 μπορεί να είναι η καλύτερη άμυνά μας εναντίον της.

Με άλλα λόγια: «Διαβάστε» την ατμόσφαιρα στο χώρο, ξανασκεφτείτε το και μην… γίνετε αυτός ο τύπος.